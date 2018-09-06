ТАИФ-НК принял участие в выставке «Нефть, газ. Нефтехимия»

Фото: Максим Платонов

На Казанской ярмарке открылась выставка «Нефть, газ. Нефтехимия», которая проходит в рамках Татарстанского нефтегазохимического форума. На участие в экспозиции заявились 170 компаний. Среди постоянных участников — нефтеперерабатывающая компания ТАИФ-НК, стенд которой посетил президент Татарстана Рустам Минниханов. Обо всем подробнее — в репортаже «Реального времени».

В 2017 году компания ТАИФ-НК переработала 8,2 млн тонн сырья

На 25-ю выставку «Нефть, газ. Нефтехимия» заявились 170 участников из 10 стран. Все они расположились в трех павильонах, но основным стал павильон №5, где открылись стенды крупнейших предприятий. Именно отсюда начал обход экспозиций президент Татарстана Рустам Минниханов вместе с руководителем Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Алексеем Алешиным, членами правительства Республики Татарстан, руководителями предприятий и организаций нефтегазохимической отрасли. Возле центрального входа развернулся большой стенд группы компаний «ТАИФ» где расположилась основная «тройка» холдинга, в числе которой нефтеперерабатывающая компания ТАИФ-НК. Здесь почетных гостей встретил генеральный директор предприятия Рушан Шамгунов, который провел презентацию компании.

Презентацию для почетных гостей провел генеральный директор предприятия Рушан Шамгунов



— ТАИФ-НК представляет собой одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий, перерабатывая ежегодно более 8 млн тонн сырья, — начал презентацию генеральный директор ОАО «ТАИФ-НК» Рушан Шамгунов.

В 2017 году компания переработала 8,2 млн тонн сырья. По первичной переработке нефтегазового сырья (нефть, газовый конденсат) мощности ТАИФ-НК были загружены на 98%, с такими показателями предприятие заняло пятое место среди 35 крупнейших НПЗ России. Компания выпускает 25 наименований нефтепродуктов — это автобензины и дизельное топливо класса Евро-5, керосин, топливо для реактивных двигателей, мазут, нафта, вакуумный газойль, битум дорожный, сера техническая гранулированная, СУГ и др.

ТАИФ-НК выпускает 25 наименований нефтепродуктов



В составе предприятия три завода: нефтеперерабатывающий завод, завод бензинов и новый Комплекс глубокой переработки тяжелых остатков.

— Сегодня идет большая работа по пусконаладке Комплекса глубокой переработки тяжелых остатков. Мы уже перерабатываем весь объем вакуумного газойля и в ноябре планируем выйти на переработку гудрона, — рассказал генеральный директор Рушан Шамгунов.

В составе предприятия три завода: нефтеперерабатывающий завод, завод бензинов и новый Комплекс глубокой переработки тяжелых остатков



Успешные экологические и социальные программы

Нефтеперерабатывающая компания успешно реализует экологическую программу. В 2017 году предприятие завершило масштабную реконструкцию цеха биологической локальной очистки промышленных сточных вод нефтеперерабатывающего завода. На месте устаревшего оборудования были построены современные сооружения с уникальной для российской нефтепереработки технологией финальной очистки, которая позволяет удалять из сточных вод предприятия 99,99% загрязняющих веществ в виде нефтепродуктов. Очистные сооружения способны перерабатывать до 500 кубометров в час различных стоков. Благодаря такой системе очищенную воду теперь могут возвращать в производство. В результате компания минимизировала потребление свежей воды из Камы и выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. На реконструкцию очистных сооружений было выделено 3,7 млрд рублей. Торжественный запуск цеха локальной очистки промышленных сточных вод состоялся в июне 2017 года с участием президента Республики Татарстан Рустама Минниханова, генерального директора группы компаний «ТАИФ» Альберта Шигабутдинова, руководителя Приволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Бориса Петрова, руководителя управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования по РТ Фарита Хайрутдинова.

Компания принимает активное участие в реализации комплексных социально-экономических программ города и республики, так как социальная ответственность и благотворительность являются одним из приоритетов деятельности ТАИФ-НК. Значительные средства выделяются на социальные программы, реализуемые на предприятии. С 2005 года сотрудники ТАИФ-НК могут получить квартиру по программе «Социальная ипотека» и по Дополнительной корпоративной ипотечной программе, которая разработана для сотрудников ГК «ТАИФ». За это время благодаря работе этих программ новоселье справили 740 семей: 635 человек получили жилье по «Социальной ипотеке», 105 человек — по дополнительной ипотечной программе.

На предприятии понимают, что счастливые семьи — это основа успешной компании, поэтому ТАИФ-НК и впредь будет проводить социально ориентированную политику.

Партнерский материал