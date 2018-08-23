«Алабужский квартет»: от производства спецтехники «Форд» до воска «Бородачей»

Один из проектов, формально тоже стартовавший, в действительности сорвал срок ввода в эксплуатацию завода

Фото: Сергей Афанасьев

Накануне президент Татарстана, побывав с визитом в ОЭЗ «Алабуга», открыл сразу четыре производства. Для этого ему и сопровождавшим его чиновникам и бизнесменам не пришлось суетливо кататься по огромным площадям ОЭЗ, так как все четыре завода открылись в рамках индустриального парка «Синергия». Среди них компания-«спутник» «Форд Соллерса» «СТ Алабуга», где будут собирать спецтехнику (от скорой помощи до инкассаторских машин Сбербанка). Рустаму Минниханову показали и самый экзотический проект компании «Русский воск», деньги на который дал миллиардер-шоумен, владелец «Технониколя», один из богатейших в мире людей Игорь Рыбаков. Одновременно он начал делать бизнес-реалити-шоу «Бородачи», посвященное сложностям, неудачам, успехам и ошибкам начинающих бизнесменов, в котором жестко и нелицеприятно критикует отставание в сроках: так, завод должен был открыться еще два месяца назад. Основатели компании рассказали «Реальному времени» о причине срыва старта проекта (и сегодня проект не стартовал…). А Рыбаков грозит, если ребята не достигнут оборота в $10 млн, отнять производство.

Зачем компании «Форд Соллерс» нужна другая компания в «Алабуге» для производства спецтехники

Рустам Минниханов на открытии всех четырех проектов заявил, что хотя и открывает, «может быть, не такие большие производства», но общий объем инвестиций в них составит 1 млрд рублей, а число новых рабочих мест планируется свыше 200. «У нас есть еще планы открыть два более крупных предприятия в ОЭЗ «Алабуга», — пообещал он. — Но я считаю, любой, даже небольшой бизнес должен разрастись благодаря площадке «Синергия», и предприниматели должны принимать решение о дальнейшем расширении. Тем более в будущем у нас есть возможность увеличить площади индустриального парка. Спасибо за инвестиции, сделанные на этой площадке!»

Благодарность получили, во-первых, авторы проекта компании ООО «СТ Алабуга» в цехах площадью 2,2 тыс. кв. м (в будущем компания займет 6,5 тыс. кв. м.) по выпуску микроавтобусов, грузового транспорта и спецтранспорта, инвестором проекта стала компания «СТ Нижегородец». Нижегородская головная компания — крупное предприятие РФ по производству автобусов, грузового и спецтранспорта на базе фургонов и шасси авто зарубежных («Форд», «Ивеко», «Фиат», «Мерседес-Бенц») и отечественных (ГАЗ) марок, основанное в 2006 году, ныне производит до 10 тыс. машин в год. Алабужский проект станет партнером СП Ford Sollers, площадки которого расположены в непосредственной близости от цеха «СТ Алабуга», что снизит затраты на логистику. В планах — производство спецтранспорта до 4 тыс. машин в год. Как сообщили в компании Адиля Ширинова, после модификации на площадках «СТ Алабуга» спецтранспорт будет возвращаться на завод Ford Sollers для прохождения основных этапов проверки качества по стандартам Ford. Стартует производство пока с выпуска 1115 единиц техники в год (целевого показателя планируют достичь в 2022 году, тогда же число рабочих мест должно составить 150 человек, пока работают 52). Сегодня производится около 15 моделей, включая пять моделей автобусов различной вместимости. До трети выпуска составят пассажирские автобусы, от 30 до 40% — транспорт для грузоперевозок, остальное — спецтранспорт (инкассаторские, авто скорой помощи, школьные автобусы, машины для «Почты России» и прочие). Согласно бизнес-плану, если в 2018 году выручка составит 219 млн рублей, то к 2022 году компания достигнет планки в 935 млн рублей.

Алабужский проект станет партнером СП Ford Sollers, площадки которого расположены в непосредственной близости от цеха «СТ Алабуга», что снизит затраты на логистику



При этом сам «Форд Соллерс» не является совладельцем ни головной компании, ни его алабужского филиала, тем не менее представители этой компании, как и «СТ Алабуга», заверили, что новый проект прошел международный аудит по глобальной программе Ford Qualified Vehicle Modifier, получив признание концерна Ford за качество выпускаемого спецтранспорта, и будет считаться сертифицированным кузовостроителем, пользуясь поддержкой R&D-центра Ford Sollers, участвующего в разработке новых спецверсий. В «Форд Соллерсе» особо отметили, что «СТ Алабуга» не является продавцом автомобилей, компания представляет собой лишь производственную площадку, «помогающую делать «Форду» спецавтомобили».

