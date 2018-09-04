Главный лесник Татарстана: «Городские леса — вопрос очень острый, но это не наши полномочия…»

В Минлесхозе готовятся к массовым осенним посадкам деревьев и готовят закон, разрешающий сплошную рубку леса

Отчитался о результатах работы республиканского Минлесхоза по восстановлению лесных насаждений и сообщил о далеко идущих планах их вырубки министр лесного хозяйства Татарстана Равиль Кузюров на сегодняшнем брифинге в кабмине. Причины, по которым министерство вынуждено решать две противоположные задачи, выясняла корреспондент «Реального времени».

Гектары леса и миллионы саженцев

Перед брифингом Равиль Кузюров заметно волновался. Официально брифинг был приурочен к началу традиционной осенней природоохранной акции «Неделя леса» и Дню лесовода, но и министру, занимающему свой пост чуть более полугода, и журналистам было понятно, что по сути это — отчет о первых шагах «новобранца». Неудивительно, что для начала спикер засыпал слушателей цифрами:

— В текущем году Министерством лесного хозяйства проведены лесовосстановительные мероприятия на площади 2 379 гектаров, в том числе заложены новые лесные купюры на площади 1 800 гектаров… Проведена работа по закладке новых лесных насаждений… Заложены защитные противоэрозионные насаждения на деградированных землях на площади 1 813 гектаров… Проведена работа по закладке полезащитных лесных насаждений на площади 167 гектаров и созданы водоохранные защитные насаждения на площади 59 гектаров… В настоящее время начата работа по подготовке почвы для лесных культур будущего года на площади 1,5 тысячи гектаров… За восемь месяцев текущего года нами выращено 59 миллионов штук стандартного посадочного материала в 51 базисном постоянном лесном питомнике нашей республики. Посевы в питомниках произведены на площади около 22 гектаров при плане 21,7 гектара, в том числе на землях лесного селекционного семеноводческого центра — 12 миллионов штук сеянцев с закрытой корневой системой. Также в текущем году впервые на базе лесного селекционного семеноводческого центра выращены более 500 тысяч штук сеянцев сосны с улучшенными наследственными свойствами…

В рамках осенней акции пройдут не только традиционные посадки леса с участием жителей республики, но и уборка лесов от скопившегося там бытового мусора



Все на посадку

Напомнив о майских массовых посадках леса, в которых принял участие президент РТ Рустам Минниханов, министр лесного хозяйства перешел к планам на «Неделю леса — 2018». Он сообщил, что она пройдет с 8 по 14 сентября и что в рамках осенней акции пройдут не только традиционные посадки леса с участием жителей республики, но и уборка лесов от скопившегося там бытового мусора, проведение экологических уроков для школьников и благоустройство мест отдыха.

— Всего планируется провести по республике более 130 мероприятий, — уточнил Равиль Кузюров. — Всех приглашаем принять участие в акциях по посадке леса… В нашей столице мы данное мероприятие проведем на улице Дубравной 11 сентября в четыре часа дня.

К «Неделе леса» лесоводы заготовили 1,3 млн саженцев, которыми предполагается засадить более 300 га. Массовая посадка с участием жителей республики запланирована на 6 сентября в Пестречинском районе — около села Старое Шигалеево на бывших сельхозугодьях, на сильно деградировавших землях. Высаживать там будут не рядовые елки-сосенки, а лиственницу сибирскую — свыше 60 тысяч штук. Всех желающих принять участие в этой акции минлесхоз обязуется обеспечить посадочным материалом и инвентарем. Ожидается, что в массовой посадке леса по всему Татарстану примут участие около 22 тысяч человек.

Министр пригласил всех желающих принять участие в акциях по посадке леса



Не всякий лес — «зеленый пояс»

Отвечая на вопрос корреспондента «Реального времени» о том, что делается министерством для сохранения пригородных и городских лесов, которые в Казани планомерно вырубаются ради строительства новых жилых комплексов, Равиль Кузюров подчеркнул:

— Гослесфонд мы вырубать не даем. В пригородных лесах население часто жалуется на вырубки, как полагают граждане, незаконные. Но без санитарных рубок невозможно ни защищать леса от болезней, ни высаживать новые. Я вам могу сказать точно: незаконных вырубок по санитарным коридорам, которые прорубаются в пригородных лесах, чтобы избавить здоровые деревья от соседства с теми, которые поражены болезнями, то есть от заражения, в этом году допущено не было. Сигналы о незаконных вырубках подтверждаются очень редко. Всего по Татарстану с начала года было составлено и направлено в правоохранительные органы всего 16 материалов.

Что же касается законности-незаконности вырубки городских лесов, то контролем за этим Минлесхоз, как выяснилось, не занимается:

— Городские леса — вопрос очень острый, но это не наши полномочия… Для населения любая рубка очень болезненна.

Министр лесного хозяйства уточнил: при решении вопросов как о сохранении, так и о вырубке городских лесов и лесопарков прерогатива остается за горисполкомом, и Министерство лесного хозяйства не вправе ни вмешиваться в эту деятельность, ни контролировать объемы вырубки и компенсационных посадок. Однако, по словам Равиля Кузюрова, в ближайшее время определенные полномочия в этом плане Минлесхоз, вероятно, получит:

— По майским указам президента РФ, касающимся создания вокруг городов «зеленых поясов», во всех регионах ведется работа, готовятся предложения. Исполком Казани готовит их на 2019—2020 годы совместно с нашим министерством. Эти зеленые пояса будут под защитой нашего министерства. Будет выработан регламент, контроль [за его соблюдением] будут осуществлять наши специалисты.

Что касается законности-незаконности вырубки городских лесов, то контролем за этим Минлесхоз, как выяснилось, не занимается



Вырубим все деревья — спасем лес

Отвечая на вопрос корреспондента «Реального времени» о своих дальнейших планах на министерском посту, Равиль Кузюров неожиданно взорвал информационную бомбу — сообщил, что в недрах руководимого им ведомства зреет законодательная инициатива, предполагающая возможность… беспрепятственно рубить леса, что называется, под корень. Правда не все подряд, а только те, что в прямом смысле для этого созрели.

— Мы хотели бы внести в Лесной кодекс РФ поправку, разрешающую сплошную рубку спелых и переспелых лесных насаждений. Переспевший лес начинает гнить, деловой древесины из него не получишь — кто его купит?.. Кроме того, гнилые деревья падают, засоряют лес, а населению и так уже в некоторых районах по лесам ходить трудно.

Министр пояснил, что в 50-60 лет деревья в лесах достигают критического возраста — дальше они не растут, а потихоньку начинают гнить, что называется, на корню. Если все их в этот момент срубить — это может принести прибыль. А если оставить все как есть или вырубать только откровенно больные и гнилые деревья, то неминуемы убытки, потому что ни лечить, ни использовать переспелый лес невозможно. Но сегодня сплошная рубка законом запрещена, — посетовал Равиль Кузюров.

— Особенно остро эта проблема стоит у нас в Закамье, — уточнил он. — Сплошная рубка спелых и переспелых лесов там позволила бы своевременно расчистить участки и заложить на них новые, молодые посадки.