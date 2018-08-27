КПРФ не сможет провести референдум против повышения пенсионного возраста
В России зарегистрировано 48 региональных подгрупп по инициированию референдума против повышения пенсионного возраста, и только две из них — от КПРФ.
Это значит, что партия не сможет провести референдум самостоятельно. Для этого по закону «О референдуме РФ» ей нужно было зарегистрировать подгруппы «не менее чем в половине субъектов Федерации», то есть как минимум в 43 регионах из 85, пишет «Коммерсант».
«Посмотрим, как и какие подгруппы были зарегистрированы, с кем из них можно объединяться, заодно проконсультируемся в ЦИКе, можно ли объединяться и на каких условиях»,— заявил секретарь ЦК КПРФ по юридическим вопросам Вадим Соловьев.
Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия Татарстана приняла решение о регистрации региональной подгруппы инициативной группы по проведению пенсионного референдума.ОбществоВласть
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