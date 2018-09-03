Минниханов в Кыргызстане: игры кочевников, встреча с татарами и мега-мечеть в Бишкеке

Эксперты о значении саммита Тюркского совета: «Сейчас идет сближение Бишкека с Анкарой с оглядкой на Москву и Пекин»

Сегодня главы Казахстана, Кыргызстана, Азербайджана и Турции собрались на саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств в курортном городе Чолпон-Ата (Кыргызстан). В качестве почетных гостей на саммит прибыли президент Узбекистана и премьер-министр Венгрии. С лидерами тюркских стран встретился и президент Татарстана, который в рамках своего рабочего визита в республику принял участие в открытии III Всемирных игр кочевников. Состязания, названные тюркской олимпиадой с политическим окрасом, проходят со 2 по 8 сентября на берегу Иссык-Куля. Подробнее о роли саммита и игр для стран Средней Азии и России — в материале «Реального времени».

Великое наследие кочевников

Только кочевники смогли освоить бескрайние просторы от Тихого океана до Европы, Центральной и Восточной Азии, Малой Азии и Ближнего Востока. За несколько тысячелетий их мир объединил сотни народов, а мировоззрения сыграли большую роль в мировом развитии, соединив культуру Запада и Востока. Все это «великое наследие» актуально и сегодня, подчеркнул президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, открывая III Всемирные игры кочевников. Состязания призваны сохранять культуру кочевых народов мира и развивать национальные виды спорта. В программе: конные скачки, национальные виды единоборств, стрельба из лука, состязания по видам охоты, интеллектуальные игры кочевников — всего 37 видов спорта. Со 2 по 8 сентября будут разыграны 594 медали.

— Не ограничиваясь лишь демонстрацией силы и ловкости, Игры кочевников призваны способствовать развитию неповторимой культуры и традиций нынешних поколений кочевников, — отметил лидер Кыргызстана. — Традиционные спортивные игры кочевников и культурные мероприятия, сближая людей, прибывших с разных концов света, олицетворяют идеалы мирного сосуществования народов.

На церемонию открытия игр прибыли президенты Казахстана Нурсултан Назарбаев, Азербайджана — Ильхам Алиев, Турции — Реджеп Тайип Эрдоган, Узбекистана — Шавкат Мирзиёев, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Российскую делегацию представлял президент Татарстана Рустам Минниханов. Гостям представили театрализованное шоу «Древо жизни» с участием 1,5 тысячи артистов цирка, театра, балета, каскадеров и музыкантов на ипподроме курортного города Чолпон-Ата на берегу озера Иссык-Куль. Действие посвятили философии кочевников, оно состояло из девяти эпизодов об истории кочевых народов, особенностях их культуры и быта.

Гостям представили театрализованное шоу «Древо жизни» с участием 1,5 тысячи артистов цирка, театра, балета, каскадеров и музыкантов. Фото tatarstan.ru



На сами игры прибыло более 1,5 тысячи спортсменов из 66 стран мира, в том числе из России, в состав нашей сборной вошли 45 татарстанских атлетов. Они примут участие в шести видах спорта: борьба «алыш», борьба «гореш», стрельба из традиционного лука, самбо, кураш и кыргыз кураш. В предыдущих состязаниях также участвовали наши лучники. Следующие игры кочевников в 2019 году примет Турция.

«В другой стране вы не забываете свои корни»

Немногим раньше открытия игр прошло еще одно знаменательное событие — открытие Соборной мечети имени Имама Сарахси в Бишкеке. Торжественную церемонию открыли президенты Кыргызстана и Турции, за происходящим наблюдало много зарубежных гостей, в т.ч. делегация из Татарстана (в частности, был замечен муфтий РТ Камиль Самигуллин). Мечеть площадью 7 тыс. кв. м начали строить в 2012 году, она вмещает в себя 12 тысяч человек, с прилегающей территорией до 20 тысяч молящихся. Храм возведен в османском стиле, росписью и убранством занимались турецкие специалисты. Высота минаретов 68 метров. Финансирование стройки взяла на себя Турция, выделив 32 миллиона долларов.

Сегодня президент Татарстана встретился с местной татарской общиной. В Кыргызстане проживает 50 тысяч татар, из них около 16 тысяч — в Бишкеке. Все они работают в разных сферах деятельности. Кроме того, в республике действует несколько татарских общественных объединений, самое массовое — «Татарско-башкирский культурный центр «Туган тел» Ассамблеи народов Кыргызстана. Организации уже 28 лет, здесь отмечают татарские и мусульманские праздники, при ней работают ансамбль песни «Сарман» и детский танцевальный коллектив «Туган тел». На местном телевидении при участии центра выходит 20 минутная передача на татарском языке. В городе Каракол есть своя татарская мечеть. Руководитель центра Гульсина Ульмаскулова попросила Рустама Минниханова оказать содействие местной татарской молодежи получить исламское образование в религиозных учебных заведениях Татарстана.

— Мы очень рады этой встрече и гордимся вами. Вдали от Татарстана, в другой стране вы не забываете свои корни, встречаетесь друг с другом. Я хочу поблагодарить вас за то внимание, которое вы уделяете сохранению национальных традиций, культуры, родного языка. Это очень дорогого стоит, — цитирует президента Татарстана его пресс-служба.

