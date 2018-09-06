Роспотребнадзор начал проверку из-за отравления учеников в Актанышском районе

Роспотребнадзор проводит проверку в школе в Актанышском районе Татарстана, где массово отравились ученики.



Ведомство проверит организацию питания детей в образовательном учреждении, в том числе соответствие санитарным требованиям помещений и инвентаря для приготовления и приема пищи, говорится в сообщении прокуратуры РТ.

Кроме того, Роспотребнадзор проверит подготовку соответствующего персонала и законность поставки продуктов питания. Отмечается, что происшествие в актанышской школе находится на контроле прокуратуры Татарстана.

Напомним, в Актанышском районе Татарстана в районную больницу поступили 20 детей. Изначально сообщалось о 16 пострадавших. Отмечается, что ученики могли отравиться или заразиться кишечным гриппом. Следком уже проводит проверку.