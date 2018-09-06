Кыпчаки на Кавказе: смешались в кучу кони, тюрки

Отношения с другими народами были, мягко говоря, нестабильными

Ярослав Пилипчук продолжает цикл статей, рассказывающих о ключевых периодах тюркской истории. Сегодняшняя колонка украинского историка в «Реальном времени» посвящена политической истории кыпчаков Северного Кавказа в ХІ—XIII вв.

История кыпчаков — одна из традиционных тем мировой историографии. В основном ее рассматривают в контексте истории Византии, Руси и Центральной Азии (в русской терминологии — Средней Азии), а вот исследования отношений кыпчаков с народами Кавказа в историографии не так популярны. Тем не менее, эта проблема была исследована в работах З. Анчабадзе, Г. Анчабадзе, П. Голдена, С. Плетневой, Г. и Я. Федоровых.



До кыпчаков: огузы, хазары, печенеги, черкесы

Кыпчакской эпохе в истории северокавказских степей предшествовало огузское доминирование в X— первой четверти XI века. По предположению Е. Круглова, до середины X века огузов и хазар объединял антипеченежский альянс. Хазары не строили укреплений на своей восточной границе. Огузские наемники служили в хазарском войске, и они помогли хазарам потеснить печенегов. В Саркеле присутствовал печенежско-огузский гарнизон. Джуаншер Джуаншериани сообщал о пачаниках (печенегах) по соседству с джиками (черкесами). Также в этой хронике упоминались хазары и овсы (аланы). Огузы в середине X в. заняли прежние хазарские земли. Джуаншериани зафиксировал отступление пачаников и джиков под давлением каких-то «турков». Пачаники бежали на запад, а джики поселились около Абхазии. Этноним «турки» должен был обозначать огузов-торков. Нашествие кочевников с востока привело к исчезновению целого ряда поселений на Северном Кавказе.

В отличие от огузов, сведения о переселениях кыпчаков более полно освещены в источниках. Правда, эти источники зачастую сообщали фантастическую и вымышленную информацию относительно степей Северного Кавказа. Сведения Муслихиддина Лари о расселении кыпчаков почерпнуты из тюркского эпоса и не соответствуют реальности. Кади Бейзави же упоминал о вымышленной персоне — Кыпчак-Мелике. Сведения этого автора также недостоверны, поскольку такого вождя среди кавказских кыпчаков в реальности не существовало.

По нашему мнению, кыпчаки появились в Западном Прикаспии не позже 40-х гг. XI в. Но эти земли для них не имели стратегического значения. Только так можно объяснить тот факт, что Нижнее Поволжье было за границами их влияния. Местные степи были не целью их походов, а лишь транзитной остановкой. Благодаря этому в Нижнем Поволжье (Саксине) продолжало доминировать огузское и булгарское население. Следует отметить, что в Лаврентьевской летописи саксины и кыпчаки не отождествляются. Абу Хамид ал-Гарнати, который лично побывал в Саксине, отмечал присутствие в городе волжских булгар (жителей Булгара и Сувара), огузов и хазар, но не сообщал о кыпчаках. Также от кыпчакских степей в этническом отношении отличались и регионы Верхней Кубани и Кавказских Минеральных Вод. Каменные статуи на Верхней Кубани продолжают традиции не кыпчаков, а древних тюрков. Е. Нарожный предполагает, что тюрки, обитавшие в регионе Бишдаг (Пятигорье), не кыпчаки, а другое, более древнее тюркское население.

Каменные статуи на Верхней Кубани продолжают традиции не кыпчаков, а древних тюрков. Фото yugopolis.ru



Донецкие против дербентских

Борьба шла за обладание северокавказскими и восточноевропейскими степями. Во время кыпчакской экспансии главными противниками кыпчаков были огузы. К сожалению, грузинские источники не сообщали о войнах между ними. Ранние упоминания грузинских источников о кыпчаках фантастичны и вымышлены. Достоверная информация о кыпчаках впервые фиксируется только в «Житии царя царей Давида». Рядом с кыпчаками Отрока грузинский летописец упоминал «дербентских кыпчаков». Грузины Давида IV Cтроителя и кыпчаки Отрока воевали против этих «дербентских кыпчаков» и лезгин. Очевидно, эта война была продолжением более давней вражды. Кыпчаки Отрока, переселившись из донецких степей на Северный Кавказ, должны были столкнуться с местными кыпчаками.

