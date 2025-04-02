Россия инвестирует 9 трлн рублей в дорожное строительство до 2030 года
Правительство России планирует выделить более 9 трлн рублей на дорожное строительство в течение следующих шести лет. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.
План, который утвердили в кабмине, охватывает проекты до 2030 года. Мишустин уточнил, что в рамках программы продолжится обустройство трасс и магистралей, включая строительство мостов, пешеходных переходов и путепроводов. Все эти объекты должны быть хорошо освещены для повышения безопасности.
Премьер-министр подчеркнул важность контроля за расходованием средств и выполнением сроков работ.
— Это напрямую влияет на точность логистики и комфорт передвижения граждан, — подчеркнул он. Также Мишустин добавил, что безопасность пешеходов и водителей является приоритетом: «Это влияет на их жизнь и здоровье».
Напомним, что в России утвердили новый шестилетний план дорожной деятельности на 2025-2030 годы, который станет основой для развития дорожной сети в стране. Этот план впервые охватывает такой длительный период, что позволит более эффективно реализовывать проекты и синхронизировать задачи в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
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