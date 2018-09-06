«Казаньоргсинтез» раскрыл планы перспективного развития до 2022 года

Нефтехимическое предприятие провело конференцию «Нефтехимия Татарстана: наука, инновации, производство»

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО "Казаньоргсинтез"

ТАИФ, «Казаньоргсинтез» и «Нижнекамскнефтехим» в рамках татарстанского Нефтегазохимического форума выступили организаторами конференции «Нефтехимия Татарстана: наука, инновации, производство». Участники мероприятия обсудили перспективы рынка полиэтилена низкого давления, планы развития производства фенола и бисфенола А и других направлений. Большинство технологий для российских производителей оказались абсолютно новыми. Но главный вопрос конференции озвучил заместитель министра: как обеспечить российские наукоемкие производства новыми полимерами и найти баланс между крупнотоннажной и малотоннажной нефтехимией. Подробности в материале «Реального времени».

В двадцатке мировых производителей полиэтилена

В этом году Нефтегазохимический форум был посвящен 75-летию начала промышленной разработки нефтяных месторождений в Татарстане. В рамках форума состоялись такие выставки, как «Нефть. Газ. Нефтехимия», «Экотехнологии и оборудование XXI века», «GEO-Казань: геологоразведка, геодезия, картография» и «Интерпластика Казань 2018». Участниками форума стали 170 компаний из разных регионов России и из 10 стран ближнего и дальнего зарубежья.

Рустам Минниханов наградил лучшую продукцию, представленную на выставках



В первый же день работы форума президент РТ Рустам Минниханов наградил лучшую продукцию, представленную на выставках. Гран-при в номинации «Новые перспективные виды нефтехимической продукции» получило ПАО «Казаньоргсинтез» за разработку технологии и организацию производства высокоэффективной углероднаполненной полиэтиленовой композиции класса ПЭ 100 трубной марки.

Во время презентации стенда КОСа Рустаму Минниханову Фарид Минигулов рассказал о том, что на отмеченную дипломом трубную марку полиэтилена предприятие получило международный сертификат соответствия показателей полиэтилена требованиям ISO 9080. «Международный сертификат позволил войти в список 20 мировых крупнейших производителей полиэтилена. Эта марка полиэтилена используется для производства газовых и водонапорных труб. Чтобы получить сертификат, трубы испытывали в течение пяти лет. Срок их эксплуатации достигает 100 лет», — заявил Фарид Минигулов.

Фарид Минигулов представил Рустаму Минниханову отмеченную дипломом марку полиэтилена

Ведущий специалист по экспорту ПАО «Казаньоргсинтез» Алексей Башкирцев рассказал корреспонденту «Реального времени», что 5 лет тому назад фрагменты трубного полиэтилена были направлены для испытаний гидростатической нагрузкой. «Трубы нагрузку выдержали, и наша продукция теперь соответствуют международным требованиям. Сертификат снимает искусственные барьеры, которые воздвигает мировое сообщество при продаже нашей продукции. Теперь мы можем на равных конкурировать с западными фирмами», — сообщил Алексей Башкирцев.

Внимание малотоннажным продуктам нефтехимии

Уникальный трубный полиэтилен обсуждали и во второй день Нефтегазохимического форума на конференции «Нефтехимия Татарстана: наука, инновации, производство». Организаторами мероприятия выступили «Казаньоргсинтез» и «Нижнекамскнефтехим», входящие в Группу компаний ТАИФ. Приветствуя участников конференции, заместитель министра промышленности и торговли РТ Алексей Савельчев отметил, что техническая мысль нефтехимических предприятий Татарстана достойна уважения и во многом опережает российские компании. Он обратил внимание на то, что и в рыночной экономике роль государства остается существенной. «Рынок направляет интерес инвестиционных компаний на производство продукции с максимальной добавочной стоимостью. Но в моем понимании, создавать в современной парадигме примитивные продукты из нефти — это все равно, что топить печку ассигнациями. Сейчас более 60% всей мировой химии составляют малотоннажные нефтехимические продукты. Я бы хотел, чтобы в процессе таких встреч, как сегодня, крупные компании обратили внимание на этот сегмент. Он может стать точкой роста», — заявил Алексей Савельчев.

Алексей Савельчев обратил внимание на то, что и в рыночной экономике роль государства остается существенной



Он предложил предприятиям искать баланс между крупнотоннажной и малотоннажной нефтехимией. «Те же самые «умные» материалы. Кто готов произвести 100 тонн полимеров для Ford Sollers? Никто, потому что рыночная ниша мала. Давайте найдем компромисс. Без этих полимеров невозможна локализация топливных баков», — отметил заместитель министра.

«Сегодня мы твердо стоим на ногах»

После эмоциональной речи Алексея Савельчева выступил главный инженер ПАО «Казаньоргсинтез» Рафаэль Сафаров. Он выделил три этапа развития предприятия. Первым этапом развития «Казаньоргсинтеза» было время с момента строительства до 2003 года. В этот период запустили последний завод по производству полиэтилена низкого давления (ПНД), это произошло в 1983 году.

«Двадцать лет мы пользовались тем, что было построено в советское время. Глобальные изменения произошли в 2003 году, когда КОС вступил в ГК ТАИФ. Нашим президентом и правительством была поставлена задача — развить нефтехимию на базе «Казаньоргсинтеза». На 2004—2010 год была подготовлена программа инвестиционного развития нашего предприятия, которую мы успешно реализовали», — сообщил Рафаэль Сафаров. За эти годы было реконструировано производство этилена, полиэтилена низкого давления, производство фенола, ацетона, были построены заводы бисфенола А и поликарбонатов, построены склады по приему и хранению сырья. На реализацию этих проектов было выделено более 1 млрд долларов США.