Следует отметить также вражду кыпчаков Отрока с аланами. Во время переселения кыпчаков Отрока в Грузию грузинам пришлось принудить аланов и кыпчаков помириться. Русский князь Юрий (сын Андрея Болголюбского) прятался от своего родственника Всеволода «Большое Гнездо» в городе кыпчакского хана Севенджа (Севинча). Река Сунжа у русских была известна под названием, похожим на имя кыпчакского хана Севинча. З. Папаскири предполагает, что город назывался Сунджа и находился поблизости от реки Сунжа. Не исключено, что и город, и река получили свое название от имени вождя «дербентских кыпчаков» Севинча.

Долгое время «дербентские кыпчаки» находились в тени донецких кыпчаков, о которых источники упоминали чаще. Галицко-волынский летописец сообщал, что после походов Владимира Мономаха Отрок бежал в «Обезы». После смерти Владимира Мономаха Сырчан отправил в Грузию певца Ора. По легенде, Ор напомнил Отроку о родине песнями и запахами травы «евшан», и тот решил вернуться в родные степи. Но причиной миграции кыпчаков в Грузию были не только победы войск Владимира Мономаха, но и предложение царя Давида IV Строителя переселиться в Грузию. В 1121 г. кыпчаки участвовали в Дидгорской битве. В 1123 г. кыпчаки Отрока в составе грузинских войск атаковали Ширван.

Отрок вернулся в степи в 1125 г. после смерти Давида IV Строителя. Однако часть его людей все-таки осталась в Грузии. В грузинских источниках упоминались два вождя тюркского происхождения — Кубасар и Кутлу Арслан. На службе у царицы Тамары были так называемые «бывшие кыпчаки», то есть потомки кыпчаков Отрока. Они интегрировались в грузинское общество. Но после свадьбы царицы Тамары с аланским князем Давидом Сосланом «бывшие кыпчаки» попали в опалу. Однако грузинская держава все еще нуждались в тюркских воинах. Поэтому на смену «бывшим кыпчакам» пришли «новые кыпчаки». Очевидно, они принадлежали к «дербентским кыпчакам», и их мог возглавлять Салават (брат хана Севинча).

Судьбы кыпчаков были тесно связаны с Азербайджаном. Некоторые из них даже смогли возглавить государство атабеков Азербайджана. Одним из таких любимчиков фортуны был Шамс ад-Дина Ильдениз (Ильдегиз). Когда он был еще ребенком, его продали в рабство.

После свадьбы царицы Тамары с аланским князем Давидом Сосланом «бывшие кыпчаки» попали в опалу. Монета Грузии с именами Тамары и Давида. Фото wikipedia.org

В авангарде грузинского войска

Кыпчаки Отрока при переселении в Грузию наткнулись на противодействие со стороны аланов. Грузины урегулировали конфликт, заняв перевал и взяв в заложники часть аланских и кыпчакских аристократов. В Галицко-Волынской летописи указано, что кыпчаки перешли через «Железные ворота». Я. и Г. Федоровы предполагали, что «Железные ворота» — это «Эльхотовские ворота». С. Плетнева же считала, что это Дарьяльский перевал. Вполне возможно, что кыпчаки перешли через Мамисонский перевал («Карские ворота»), а не через «Железные ворота». «Железными воротами» часто называли Дербентский перевал, который вел во владения ширваншаха, но не Грузии. З. Анчабадзе, М. Мургулия, С. Плетнева, П. Голден считают временем миграции кыпчаков 1118 год. При этом они делают некоторые оговорки. З. Анчабадзе и М. Мургулия указывали, что переселение происходило на протяжении 1118—1120 гг. Вообще, эта идея популярна в грузинской историографии со времен И. Джавахишвили. П. Голден сообщает, что переселение кыпчаков в Грузию произошло около 1118 г.

