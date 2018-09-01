Сезон надежд: обновленное «Динамо» презентовали в Казани

Салават Гайсин ждет чемпионства по бенди до ухода на пенсию

Такого сильного «Динамо» казанские поклонники бенди не видели лет пять. Команда, ежегодно балансирующая между Суперлигой и небытием, впервые готовится к новому сезону в условиях финансовой стабильности и кадрового если не изобилия, то, во всяком случае, достатка. Около десяти квалифицированных новичков, возмужавшие и прошедшие весь летний сбор с командой Фирсова молодые лидеры «Динамо-2» — такой «банде» под силу решение самых серьезных задач. Об этом и шла речь на презентации «Динамо», которая состоялась в последний день лета в штаб-квартире МВД РТ. На ней побывал и известный комментатор и постоянный автор «Реального времени».

Станет ли «мистер Смайл» серьезным президентом?

В начале последней декады августа в татарстанском хоккее с мячом произошло, будем надеяться, знаковое событие. 22 августа состоялось заседание президиума Федерации хоккея РТ, на котором решались рабочие вопросы и, самое главное, был избран президент общественной организации. Им стал 42-летний Виталий Тимуца, с начала века занимающий пост генерального директора ТК «Смайл».

После презентации, о которой речь пойдет ниже, Виталий Васильевич ответил на вопросы корреспондента «Реального времени».

— Первые действия федерации — утверждение детского хоккея с мячом на уровне школ, развитие, популяризация этого вида спорта, — сообщил он. — Моя ключевая задача — помощь в развитии русского хоккея. Для этого в ближайшее время мы составим план по основным направлениям: за счет каких инструментов, согласно какой стратегии и решения каких задач мы будем это делать. После этого готовы будем его обнародовать. Но основное направление видим в развитии детского и юношеского хоккея с мячом.

— Можно помечтать о первенстве города или республики?



— Вот об этом мы как раз и говорили на президиуме. Лучше всего подключать города, чтобы хоккей с мячом развивался не только в Казани. Сейчас он представлен фактически только в столице Татарстана, поэтому будем думать и работать в этом направлении.

— Чистополь — родина знаменитого вратаря Вячеслава Рябова.

— Да, конечно, знаю об этом. Есть техзадание на открытие сайта ФХСМРТ, будем двигать наш любимый вид спорта.

Моя ключевая задача — помощь в развитии русского хоккея. Для этого в ближайшее время мы составим план по основным направлениям



Старейшего хоккейного болельщика на презентацию не пустили

Подопечные Сергея Фирсова тем временем завершили основную часть программы подготовки к стартующему 15 сентября сезону. В этот день в Ульяновске динамовцы вступят в борьбу за Кубок России. Поездка на «Волга-Спорт-Арену» важна для команды, как еще раз подтвердил в недавнем интервью клубному сайту наставник, даже не столько участием в первом этапе розыгрыша кубка, сколько возможностью провести первые в межсезонье полноценные тренировки на большом льду. Поэтому команда и отправляется на родину Ильича не накануне кубковых поединков, а уже 3 сентября.

На лед, конечно, динамовцы этим летом уже выходили. В ходе второго учебно-тренировочного сбора в Зеленодольске и по возвращении на базу — в Ледовом дворце «Биек тау». Но лед этот был, как вы догадываетесь, «маленький» — на кортах для игры в шайбу хоккеисты восстанавливали навыки катания на коньках, владения клюшкой, ударов по «воротцам». Полноценное командное взаимодействие, дистанционная скорость, стандарты — эти и другие ключевые моменты хоккея с мячом в «коробке» не отработаешь. «Каждому хоккеисту хочется работать в идеальных условиях», — такими словами предварил поездку на закрытую «Волга-Спорт-Арену» Фирсов.

Что же касается презентации, то «Динамо-Казань» с «Ак Барсом» решили «пупками не мериться» — весовые категории разные. Если в среду на «Татнефть Арене» были тысячи болельщиков, коридор рук с «айфонами», через которые проходили одетые в стильные клубные пиджаки игроки и тренеры, трехчасовое видеомузыкальное шоу с живыми исполнителями и фуршет для журналистов, то в пятницу все было «по-милицейски» быстро и скромно. Приветствие от руководства МВД и клуба, вручение новичкам игровых свитеров, напутствие главного куратора команды полковника Гайсина, ответное слово капитана команды Сергея Обухова, фотографирование и посадка… нет, не куда вы подумали, а в автобус, который повез динамовцев на тренировку на клубную базу. Вся церемония, которую скорее можно назвать ведомственным собранием, заняла от силы 25 минут. Помимо команды и руководства клуба на ней присутствовали съемочная группа одного телеканала, клубные оператор, пресс-атташе, не опознанный мною юный журналист и ваш покорный слуга.

Болельщики, кстати, могли присутствовать на презентации, правда, в единственном числе. Но не срослось. Старейший активный хоккейный казанский фанат Александр Валиуллин, известный в соответствующих кругах как Валико, на презентацию приглашен был, но бдительные охранники в погонах не пустили пенсионера по той причине, что явился он в дом на Черном озере… в шортах.

Руководство клуба заверило нас, что все будет отлично. От нас требуются только победы и хорошая игра



Роман Козулин: «Если бы не обстоятельства, из Казани вообще бы не уезжал»

После того как первый заместитель председателя совета ОГО ФСО «Динамо» РТ полковник внутренней службы Салават Гайсин поставил перед командой задачи на сезон 2018/19, а начальник отдела развития спорта высших достижений Министерства спорта РТ Раиф Вафин и Виталий Тимуца сказали напутственные слова, состоялась церемония вручения новичкам команды игровых свитеров. Добрая половина этих новичков уже защищала бело-голубые цвета. Свитера из рук Тимуцы и директора клуба Валерия Носова получили защитники Денис Горячев, Максим Матвеев и Андрей Опарин, полузащитники Денис Артюшин, Леонид Бедарев, Егор Егорычев, Роман Козулин, Михаил Тюко и нападающий Игорь Ларионов. С одним из «возвращенцев», а именно Романом Козулиным, побеседовал корреспондент «Реального времени».

