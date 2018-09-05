На Урале зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5

На Урале в 130 км к востоку от Уфы зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,5. Землятресение произошло 5 сентября в 01.58 по мск. Эпицентр землетрясения залегал на глубине 10 километров.

«На производство предприятий данное происшествие не повлияло. Погибших и пострадавших нет», — цитирует представителя МЧС RT.

В ведомстве добавили, что в регионе организовали 16 рабочих групп для проверки социально-значимых объектов, объектов инфраструктуры и жилых домов.

Напомним, землетрясение магнитудой 6,1 произошло на западе Ирана в ночь на 26 августа. Эпицентр находился в 31 километре к западу от города Джаванруда в провинции Керманшах. Погибли 310 человек.