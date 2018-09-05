В Челябинской области из-за землетрясения ввели режим ЧС

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В Катав-Ивановске, который оказался ближе всего к эпицентру землетрясения, произошедшего рано утром 5 сентября, введен режим ЧС. Также создана специальная комиссия, которая будет оценивать повреждения.

Отмечается, что магнитуда самых сильных толчков достигала 6 баллов. Сейсмическая активность в Уральских горах оказалась настолько сильной, что трясло даже Челябинск, сообщает Znak.



Кроме того, по словам председателя горсобрания Катав-Ивановска, в 10.36 сегодня произошел новый толчок.



Очевидцы из города Аша Челябинской области рассказали «Реальному времени», что трясло, как будто рядом проносился поезд. Посуда гремела, с полок падали мелкие вещи, люстра шаталась. Некоторые жители Уфы также почувствовали землетрясение, но большинство не заметили, спали мирно.

Утром на Урале в 130 км к востоку от Уфы зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,5. Землетрясение произошло 5 сентября в 01.58 по мск. Эпицентр залегал на глубине 10 километров.