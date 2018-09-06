Фильм «Мулла» на Казанском фестивале: мы можем!

Во второй день работы Казанского международного фестиваля мусульманского кино был показан фильм, который, по слухам, считается одним из главных претендентов на гран-при. Это «Мулла», фильм по мотивам пьесы Туфана Миннуллина. Он идет в номинации «Полнометражные игровые фильмы». Подробности в материале «Реального времени».

Хорошо забытое старое

Пьеса «Мулла» была написана главным автором Камаловского театра Туфаном Миннуллиным достаточно давно. Несколько лет назад главный режиссер Камаловского Фарид Бикчантаев сделал ее успешный сценический вариант, который, к сожалению, сейчас уже не идет.

И хотя сравнивать фильм и спектакль — дело непрофессиональное, судить все же надо по законам жанра. Невозможно не вспомнить финал, придуманный Бикчантаевым. Формально он иной, чем в фильме, но по сути ему сродни. У Бикчантаева после гибели главного героя в пустую мечеть приходит мальчик, луч света выхватывает его фигурку, и ребенок читает намаз, старательно выводя слова. Метафора ясна — душу и веру народа нельзя убить.

Мулла в фильме остается жив, он лежит на постели в белых одеждах и слышит, как из мечети доносится детский голос — мальчик читает намаз. И та же мысль у зрителей и фильма, и спектакля — вера и душа бессмертны. В принципе, можно предположить, зная творчество Миннуллина, что ради этого и об этом он и писал пьесу.

Мулла в фильме остается жив, он лежит на постели в белых одеждах и слышит, как из мечети доносится детский голос – мальчик читает намаз



По некоторым разговорам, просочившимся из кулуаров, «Муллу» считают одним из лидеров нынешнего кинофестиваля. Вчерашний показ вызвал ажиотаж, вместо одного зала фильм одновременно показывали в трех, но даже они не вместили всех желающих. Съемочная группа, точнее, ее небольшая часть, перемещались с одной площадки показа на другую, не задерживаясь более 10 минут.

О том, что «Муллу» надо снять, говорили давно, но все как-то не срасталось, пока продюсером ленты не стала директор «Татаркино» Миляуша Айтуганова, второй продюсер — Марат Ахметшин, он же написал музыку к фильму. «Мулла» снят при поддержке правительства Татарстана и хотя его нельзя назвать высокобюджетным, художественные достоинства при этом не пострадали.

Белые одежды

Фильм сняли Рамиль Фазлиев и Амир Галиаскаров, Фазлиев и сыграл роль главного героя. Место действия — Кубян, родная деревня режиссера в Атнинском районе, такой срез современного общества со всеми его пороками и добродетелями. Здесь могут быть добры, щедры, великодушны, но здесь же могут заливать душу спиртным, красть и держать людей в страхе. Сюда волею судьбы попадает в качестве муллы главный герой ленты Асфандияр.

Есть некая слабость сценария, в результате которой пропадают психологические обоснования: например, не совсем ясно, почему Асфандияр неожиданно согласился стать священнослужителем. Или почему бывший афганец, а ныне преуспевающий фермер, из врага муллы превращается в его сторонника. Но лента сделана в таком стилистическом единообразии, с такими четко выверенными темпо-ритмами, так пронизана главной идеей бессмертия души народа, которое укрепляется верой, что эти шероховатости прощаешь.

Фильм сняли Рамиль Фазлиев и Амир Галиаскаров, Фазлиев и сыграл роль главного героя. Фото Максима Платонова

Рамиль Фазлиев, по образованию и по должности ныне главный режиссер Атнинского татарского драматического театра, предельно скуп в эмоциях и предельно лаконичен. При этом его внутреннее состояние в кадре напоминает вулкан, который обманчиво подернут слоем пепла и до поры и времени таким образом скрывает раскаленную лаву. Удивительно точное попадание в образ, впрочем, прекрасных актерских работ в «Мулле» много.

Не являясь сторонницей «свадебных генералов» в татарстанских фильмах, должна отметить, что появление в ленте Марата Башарова отнюдь не воспринимается пиар-ходом для привлечения публики в зал. Эпизод, в котором Башаров появляется, логика развития того небольшого образа, в котором он предстал, вполне логична и вполне объяснима.

«Вера без дел мертва есть» — этот христианский постулат как нельзя точен в фильме о мулле. Асфандияр не богослов, он просто совестливый, цельный человек, и его проповедь веры — это добрые, богоугодные дела, так настроена его душа.

И финал, где главный герой после нападения лежит в постели в белых одеждах, когда поначалу не понятно, жив он или умер, трогателен до слез. Мулла чуть приоткрывает глаза, когда из мечети, находящейся рядом, он слышит неокрепший детский голос, читающий намаз. Значит, все, что он делал — это было правильно. Ребенок, заменивший его в мечети — это живая, действенная вера, крепкая нить, связывающая поколения

В Татарстане сняли фильм, который без нравоучений, без дидактики показывает лицо ислама — терпимого и гуманного, что соответствует той цели, ради которой создавался Казанский международный фестиваль мусульманского кино. Изначально реалистичная лента изобилует поэтичными пейзажами, снятыми камерой Юрия Данилова, умеющего видеть красоту в обыденном пейзаже. В «Мулле» есть история, есть судьба, есть не отпускающая фабула. Есть харизма Фазлиева. Подождем, что скажет жюри.