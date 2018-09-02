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Минниханов прибыл с рабочим визитом в Кыргызстан

15:28, 02.09.2018
Минниханов прибыл с рабочим визитом в Кыргызстан
Фото: realnoevremya.ru

Президент РТ Рустам Минниханов прибыл в Кыргызстан. В рамках рабочего визита он примет участие в церемонии открытия III Всемирных игр кочевников.

Помимо этого, ожидается официальная встреча Минниханова с главой Кыргызской Республики Сооронбаем Жээнбековым, передает пресс-служба президента РТ.

Отмечается, что вместе с Миннихановым в республику прилетели заместитель премьер-министра РТ Василь Шайхразиев и первый заместитель министра спорта РТ Халил Шайхутдинов.

Напомним, ранее сегодня Минниханов поздравил работников нефтегазовой отрасли с профессиональным праздником.

ОбществоВласть Татарстан
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