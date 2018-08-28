«Злоупотребление правом»: татарстанские коммунисты назвали «спецоперацией» заявку нижегородцев на референдум

В КПРФ не теряют надежды провести голосование против повышения пенсионного возраста своими силами

Фото: Максим Платонов

Несмотря на зарегистрированную в республике инициативную подгруппу из Нижнего Новгорода, которая должна заняться проведением референдума против повышения пенсионного возраста, татарстанские коммунисты не теряют надежды, что пройдет именно их заявка. Подробности — в материале «Реального времени».

Случайности не случайны

На прошлой неделе татарстанское отделение КПРФ провело собрание по созданию местной инициативной группы, которая занялась бы поддержкой референдума против повышения пенсионного возраста. Документы подали в ЦИК РТ, который должен все проверить, включая доверенности, протокол собрания, после чего выдаст свое заключение. Все бы ничего, но в Татарстане, как и в Нижегородской области, местных коммунистов с их желанием провести референдум опередила другая инициативная группа. Ее возглавляет бывший помощник депутата Законодательного собрания Нижегородской области, директор нижегородской региональной общественной физкультурно-спортивной организации «Национальная федерация боевых единоборств» Алексей Якимов.

— Мы проводим собрание, чтобы подать документы, и одновременно в этот день сразу регистрируют две инициативы, чтобы мы не были первыми, именно в этот день, ну как так? Это не бывает случайно. В предыдущие дни никого, и вдруг в один день появляются группы. Все проходит в режиме спецоперации. Был случай, что наши представители дежурили в региональном избиркоме Астраханской области, чтобы увидеть, если кто-то будет регистрироваться. Никого не было, утром приходят, но говорят, что уже сдалась другая группа. Когда, если наши представители были на месте до закрытия, а на следующий день пришли как раз к открытию?! Но закон оставляет нам возможности для борьбы, чтобы юридически их изобличать, ведь это злоупотребление правом, — уверен депутат Госсовета РТ Артем Прокофьев.

«Закон оставляет нам возможности для борьбы, чтобы юридически их изобличать, ведь это злоупотребление правом», — уверен Артем Прокофьев



Непосредственно об Алексее Якимове в партии ничего не знают и расширять свои знания не планируют.

— Мне неинтересны эти фамилии, интересно появление инициативной группы в республике от музея трезвости (глава опередившей инициативной группы Алексей Якимов в том числе является руководителем музея трезвости, — прим. ред.). Если идти на этот шаг, нельзя было что ли в Татарстане найти? Мне неинтересны эти люди, мне интересен этот метод использования против нашей партии — хоть в Нижегородскую область они зашли, хоть в Красноярск, какая разница. Использовать какие-то группы для этих целей неэтично, политически неграмотно, психологически никак невозможно воспринять. У нас из трех миллионов избирателей в республике не могли найти такую же группу? Оставляю это на совести тех, кто придумал, кто продумал, кто организует и реализует, и кто за ними стоит — большой вопрос, — ответил «Реальному времени» Хафиз Миргалимов.

Категорический протест против повышения

Представители коммунистов в недоумении от того, что в регистрации инициативной группы их опередил какой-то музей трезвости. Других подробностей о конкурентах не знают и не считают нужным вникать.

— Хотя говорят, что уже какая-то группа из какого-то города прибыла — у нас все возможно. Но та организация — КПРФ, которая заявила о референдуме, мы считаем, что с этой задачей справились. Скажу по музею трезвости — это пока закрытая тема. Ни протокола, ни юридического адреса нам не дали, попытаемся заглянуть в документы. Потом будет принято решение, какой группе дать право провести референдум в Татарстане. Это, наверное, делается специально, мы потратили неделю на согласование всех вопросов. Кое-кто торопится опередить нашу партию по всей стране, — недоумевает руководитель фракции КПРФ в Госсовете РТ Хафиз Миргалимов.

Хафиз Миргалимов: «Надеюсь на государственный подход Путина, ведь он говорил, что пока он президент, повышения пенсионного возраста не будет»



Только после выдачи свидетельства о регистрации инициативной группы, можно будет заниматься сбором подписей. В свою очередь представители татарстанских коммунистов не исключают объединения с другими группами, но для этого необходимо провести инициативное собрание.

При этом о регистрации конкурирующей инициативной группы именно в Татарстане коммунисты оказались не в курсе, но утверждают, что в любом случае будут оспаривать, если такое решение и вынесено на самом деле.

— Мы провели собрание, проделана огромная работа. Но какой-то музей трезвости из Нижнего Новгорода якобы провел всю эту работу первее нас. Это злоупотребление правом — они не хотят на самом деле им воспользоваться, но делают это, чтобы навредить другим. Мы считаем, что никакой референдум они проводить не собираются. Но провели собрание, чтобы пытаться заблокировать нашу инициативу, это какой-то элемент издевки. Сидели, выбирали и нашли музей трезвости. Это желание не просто заблокировать инициативу, а добавить издевку — посмотрите, получите, — уверен Артем Прокофьев.

У коммунистов уже готовы решения по острому вопросу. Партия категорически против повышения пенсионного возраста до 2030 года, все возможности требуют рассматривать комплексно.

Правительство Керенского

Со стороны коммунистов поведение правительства не обошлось без исторических сравнений.

— Надеюсь на государственный подход Путина, ведь он говорил, что пока он президент, повышения пенсионного возраста не будет. Пока идет механический подход изменения пенсионного возраста, напоминает правительство Керенского, которое запуталось в своих решениях, в своих постановлениях, призывах и так далее, — считает Хафиз Миргалимов.

Партия категорически против повышения пенсионного возраста до 2030 года, все возможности требуют рассматривать комплексно



При этом, со слов представителей КПРФ, проблемы у них не только с регистрацией инициативной группы, но и проведением митингов, который планируется 2 сентября, пока нет договоренности по месту. Город отправляет митингующих в Юдино и Дербышки, КПРФ же претендует на место перед памятником Мулланура Вахитова и сквер Тинчурина. Свое право на эти площадки приходится отстаивать в суде.

28 июля у партии уже был опыт проведения митингов, но не все города поняли их инициативу — в Альметьевске предложили территорию около площадки, где проходит Сабантуй, фактически за городом, в Кукморе — около кладбища. Пока же КПРФ прорабатывает и запасной вариант — проводит народный опрос.

1 / 25 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов