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Роспотребнадзор начал проверку из-за отравления учеников в Актанышском районе

17:11, 06.09.2018

Роспотребнадзор проводит проверку в школе в Актанышском районе Татарстана, где массово отравились ученики.

Ведомство проверит организацию питания детей в образовательном учреждении, в том числе соответствие санитарным требованиям помещений и инвентаря для приготовления и приема пищи, говорится в сообщении прокуратуры РТ.

Кроме того, Роспотребнадзор проверит подготовку соответствующего персонала и законность поставки продуктов питания. Отмечается, что происшествие в актанышской школе находится на контроле прокуратуры Татарстана.

Напомним, в Актанышском районе Татарстана в районную больницу поступили 20 детей. Изначально сообщалось о 16 пострадавших. Отмечается, что ученики могли отравиться или заразиться кишечным гриппом. Следком уже проводит проверку.

Происшествия Татарстан
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