Инвестиции в проект должны составить порядка 170 млн рублей — конечная цифра зависит от продаж «Фордов»

По словам гендиректора «СТ Алабуга» Сергея Лимонникова, с «СТ Нижегородец» власти Татарстана сотрудничают уже несколько лет, приобретая у компании спецавтомобили: так, именно машинами «Нижегородца» обновлялся парк службы скорой помощи в РТ, в дальнейшем сотрудничество с Татарстаном планируют продолжать и в рамках филиала. Виктор Зорников, исполнительный директор «Форд Соллерса», объяснил, что необходимость дополнительной для «Форд Соллерса» компании была вызвана разностью сборки обычного массового автомобиля и спецтранспорта: «Собирать на конвейере физически невозможно, так как если для сборки обычной машины требуется 2—5 минут, то для сборки скорой помощи понадобится одна смена!» В итоге работники «Соллерса» на своем заводе готовят авто под необходимую конверсию (покраска в нужный цвет, дополнительные отверстия, люки и прочее), затем его отправляют на площади «СТ Алабуга», после чего возвращают обратно для проверки качества. Как рассказал корреспонденту «Реального времени» Сергей Лимонников, десятилетний объем инвестиций, с 2017-го по 2028 год, должен составить порядка 170 млн рублей.

— А на рентабельность когда собираетесь выходить?

— К концу года уже выходим! — заверил нас Лимонников. — К настоящему моменту мы вложили уже 50 млн рублей, до конца года вложим еще 14 млн рублей. В 2019 году — 20 млн рублей. Мы идем с опережающим графиком инвестиций, потому что время вносит коррективы, структура продаж меняется: в этом году, например, по «Форду Транзит» они [компания «Форд Соллерс»] приросли на 50%. Увеличение объемов производства на «Форд Соллерсе» требует от нас и роста инвестиций, и расширения производственных площадей.

Адиль Ширинов на открытии производства не мог поверить в то, что с момента работы «Форд Соллерса» в «Алабуге» прошло уже более 11 лет («Такая трансформация произошла в экономической зоне — грандиозная, конечно!»):

— Главное, это даже не новое производство по сборке машин, а развитие интеграции в ОЭЗ, развитие инфраструктуры, партнерства. «СТ Алабуга» позволит снизить наши логистические затраты. В течение следующих трех лет мы обещаем вам, Рустам Нургалиевич, занять до 50% всех площадей ИП «Синергия», — уверенно заявил он.

Адиль Ширинов на открытии производства не мог поверить в то, что с момента работы «Форд Соллерса» в «Алабуге» прошло уже более 11 лет



Как президенту РТ пытались продать пассажирские автобусы

Ширинов же с Сергеем Лимонниковым стали главными экскурсоводами, водившими вдоль вереницы спецтехники президента Татарстана, у которого новые «машинки» вызвали по-настоящему мальчишеский ажиотаж: он залезал чуть ли не в каждую вторую модель, сзади, спереди, сбоку, не говоря уже о том, чтобы заглядывать в окна.

Цех при этом не прекращал работать: что-то жужжало, хлопало, визжало, дрожало, трещало. Особенно любопытство Рустама Минниханова вызвали машина-инкассатор для Сбербанка, школьный автобус, скорая помощь и авто для «Почты России» («Красивая какая….» — протянул он). Интересно, что пару минут он провел и в пассажирском автобусе на базе «Ивеко», который не производится в «Алабуге», а собирается в «СТ Нижегородец»: судя по всему, так представители компаний попытались продать Татарстану серию таких машин. Удалось ли провернуть сделку, пока неизвестно.

С помощью татарстанского завода «Ростонер» собирается занять 15% рынка тонера, до сих пор полностью импортного

После экскурсии по «СТ Алабуга» Рустам Минниханов с вереницей гостей прошел на вторую площадку — в компанию ООО «Ростонер», площади которой уже заняли более 6 тыс. кв. м. Здесь начали производить тонер и картриджи для копировально-множительной техники. Официально инициатором проекта стала российская компания ООО «МЭЙКОР», поставщик услуг в области аутсорсинга ИТ и бизнес-процессов (работают 5 тыс. человек, выручка в 2015 году составила 9 млрд рублей). В «Алабуге» объем производства «Ростонера» составит почти 3 млн картриджей и 380 тонн тонера в год. Для сравнения: емкость рынка тонера в РФ — 4,5 тыс. тонн, при этом на 100% он импортный. «Ростонер» собирается занять 15% рынка, выпуская до 600 тонн тонера в год. В свою очередь, рынок совместимых картриджей оценивается в 12,5 млн единиц (всего же — 60 млн), «Ростонер» собирается занять 16% рынка, выпуская до 2 млн подобных картриджей.