Рафаэль Сафаров выделил три этапа развития предприятия



В 2013 году на совете директоров была принята следующая программа по стабилизации и совершенствованию технологий производства заводов, которую КОС уже успешно реализовал. В программу, рассчитанную на 2014—2016 годы, входило строительство новой двухкамерной печи пиролиза фирмы Technip, монтаж нового экструдера и расширение линейки ПНД, ряд мероприятий по повышению надежности электроснабжения. Реализация программы позволила достичь двукратного увеличения производства этилена, полиэтилена.



«Мы планируем увеличить производство этилена до 654 тысяч тонн в год за счет пропановой схемы», — заявил Рафаэль Сафаров



Сейчас на «Казаньоргсинтезе» принята инвестиционная программа на 2018—2020 годы. «Мы планируем увеличить производство этилена до 654 тысяч тонн в год за счет пропановой схемы (подробнее о пропановой схеме и развитии действующих производств читайте в интервью Рафаэля Сафарова, — прим. ред.). Этот проект нацелен на решение старой проблемы дефицита этанового сырья, он позволит нам увеличить загрузку действующего производства. В планах модернизация завода поликарбонатов, после которой мощности должны вырасти до 100 тысяч тонн в год. Также планируем внедрить технологии производства кумола с использованием гетерогенного цеолитного катализатора на бисфеноле А», — рассказал эксперт. Работа по инвестиционной программе уже началась. Часть мероприятий по наращению мощностей пропанового сырья будет выполнена во время капремонта этой осенью.

Выработку бисфенола А могут довести до 80 тысяч тонн в год

Подробности о производстве бисфенола А (БФА) участники конференции узнали от директора завода Марата Хайруллина. Он рассказал, что в России четыре производителя фенола, а БФА выпускает только КОС. Новая эпоха в развитии производства фенола началась с вхождением в 2003 году акционерного общества «Казаньоргсинтез» в Группу компаний ТАИФ.

В России четыре производителя фенола, а БФА выпускает только КОС



«В 2004 году масштабная реконструкция произошла в цехах по производству фенола и ацетона, которая превратила производство фенола в современный промышленный объект, способный обеспечить сырьем построенные в 2007 и 2008 годах заводы БФА и поликарбонатов. Логичным стало вхождение завода фенола в производство БФА. С этого момента процесс развития цехов обрел второе дыхание», — рассказал Марат Хайруллин. Предприятие стало производить более 70 тысяч тонн фенола в год. В декабре 2016 года была запущена новая ректификационная колонна по делению товарного ацетона, результат — снижение потери ацетона практически в 6 раз.

Проектная мощность производства бисфенола А составляет 70 тысяч тонн в год. За последние годы были проведены мероприятия, направленные на совершенствование технологий, модернизацию основного оборудования в связи с большим спросом на БФА со стороны завода поликарбонатов. В этом году провели опытно-промышленные испытания по увеличению мощности.

Проектная мощность производства бисфенола А составляет 70 тысяч тонн в год



На заводе БФА, как и во всем «Казаньоргсинтезе», особое внимание уделяется качеству продукции. Важным этапом развития стало подписание в 2018 году соглашения о лицензировании технологии производства изопропилбензола цеолитным катализатором компании Badger Licensing (США). Подобная технология позволяет получать меньшее количество побочной продукции, уменьшить количество сточных вод, повысить энергоэффективность. Реализация технологии оценивается в более 1 млрд рублей и будет осуществлена в два этапа. «Мы интегрируем технологию в существующую установку и ожидаем, что ее реализация приведет к дальнейшему развитию производства фенола и ацетона», — добавил Марат Хайруллин.

На рынке ожидается профицит полиэтилена низкого давления

Прогноз развития рынка полиэтилена низкого давления на ближайшие два года сделал главный инженер завода по производству и переработке полиэтилена низкого давления ПАО «Казаньоргсинтез» Борис Бобров. «В ближайшие два года будут увеличены объемы производства ПНД. С ним надо будет что-то делать. Часть уйдет на экспорт, закроется ниша дефицитных марок, и у тех, кто потеряет часть рынка, возникнет реальная возможность заниматься инновационными продуктами, о которых говорил Алексей Савельчев», — заявил Борис Бобров.

В ближайшие два года будут увеличены объемы производства ПНД



Он рассказал, что КОС производит полиэтилен низкого давления по процессу UNIPOL, хотя иные производители полиэтилена используют другие технологии. Всего на постсоветском пространстве выпускается более 1,8 млн тонн ПНД, 910 тыс. тонн из них производится по технологии UNIPOL.



КОС производит полиэтилен низкого давления по процессу UNIPOL



«КОС среди производителей ПНД является хребтом экономики, ориентированной на переработку полиэтилена. Во многом это объясняет нашу небольшую нерасторопность в разработке новых марок», — заявил Борис Бобров. Отвечая Алексею Савельчеву, он рассказал о том, что предприятие будет производить малотоннажные марки, совершенствоваться в ассортименте.

В завершение выступления Бобров заявил, что впереди конкурентные вызовы и необходимость преодоления профицита на рынке ПНД. «Все это создает иллюзию успешности и бурного развития, но до тех пор, пока мы не научимся производить отечественные катализаторы, будем насосами по перекачиванию рублей нашим импортным друзьям», — добавил главный инженер завода по производству и переработке полиэтилена низкого давления ПАО «Казаньоргсинтез».