В Кыргызстан прибыло много зарубежных гостей, в том числе из Татарстана. Фото tatarstan.ru



«Лидеры центральноазиатских стран хотят развивать более активные отношения с Турцией»

Также сегодня на курорте Чолпон-Ата проходит саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств или Тюркский совет, как его еще называют. В состав структуры входят лидеры Кыргызстана, Азербайджана, Казахстана и Турции: Сооронбай Жээнбеков, Ильхам Алиев, Нурсултан Назарбаев и Реджеп Тайип Эрдоган соответственно. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан участвуют в качестве почетных гостей.

Востоковед, дипломат, член-корреспондент Международной экономической академии Евразии (МЭАЕ), руководитель московского филиала МЭАЕ Юлдуз Халиуллин напомнил, что совет был создан по инициативе казахского лидера в 2006 году, который исходил из того, что тюркский совет должен обладать всеми необходимыми признаками политического межрегионального объединения. Долгое время представители совета не собирались.

— Но сейчас, на волне похолодания отношений между США и Россией, Китаем, Турцией, создается другая обстановка, когда лидеры центральноазиатских стран хотят развивать более активные экономические, политические отношения с Турцией — ведущей тюркской державой. Из 150 миллионов человек тюркских народов около 80 миллионов проживают в Турции. И лидеры стран, собравшиеся сегодня на берегу Иссык-Куля, будут обсуждать вопросы интеграции через спорт, образование, молодежную политику, — отметил Юлдуз Халиуллин.

Лидеры тюркских стран смогли пообщаться и накануне саммита, в рамках открытия Всемирных игр кочевников. В частности, президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом: «У них были проблемы, потому что несколько лет назад в Бишкеке открыли турецкую школу, созданную Фетхуллой Гюлленом — оппонентом Эрдогана, который живет в США. Сейчас они закрыли этот вопрос и школу — ее заменит турецкий образовательный фонд от Эрдогана «Маариф». По словам эксперта, двух президентов сейчас больше волнуют вопросы образования, а торгово-экономические отношения двух стран развиваются менее активно, торговый оборот составляет 300 млн долларов, не в пример отношениям Кыргызстана с Россией или Китаем, где цифры на порядок выше.

«Лидеры стран, собравшиеся сегодня на берегу Иссык-Куля, будут обсуждать вопросы интеграции через спорт, образование, молодежную политику», — отметил Юлдуз Халиуллин. Фото Максима Платонова

— Сейчас идет сближение Бишкека с Анкарой с оглядкой на Москву и Пекин. На этом саммите также присутствуют представители Туркменистана, Узбекистана и Венгрии, хотя они не являются членами Тюркского совета. Это интересное событие на пороге завершения 2018 года. У этих стран появились огромные долги, особенно у Кыргызстана перед Китаем и частично перед Россией. Они таким путем хотят решать эти проблемы. Причем президент Узбекистана также проявляет большую активность в отношениях с Таджикистаном и Туркменистаном. Конечно, им нужно сотрудничать в борьбе против исламистских экстремистских организаций, которые наступают со стороны Афганистана. Т.е. нынешняя осень обещает быть очень активной на поле Центральной Азии — туманы и ветры отовсюду — это сигнал тревожной неопределенности, — подчеркнул Халиуллин.

«Мы знаем свою историю и происхождение — Западу это не нравится, но мы этим гордимся»

С приездом лидеров тюркских стран не только саммит, но и игры кочевников приобрели не столько спортивный, сколько политический окрас.

— В каком-то смысле, конечно, это политические игры или проект. И весьма характерно, что они проходят одновременно с саммитом Тюркского совета. Его самые первые неформальные саммиты проходили еще в 90-е годы в Анкаре, позднее зарегистрировались. Сначала в основном говорили по вопросам культуры — так появился «Тюрксой», затем больше стали обращать внимание на экономику. И то, что сейчас игры проходят вместе с саммитом, конечно, придает политическую окраску, — отметил политобозреватель Кыргызстана Нарын Айып.

Неслучайно даже премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вспомнил про тюркское происхождение своего народа: «Он сказал, что Венгрия близка к тюркоязычным странам. Даже подчеркнул: «Мы знаем свою историю и происхождение — Западу это не нравится, но мы этим гордимся», — пересказал выступление венгерского премьера собеседник издания.

Потрясает и масштаб происходящего. Кто-то даже сравнивает Всемирные игры кочевников с местным тюркским аналогом Олимпиады.

«Всемирные игры кочевников — это больше фестиваль, фестиваль дружбы народов», — считает Нарын Айып. Фото kloop.kg



— Я бы так не сказал, конечно, хотя формат похожий. Масштабная церемония открытия, более 30 представителей других стран, участники игр идут парадом — это, конечно, похоже на Олимпийские игры, но по сути это не соревнования, где есть отборочные туры, должны выполняться определенные нормативы, должно быть серьезное судейство. Поэтому это больше фестиваль, фестиваль дружбы народов, — улыбнулся Нарын Айып.



Кроме того, эксперт напомнил, что в канун открытия игр в Бишкеке прошла 61-я сессия PIAC — Международной Алтаистической Конференции — одной из старейших и авторитетнейших научных организаций мира, которая объединяет крупных специалистов-востоковедов в области изучения тюркских и монгольских народов. В работе форума участвовали ученые из 45 стран: Венгрии, Германии, Китая, Кореи, Кыргызстана, Монголии, Польши, России, Румынии, Словакии, США, Турции, Франции, Японии и других. Конференция была приурочена к играм кочевников, а те в свою очередь играют большую роль для среднеазиатских стран в вопросе объединения и диалога с другими тюркоязычными государствами.