При этом выпускать продукцию будут только «строго под заказ». Первыми клиентами алабужской компании станут РЖД, «Ростелеком», «Воентелеком», «Почта России», «Ростех» и Сбербанк. Только на второй год работы компания выйдет на рынки B2B и B2C (коммерческие взаимоотношения между организацией и частным, так называемым «конечным» потребителем). Число рабочих мест в конечном счете составит 81 (пока работают 13). В проект предполагается вложить почти 620 млн рублей (95 млн придется на «МЭЙКОР», 224,7 млн — банковские кредиты, 300 млн выдаст Фонд развития промышленности). Компания с ожидаемой прибылью в 100,1 млн рублей в 2018 году планирует к 2023 году получить прибыль уже почти в 1 млрд рублей (при выручке в 2,3 млрд рублей) и отчислить налогов на 438,1 млн рублей, из них 57 млн рублей пойдут в бюджет РТ. Окупить проект планируют через 27—29 месяцев. Интересно, что в проекте фактически участвует и «Корпорация МСП», выдавшая компании гарантий и поручительств на 150 млн рублей. Выглядит это производство, к слову, больше похожим на молочный комбинат — конвейер из белых бутылок (напоминающих бутылки из-под молока, выпускаемые в СССР), которые автоматически заполняются красящим веществом для ксерокса, принтера и т.д.

В «Алабуге» объем производства «Ростонера» составит почти 3 млн картриджей и 380 тонн тонера в год



Миллиардер Игорь Рыбаков инвестировал в «Русский воск» 150 млн рублей, но не просто так…

Третьей компанией, стартовавшей сегодня, которую почтил своим присутствием президент РТ, стала самая, наверное, экзотическая из «алабужского квартета» в «Синергии». В «Русском воске», венчурном проекте, собираются производить полиэтиленовый воск — ежегодно до 9,5 тыс. тонн. Это будет первый подобный проект в РФ, до сих пор этот воск закупали за рубежом. Основатели компании утверждают, что будут способны создать отечественное конкурентоспособное производство, что позволит провести импортозамещение полиэтиленового воска на российском рынке. Для этого создадут в «Алабуге» 36 рабочих мест и разместятся во все той же «Синергии», но на втором этапе собираются переезжать в собственное здание.

Инвестором проекта стал совладелец корпорации «Технониколь» Игорь Рыбаков, один из богатейших людей мира по версии «Форбс», его состояние оценивается в 1,2 млрд долларов. Рыбаков, очарованный проектом, инвестировал в него 157 млн рублей. Во всяком случае, таковы официальные цифры, предоставляемые компанией, — сам Рыбаков говорит, что вложил 30 млн рублей. Пока на алабужском заводике будут работать 23 человека, в 2021-м — 36. Выручка с 2019-го по 2023 год должна вырасти с 413 млн рублей до 1,37 млрд (налоговые отчисления должны будут составить 118,7 млн рублей).

…а открыв на «Ютьюбе» реалити-шоу «Бородачи», у которых бизнес Рыбаков отнимет, если оборота в $10 млн они не достигнут

Игорь Рыбаков не только один из успешнейших российских бизнесменов, но и известный видеоблогер, поэтому когда к нему пришли два москвича, «бросивших хорошую работу, чтобы построить свой бизнес и больше ни от кого не зависеть», загоревшись идеей воскового импортозамещения, не только выдал им нужную сумму, но и основал на «Ютьюбе» «самый брутальный стартап», «бизнес-реалити-шоу «Бородачи» (см. страницу реалити-шоу на YouTube) о ходе строительства, неудачах, успехах, ошибках алабужского производства: основатели компании действительно оба носят бороды (как и Рыбаков, хотя и не такую впечатляющую).

