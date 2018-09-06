Число госпитализированных с признаками отравления школьников в Татарстане выросло до 20

Число школьников, госпитализированных в Актанышскую центральную районную больницу в Татарстане с признаками отравления, увеличилось до 20.



«На данный момент в больнице находятся 20 детей. 16 поступили утром, еще четверо попозже. Все они из одной школы», — приводит слова представителя пресс-службы Минздрава Татарстана «Интерфакс-Поволжье».

Отмечается, что состояние госпитализированных школьников оценивается как легкой степени тяжести.

Ранее сообщалось, что в Актанышском районе Татарстана в районную больницу поступили 16 детей. Отмечается, что ученики могли отравиться или заразиться кишечным гриппом. Следком уже проводит проверку.