Наш ответ шведам: в Татарстане собираются затмить знаменитый музей Vasa

В Свияжске раскопали древний город, законсервировали и сделали единственный музей археологии дерева

5 сентября в Свияжске откроется музей археологии дерева «Татарская слободка» — это найденная во время раскопок и законсервированная улица с постройками 400-летней давности. Благодаря большому содержанию влаги в грунте, в хорошем состоянии до нас дошли дома, ограды, предметы быта и личные вещи жителей древнего Свияжска. Открытие музея состоится в рамках Форума ЮНЕСКО по межкультурному диалогу, который пройдет в Казани.

Вода — жизнь: как сохранился древний Свияжск

Над созданием музея работали с 2010 года, когда археологи, работавшие в Свияжске, наткнулись на древнюю улицу. Она сохранилась благодаря тому, что «погребена» во влажном археологическом культурном слое, говоря простым языком — грунте, обильно насыщенным водой. Обычно хрупкие и разрушающиеся с годами органические материалы — дерево, кожа, шерсть, ткани — законсервировались и в хорошем состоянии дошли до наших дней.

— Культурный слой в Свияжске занимает 5 га, мощность — 3,5 метра и содержит несколько строительных горизонтов. К моменту начала работ, берег был подвергнут разрушению, потом его стали укреплять и поставили задачу музеефикации объекта. На наиболее разрушаемой части берега был заложен раскоп площадью 2 тыс. кв. м и была выбрана территория около 900 кв. м. Она стала основным предметом экспозиции, который рассказывает о городской застройке Свияжска, — говорит Айрат Ситдиков, директор Института археологии АН РТ.

Во время раскопок было найдено более 140 тысяч предметов, которые датируются 16—18 веком. Сам музей состоит из 4 тысяч предметов, связанных с элементами архитектурных объектов и 4-х горизонтов. В каждом горизонте, самый ранний из которых относится к 1550-м годам, воссоздано 3-4 усадьбы с оградами, хозяйственными постройками, печами.

Как «Берестье» и Vasa

По словам Айрата Ситдикова, в России городов, сохранившихся во влажном слое, много, но пока ни один не стал основой музея. Похожий музей есть в Беларуси — «Берестье», но там представлен только один горизонт, датируемый 11-м веком, верхние пласты разобраны. По значимости музей в Свияжске он сравнивает со знаменитым музеем Vasa в Стокгольме. Он был построен вокруг корабля, затонувшего в 17-м веке и поднятого в середине 20-го века. Музей сейчас является самым посещаемым в Швеции.

— Впервые в России была применена технология консервации крупногабаритных археологических предметов, до этого предметы длиной 6-8 метров не консервировались, впервые были применены технологии, позволявшие сохранить органические материалы.

Деревянная архитектура, которая является основой городской культуры России, практически нигде не представлена. Своеобразие наших регионов, начиная с ранних периодов средневековья, было связано с деревом. У нас не было большого количества каменных зданий — этот материл для нашего региона был неудобен. У нас было дерево, оно более теплоемкое, но эта часть нашей материальной культуры ранее была не представлена. В этом музее мы сможем увидеть яркую, мало известную историю зодчества городской архитектуры нашей страны, малоизвестную не только для нас, но и для всего мира.

Исследования реставраторов показали, что рубка обнаруженных деревьев была выполнена по технологиям, не характерным для Центральной России. Свой способ обработки дерева — это слияние культурных традиций, которые находили отражение в архитектуре. Этот музей иллюстрирует яркую культуру, ее многообразие, чем богаты Татарстан и Россия, — говорит Ситдиков.

«По вопросам межкультурного диалога и сохранения исторического наследия Татарстан — одна из ведущих площадок»

Открытие музея состоится 5 сентября в рамках Форума ЮНЕСКО по межкультурному диалогу, который пройдет в Казани с 4 по 7 сентября. Свое участие в форуме подтвердили 189 человек, включая 64 иностранных представителя. В их числе заместитель генерального директора ЮНЕСКО Син Цюй, директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, экс-гендиректор ЮНЕСКО Ирина Бокова, специальные посланники по культурной дипломатии Хедва Сер и Джудит Пизар и другие.

— Звание специального посланника имеет всего 12 человек, один из них Минтимер Шарипович Шаймиев, который получил его за целенаправленную, плодотворную, многолетнюю работу. По вопросам межкультурного диалога и сохранения исторического наследия Татарстан — одна из ведущих площадок. В России 29 объектов включено в список ЮНЕСКО, из них 3 объекты находятся на территории Татарстана, — обозначила Татьяна Ларионова, заместитель председателя Госсовета РТ, исполнительный директор Республиканского фонда «Возрождение».

В рамках форума состоится презентация книги «От души и для души», куда вошли цитаты из выступлений Шаймиева о проблемах сохранения культурного наследия.

— Это инициировали наши коллеги из ЮНЕСКО, это говорит о том, насколько высок авторитет Минтимера Шариповича, — обратила внимание Ларионова.

В Татарстане есть еще ряд объектов, достойных внесения в список наследия ЮНЕСКО, одним из них называют Билярское городище, но пока планов по его включению нет, на форуме этот вопрос обсуждать не будут.