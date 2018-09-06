Следком возбудил дело из-за отравления школьников в Татарстане

СУ СК РФ по Татарстану возбудил уголовное дело по факту отравления 20 школьников в Актанышском районе Татарстана.

Как передает корреспондент «Реального времени», дело возбудили по ч.1 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей».

Напомним, в Актанышском районе Татарстана в районную больницу поступили 20 детей. Изначально сообщалось о 16 пострадавших. Отмечается, что ученики могли отравиться или заразиться кишечным гриппом. Следком уже проводит проверку.