Получить представление о шоу можно уже по названиям выкладываемых миллиардером видеороликов: так, 8 августа Рыбаков выложил ролик под названием «Огромные потери в выручке! Бородачи снизили себе зарплату! Рыбаков встревожен! Головы отрубаю!»; 15 августа — «Аудит русского воска! Визит топ-менеджера «Технониколь» на производство. Спор с бородачами»; в день открытия и визита президента РТ — ролик под названием «Последние штрихи перед запуском! Успеют или нет? Рыбаков насторожен!».





Рыбаков отчасти прав: к моменту открытия завода на производстве и конь не валялся — кроме столика с сырьем и воском больше ничего нет

Сам Игорь Рыбаков показывает себя шоуменом и очень критично относится к бизнес-действиям создателей компании «Русский воск», «бородачам» Никите Симонову и Юрию Полосухину. В одном из видео он в самом начале заявляет: «Смотрю на то, как развивается проект, и вроде в целом все нормально. За исключением того, что запуск завода просрочен на два месяца». После критики он в итоге отправил следить за «бородачами» экс-топ-менеджера компании «Технониколь» Дениса Рогалева. Цель проекта — «бородачи должны сделать годовой оборот в 10 млн долларов». Если сделать это у них не получится, производство «аннексирует» инвестор, то есть сам Игорь Рыбаков. Минниханову «бородачи», не стесняясь, показали одно из видео Рыбакова, которое президента РТ изрядно повеселило, но, главное, показали продукт — тот самый полиэтиленовый воск. Что характерно, Рыбаков отчасти прав: к моменту открытия завода на производстве и конь не валялся — кроме столика с сырьем и воском больше ничего нет. Оставшееся необходимое «вот-вот завезут», а запустить производство «бородачи» обещают — «кровь из носа» — через 10 дней.

Как «бородачи» объясняли «Реальному времени» отставание в сроках запуска завода

— На самом деле, честно говоря, была небольшая задержка, — смущенно признался Юрий Полосухин. — Факт форс-мажора. Машина в Нижнем Новгороде сломалась, ждали запчасть. Потому что, оказывается, закладывать времени на логистику надо побольше.

— Кто основные потребители вашей продукции? — поинтересовались мы у «бородачей».

— Производители емкостей ПВХ, мастербатчей, древесная типография, производители композитов, автохимия, нефтехимия, производители оружейной смазки, вплоть до свечей, — перебивая друг друга, рассказали Юрий с Никитой.

— На самом деле, на нашу продукцию есть потенциальные потребители в Европе из-за падения рубля относительно доллара, — добавил Юрий Полосухин. — Сырье при этом мы получаем с нижнекамского завода. Отсюда минимальная логистика и максимальная продуктивность.

— А для экспорта очень удобно — таможня здесь рядом находится! — порадовался Никита Симонов.

— Когда компания станет уже рентабельной? — спросили мы обоих.

— В этом году мы планируем, — ответили оба. — Но не хотим загадывать…

— Тем более у нас и так сегодня есть определенное отставание по срокам, — печально заметил Симонов.

— А случилось оно потому, что 2 июля все оборудование было упаковано, собрано. Но мы решили провести испытание на заводе-производителе и получить качественный продукт. Чтобы сюда привезти не кота в мешке, а приехать и показать, что мы собираемся производить! Вот и получилось отставание по срокам… — оправдывался Полосухин.

ГК «СМИТ» при помощи алабужского завода нарастит долю на рынке труб ППУ в 2 раза

Четвертый проект — компании «СМИТ» — предполагает организацию производства предварительно изолированной пенополиуретаном (ППУ) трубной продукции для нужд теплоснабжения и нефтегазодобывающей отрасли. Это тоже филиал, учредителем его стала группа компаний «СМИТ», крупнейший в СНГ производитель ППУ-изоляции, занимающая порядка 20% рынка.

После ввода в эксплуатацию алабужской площадки в компании намерены нарастить долю до 40%. В настоящий момент у «СМИТа» два завода: в Могилеве (Белоруссия) и Ярцево (Россия). Объем продаж в 2015 году составил 2,6 млрд рублей. Вместе с 30 сотрудниками «СМИТ» собирается производить ППУ-трубы диаметром 1,2 тыс. мм. На первом этапе ежемесячно — до 4,2 тыс. м. Цифры инвестиции и даты окупаемости проекта в компании не называют. Но если вычесть из названной президентом РТ цифры общего объема инвестиции в 1 млрд рублей известные объемы трех других компаний (в общей сумме 950 млн рублей), получается, что «СМИТ» инвестирует в свое производство порядка 50 млн рублей.

1 / 42 Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев