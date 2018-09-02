Минниханов прибыл с рабочим визитом в Кыргызстан
Президент РТ Рустам Минниханов прибыл в Кыргызстан. В рамках рабочего визита он примет участие в церемонии открытия III Всемирных игр кочевников.
Помимо этого, ожидается официальная встреча Минниханова с главой Кыргызской Республики Сооронбаем Жээнбековым, передает пресс-служба президента РТ.
Отмечается, что вместе с Миннихановым в республику прилетели заместитель премьер-министра РТ Василь Шайхразиев и первый заместитель министра спорта РТ Халил Шайхутдинов.
Напомним, ранее сегодня Минниханов поздравил работников нефтегазовой отрасли с профессиональным праздником.ОбществоВласть Татарстан
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