М. Мургулия предположила, что царь Давид и хан Отрок поддерживали контакт между собой через город Тмутаракань (Матарху). Ал-Идриси и Вильгельм Рубрук указывали только на обособленность Матархи от степи и ее связь с городами Крыма. Рихард сообщал, что Матарха находилась в стране Сихия (Зихия). Смена правителя была не нова для Матархи. На протяжении нескольких веков она находилась в составе разных держав. Упоминание в хронике Рашид ад-Дина о вожде черкесов Тукара рядом со страной Мерим (Крым) и кыпчаками совсем не случайно, поскольку Матарха была соседом Дешт-и-Кыпчак. Кочевники, которые жили около Матархи, могли быть огузами и печенегами, но не кыпчаками. В «Слове о Полку Игореве» упомянут «Тмутараканский болван». Но, как и указанные в этом источнике территории (Посулье, Поморье, Судак и Корсунь), это географический ориентир, который обозначал границы Дешт-и-Кыпчак. Таманский полуостров был отдельным от Дешт-и-Кыпчак регионом.

Маттэос Урхаеци упоминал о 15 тыс. кыпчаков в составе грузинского войска во время Дидгорской битвы. Ибн ал-Асир сообщал, что 200 кыпчаков пребывали в авангарде грузинского войска, что, конечно, является сознательным приуменьшением. Грузинские источники сообщали о 40 тыс. кыпчаков в грузинском войске и 5 тыс. монаспа. Исследователи предполагали, что вместе с семьями мигрантов могло быть 200—225 тыс. С. Плетнева предполагала, что в Грузию мигрировали 40 тыс. воинов, в том числе 5 тыс. элитных воинов. Она считала, что вместе с семьями кыпчаков было около 230—240 тыс. И. Джавахишвили считал, что в Грузию переселилось 40 тыс. семей кыпчаков. Его гипотезу поддержали Ш. Месхия, С. Малакатия, Р. Метревели. М. Думбадзе, А. Киквидзе и З. Анчабадзе считали, что переселилось 45 тыс. кыпчакских семей. М. Мургулия полагает, что войско кыпчаков в Грузии насчитывало 50 тыс. воинов. Согласно гипотезе И. Джавахишвили, кыпчаки расселились в Картли. С. Еремян считал, что они жили в районе Арича и Агарцина. Ш. Месхия придерживался мнения, что кыпчаков, помимо Картли, расселили еще в Нижнем Картли, в Сомхити. Но, скорее всего, 40 тыс. кыпчаков — это шаблон средневековой европейской исторической традиции, который обозначал большое количество «варваров». По нашему мнению, во всей Грузии было 15 тыс. кыпчакских воинов, и практически всех их грузинский царь должен был выставить против турок-сельджуков в битве при Дидгори.

Во всей Грузии было 15 тыс. кыпчакских воинов и практически всех их грузинский царь должен был выставить против турок-сельджуков в битве при Дидгори. Мемориальный комплекс в Дидгори. Фото turbina.ru

Против кыпчаков объединились почти все народы Южного Кавказа

Отношения Грузии с кыпчаками не были только союзническими. В 1123 г. между ними появились первые противоречия. Очевидно, что они и вынудили Отрока с большей частью своих людей мигрировать назад в северокавказские степи. Логично предположить, что часть кыпчаков обитала в северокавказских степях во время пребывания Отрока в Грузии. Сырчан мог править той частью донецких кыпчаков, которая кочевала в степях Северного Кавказа. Отрок вернулся в степи после смерти Давида IV Строителя и Владимира Мономаха. Уже сын Отрока Кончак проводил активную политику по отношению к Руси. Владимир Мономах, реализуя свою степную политику, заключал династические браки. Дочки ханов Аеп вышли замуж за Юрия (сыне Владимира Мономаха) и Святослава (сыне князя Олега). Аепа — это, вероятно, вождь клана или племени Кай. Таких вождей было два. Один из них был сыном Асеня, а второй — Гиргеня. Их дочки были соответственно внучками Асеня и Гиргеня. Союз с Аепами должен был предусматривать общие действия против Шаруканидов. Династические браки с кыпчаками не имели бы смысла, если бы не приводили к политическим последствиям. Можно предположить, что династия Асеня и Аеп на некоторое время могла захватить прежние владения Шаруканидов на Северском Донце. Сырчан в таком случае должен был контролировать степи в Восточном Приазовье и на Дону. После возвращения из Грузии сил Отрока Шаруканиды смогли отвоевать прежние владения на Северском Донце.

