Число госпитализированных с признаками отравления школьников в Татарстане выросло до 20
Число школьников, госпитализированных в Актанышскую центральную районную больницу в Татарстане с признаками отравления, увеличилось до 20.
«На данный момент в больнице находятся 20 детей. 16 поступили утром, еще четверо попозже. Все они из одной школы», — приводит слова представителя пресс-службы Минздрава Татарстана «Интерфакс-Поволжье».
Отмечается, что состояние госпитализированных школьников оценивается как легкой степени тяжести.
Ранее сообщалось, что в Актанышском районе Татарстана в районную больницу поступили 16 детей. Отмечается, что ученики могли отравиться или заразиться кишечным гриппом. Следком уже проводит проверку.Происшествия Татарстан
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