— Роман, какие эмоции после презентации?

— Приятно. Я первый раз на презентации — ни в одной команде, где я играл, не устраивали ничего подобного. Все прошло классно, в позитивном ключе.

— С каким настроением вернулся в «Динамо» после года отсутствия?

— В отличном! Город мне знаком, семья у меня живет здесь, я из-за нее в принципе и вернулся. Изначально и уезжать из Казани в Архангельск не хотел, но так сложились обстоятельства. Была неизвестность.

— А сейчас есть надежда, что неопределенность с будущим клуба прошла и все пойдет по восходящей?

— Руководство клуба заверило нас, что все будет отлично. От нас требуются только победы и хорошая игра.

— Как прошли сборы?

— В обычном режиме. Все как у всех: бегаем кроссы, три недели назад встали на лед в коробке. Площадка маленькая, но пока просто привыкаем к конькам, клюшкам. Для первого раза сойдет, а уже в понедельник выезжаем в Ульяновск на большой лед. Цели у нас высокие, будем биться в каждой игре.

Это червяк живет себе спокойно в одном месте, а любое живое существо должно искать себе место, где солнца побольше и где нормально платят. Век спортсмена короткий — вы должны успеть и семью обеспечить, и добиться результата



Салават Гайсин: «Динамо» должно стать чемпионом до 2022 года, пока я не уйду на пенсию»

Первым после вручения свитеров слово взял Салават Гайсин: «Прошлый сезон выдался очень трудным. Были проблемы с финансированием, команда вообще могла покинуть высший дивизион, игроки искали работу в других городах. Это нормально, корить себя за это не надо. Это червяк живет себе спокойно в одном месте, а любое живое существо должно искать себе место, где солнца побольше и где нормально платят. Век спортсмена короткий — вы должны успеть и семью обеспечить, и добиться результата. Те ребята, которые в прошлом году отдавали все для результата, а к концу сезона стали играть успешно, хотя результата не добились, — за мужество и патриотизм достойны наград в честь 95-летия общества «Динамо». Эти награды (медали) получили Сергей Обухов, Виктор Яшин, Александр Темников, Рамиль Ибрагимов, Олег Рязанов, Денис Слаутин, Евгений Перевощиков и Артем Платонов.

«Сегодня мы постарались, — продолжил Салават Гайсин, — создать сплав из опытных и молодых игроков. Думаю, что это должно дать положительный эффект. Еще раз хочу пожелать вам удачи, чтобы на каждую игру в сезоне вы настраивались, как сборная России настраивается на финал. Умирать не надо, но выходите как на финальный матч сборной России, и результат обязательно будет», — заявил он.

Первым ответное слово взял наставник команды Сергей Фирсов: «Хотел бы поблагодарить руководство «Динамо» и всех людей, которые причастны к нашему виду спорта за тот вклад, который они сейчас делают в развитие хоккея с мячом. Сейчас не самое простое время для этого вида спорта, но за годы, что я здесь работаю, впервые стала улучшаться материальная база, стали возвращаться хоккеисты, в том числе доморощенные. У нас есть игроки, уже много побеждавшие, опытные, которые еще горят желанием показать результат, плюс молодые, которые сейчас с нами постоянно тренируются и которые в прошлом сезоне выступили удачнее всего по сравнению с предыдущими годами. Сплав опыта и молодости позволяет с оптимизмом смотреть на предстоящий сезон. Я уверен, что мы добьемся лучших результатов, а задачу надо ставить максимальную, по-другому и быть не может. Еще раз скажу словами классика: «Плох тот полковник, который не желает стать генералом» (в этот момент полковник Гайсин задумчиво произнес «да-а-а…», что вызвало гомерический хохот в зале).

Сплав опыта и молодости позволяет с оптимизмом смотреть на предстоящий сезон. Я уверен, что мы добьемся лучших результатов



Реакция остроумного и находчивого Гайсина последовала незамедлительно: «Мне по долгу службы приходится заниматься хоккеем на траве. Мы раньше ничего не выигрывали, но пришел Араик Маргарян, и команда стала 15-кратным чемпионом России. Сейчас для женской команды пригласили Валентину Апельганец, чтобы тоже вывести их в чемпионы. Бывает, что когда у тренера не хватает чего-то, команда никогда ничего не выиграет. А в вас, Сергей Иванович, мы никогда не сомневались. Вы уже все всем доказали, теперь если не в этом году, то в следующем желаю стать вам чемпионами. Ну или до 2022 года, пока я на пенсию не уйду».

Игорь Ларионов: «Задача попасть в «восьмерочку» поставлена, а дальше видно будет»

С самым титулованным новичком (тоже условным) «Динамо», многократным чемпионом мира Игорем Ларионовым разговариваем буквально на подножке автобуса.

— Приятно, что высшее руководство так приняло команду и напутствовало на успехи в сезоне. Сборы прошли замечательно, неплохо потренировались. Главное сейчас — подготовиться к Кубку России и к старту чемпионата, а дальше видно будет.

— Удалось в хоккейной коробке нащупать какие-то командные связи?

— Главное было — вспомнить навыки, коньки, а наработки дальнейших связей и схем будем осуществлять на большом льду. Думаю, все будет в порядке.

— За плей-офф бороться реально?

— Будем стараться. Задача попасть в «восьмерочку» поставлена, а дальше видно будет.