Жители Гандзака (Гянджи) в 1222 г. попросили помощи против грузин у кыпчаков. Возможно, союзниками гянджийцев были «дербентские кыпчаки», которые наиболее близко кочевали от Дербента и Гянджи. Киракос Ганзакеци и Себастаци указывали, что Дербент было сложно взять штурмом. Логично предположить, что эмир Дербента пропустил кыпчаков через перевал. Вторжение кыпчаков и действия гянджийцев вызвали реакцию со стороны грузин. Против кыпчаков было направлено войско, но оно было разбито кыпчаками. На следующий год Георгий IV Лаша снова собрал войско и победил кыпчаков. Ибн ал-Асир указывал, что против кыпчаков объединили свои силы почти все народы Южного Кавказа. Поход 1222—1223 гг. имел для «дербентских кыпчаков» катастрофические последствия. Ан-Насави упоминал, что эмиру хорезмшаха Джелал ад-Дина удалось договориться о союзе с кыпчакским ханом Гюрге (Гурка, Гюр-ханом). Последнего можно сопоставить с Юрием (Юрьгии, Гюрги) Кончаковичем. Очевидно, что «дербентские кыпчаки» попали под власть конфедерации донецких кыпчаков.

Во время кампаний Джелал ад-Дина в Грузии Рашид ад-Дин упоминал о кыпчаках. Рядом с ними как союзники грузин упоминались армяне, лезгины, сарирцы, абхазы, аланы. Джувейни еще называл среди грузинских союзников чанетов, сванов, румийцев и сирийцев. Согласно сведениям персидских хронистов, хорезмийцы переманили кыпчаков на свою сторону. Кыпчаки, по их сведениям, уклонились от битвы и оставили грузин. Грузинский хронист не сообщал об участии кыпчаков в этой войне, но зато уведомлял, что царица Русудана призвала войско из грузин, горских народов Кавказа и аланов. Грузины не включили кыпчаков в состав коалиции. Память о войне 1222—1223 гг. была еще живой. В отражении нападений хорезмийцев Джелал ад-Дина и битвах с ними кыпчаки не принимали участия.

Через Матарху с донецкими кыпчаками связался грузинский царь Давид IV Строитель. Памятник царю Давиду IV Строителю (Кутаиси). Фото wikimapia.org

Кыпчаки завоевали прикаспийские степи в 40-х гг. XI века, но там и дальше долгое время доминировал огузский компонент, поскольку степи Прикаспия были для них не целью, а промежуточной остановкой. После поражения донецких кыпчаков Отрока от Владимира Мономаха кавказские кыпчаки были атакованы донецкими и оттеснены на восток Северного Кавказа. В грузинских источниках кавказские кыпчаки были известны как «дербентские кыпчаки». Через Матарху с донецкими кыпчаками связался грузинский царь Давид IV Строитель. Отношения кыпчаков с Грузией не были стабильными. Донецкие кыпчаки были союзниками Грузии при Отроке, но уже при его потомках отношения испортились. Ситуация конца XII в. требовала от грузинской царицы Тамары привлечения кыпчакских гулямов, и брат Севинча Салават возглавлял в грузинском войске корпус «новых кыпчаков», которые пришли на смену «бывшим кыпчакам» (потомкам донецких кыпчаков Отрока). При царе Георгии IV Лаше и царице Русудане грузины уже не опирались на кыпчаков, их союзниками были горцы и аланы. Поход «дербентских кыпчаков» в 1222—1223 г. привел к крушению «дербентских кыпчаков» и вхождению их земель в состав конфедерации донецких кыпчаков.

Ярослав Пилипчук