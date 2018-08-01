Тревожная «Симфония». По вине инвестора в домах на Павлюхина останавливают стройку

В казанском комплексе нашлись противники передачи долгостроев ЖСК. Дольщики подозревают, что им нужны не квартиры

Фото: Василя Ширшова

Сегодня утром представители исполкома Казани собрали дольщиков ЖК «Симфония». Будущим жильцам сообщили о невозможности сдать третий и четвертый дома, пока их не передадут ЖСК. Так как у инициативы появились противники (хоть и в меньшинстве), застройщик «Бриз» вынужден остановить стройку в одном из долгостроев. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Все это хозяйство должно быть передано в ЖСК»

Встреча прошла в одном из дворов ЖК «Симфония» между двумя стройплощадками, где работает СК «Бриз». Дом №3 практически готов, идет к сдаче. «Остались только отделочные и пусконаладочные работы и элементы благоустройства», — сообщил глава строительной компании Андрей Беляков.

Соседний четвертый дом пока представляет собой только «скелет» — с середины июня здесь успели поднять три этажа. Напомним, в ноябре прошлого года на собрании кредиторов «Фон-Ривьеры» дольщики из долгостроев на Павлюхина большинством голосов выбрали создание ЖСК. Кооперативы были созданы и зарегистрированы, но объекты незавершенного строительства пока переданы ЖСК лишь в первом доме, по третьему и четвертому вопрос еще не решен.

— Все работы идут по плану, но есть одно препятствие, которое мы преодолеть не можем. Все это хозяйство должно быть передано в ЖСК. Если не будет передано, объект сдать невозможно, — заявил первый заместитель руководителя исполкома Казани по градостроительной политике Азат Нигматзянов, добавив, что есть часть дольщиков, которые противятся идее передачи объектов ЖСК. — Договоренности, которые у нас были, сегодня под угрозой.

Азат Нигматзянов сообщил, что часть дольщиков противятся идее передачи объектов ЖСК



По его словам, третий дом почти готов, еще дней десять работы, и можно подавать заявку на итоговую проверку. Что касается четвертого дома, здесь стройку замораживают: «Вынуждены прекратить все работы — та же ситуация», — пояснил Нигматзянов.

«Если суд, не дай бог, откажет, в дальнейшем возможна только реализация»

На вопрос дольщиков: «Когда же дом будет передан ЖСК?» — представитель конкурсного управляющего сообщила, что дело будет решать Арбитражный суд РТ 28 августа. Однако предупредила, что не все поддерживают эту идею:

— Некоторыми участниками строительства в деле о банкротстве представлены возражения, что они не считают целесообразным передать в ЖСК объект незавершенного строительства. Они считают, что «Фон-Ривьера» должна достроить. Поэтому у меня просьба поддержать наше ходатайство, прийти на судебное заседание, объявить о том, что за это решение проголосовало большинство — 75%. Если несколько человек противятся общему мнению — это, к сожалению, не очень хорошо, — пояснила Гульгена Замалеева.

По ее словам, иного способа достроить дом, кроме как передать объект незавершенного строительства ЖСК, закон о банкротстве не предусматривает. «Если суд, не дай бог, откажет, в дальнейшем возможна только реализация, а это уже будет очень плачевно для всех. Согласно закону о банкротстве, в соответствии с решением собрания кредиторов объект будет выставлен на торги». Иными словами, недостроенные дома уйдут с молотка. Вырученные средства будут распределяться по схеме: 60% получит залоговый кредитор, 25% — остальные участники строительства.

По словам Гульгены Замалеевой, иного способа достроить дом, кроме как передать объект незавершенного строительства ЖСК, закон о банкротстве не предусматривает

Стоит учесть, что на руках у дольщиков этих домов лишь предварительные договоры долевого участия. И даже у тех, у кого суд признал их «предвариловки» ДДУ, эти документы не зарегистрированы, а залог наступает только с момента государственной регистрации, а значит, покупатели квартир смогут рассчитывать лишь на 25% от суммы реализации. «Это будет безумно печально», — заметила Замалеева.



Семеро несогласных

Против передачи домов ЖСК выступают семеро дольщиков. По словам арбитражника, их квартиры раньше числились за одним участником строительства, то есть по сути это инвестор. Получается, именно его возражения послужили поводом для остановки строительства в четвертом доме. Дольщикам стало крайне интересно, кто эти семеро, что помешали их планам быстрее обрести жилье?

— Это участники строительства Гольдман Владислав Викторович, Геллер Александр Яковлевич, Тихонов Владимир Владимирович, Гайнутдинова Екатерина Сергеевна, Гарифуллин Рустам Салимович, Алиев Дамир Фаризович и Галеева Марина Анатольевна. Хотела бы пояснить, что все их квартиры были на одном человеке, потом произошли уступки и квартиры разошлись по остальным участникам, — пояснила представитель конкурсного управляющего «Фон-Ривьеры».

Оказалось, интересы всех семерых несогласных дольщиков представляет ведущий юрист регионального юрцентра «Статус Кво» Степан Леонтьев. По его словам, первоначально собственником всех семи квартир был Гольдман: «Но ему надоело ждать достройки дома, и он со значительной скидкой переуступил квартиры своим знакомым».





Дом №3 практически готов, остались только отделочные и пусконаладочные работы и элементы благоустройства



— Нам никто не предоставил серьезного расчета по доплатам. Эти цифры — 12—15 тысяч за кв. м — взяты с потолка. Отсутствие прозрачного расчета — первая претензия. Вторая: ЖСК на данный момент — самая незащищенная форма, которую нам действующее законодательство предлагает, — сообщил «Реальному времени» Леонтьев.

Юрист намерен представить ту же позицию в суде. Остальные активисты третьего и четвертого домов надеются, что смогут противостоять ей большинством своих голосов.