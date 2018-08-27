«Фортуна пока не может помочь нам на два фронта»: лидер увез свои очки, «Уфа» опять на «сухарях»

Семак собственноручно придушил воспитанных им уфимских «львов»

«Синяя декада» ФК «Уфа» продолжается. Проверка единоличным лидером внутреннего чемпионата — еще один сложный вопрос в августовском неимоверно жарком экзамене Сергея Томарова. Тем более что опытный профессор Семак самолично выдал в руки бывшему «студенту» проект, доведенный до европейского уровня. Как сработала в Уфе эта «модель Семака — Томарова» против нынешнего мощного «грузовика» Сергея Богдановича — в материале «Реального времени».

Поститальянская история

Еще свежа в памяти последняя встреча «Уфы» и «Зенита» в марте этого года, когда «горожан» возглавлял еще Сергей Семак. Питер тогда победил 2:1, но один мяч сам себе забил Неделчару головой в красивом падении, а второй — в упор Иванович. Уфимцы ответили лишь голом престижа от Ивана Пауревича.

Семак нынче в «Зените» — главный, прихватил с собой в Санкт-Петербург тренера-помощника Александра Низелика и реабилитолога Марию Бурову. Летом «сине-бело-голубые» никого не приобрели, зато в команду из аренды вернулись сразу шесть игроков, большинство из которых стали основными в новой команде Сергея Богдановича. В числе их находится и Артем Дзюба, этим летом набравший крейсерский голевой ход. Также одним из лидеров «Зенита» по праву можно было считать Кристиана Нобоа, однако эквадорец получил тяжелую травму и теперь пропустит не только матч с «Уфой», но и весь остаток года. Не обошлось в Питере и без потерь, связанных с трансферной политикой клуба. Команду покинули несколько футболистов — Доменико Кришито, Дмитрий Полоз, Эмилиано Ригони, Андрей Панюков, Даниил Лесовой.

Несмотря на обстоятельства, в новом российском сезоне «Зенит» стартовал очень мощно — четыре победы в четырех матчах с общей разницей забитых и пропущенных мячей 8:1. Правда, пока питерцы не играли с топ-соперниками, обыграв на старте «Енисей» (2:0), «Арсенал» (1:0), «Рубин» (1:0) и «Урал» (4:1). Однако «Уфе» от этого не легче, подопечные Томарова испытывают колоссальные проблемы в атаке и забили пока лишь в одном матче из четырех, да и были это голы полубанкроту «Анжи». Перед игрой с «Зенитом» появились новости о скором подписании контракта с Оливером Тиллем из «Прогреса», но помочь с питерцам он в любом случае не успевал.

Самым большим сюрпризом стало появление в воротах «Уфы» Гиорги Шелии. Фото vk.com/ufafc



«Свои» среди чужих, «чужие» — среди своих

Помимо вышеназванных Семака, Низелика и Буровой, ранее за команду из столицы Башкирии выступали голкипер «Зенита» Андрей Лунев (11 матчей за «Уфу») и форвард Антон Заболотный (31 матч, 5 голов). В свою очередь в «Уфе» — три молодых дарования, прошедших «среднюю школу» питерского «Зенита»: один из ведущих игроков Иван Обляков, взятый на перспективу и еще не сыгравший в основе ни минуты защитник Данил Круговой, ну и легенда пока что соцсетей — Еркебулан Сейдахмет. Еркоша, кстати, выпустили-таки на волю накануне в матче молодежных составов «Уфы» и «Зенита». Правда, особой выгоды это уфимцам не принесло, молодежь из Башкирии была в очередной раз бита — 0:5.

Впрочем, появление в стартовых составах «бывших» было под большим сомнением. Единственным игроком, чья позиция в старте не подвергалась сомнению, был Лунев. Из пятерки игроков лишь вратарь «Зенита» начал игру с первых минут, а второй вероятный кандидат на место в основе Обляков остался в запасе. Самым большим сюрпризом стало появление в воротах «Уфы» Гиорги Шелии. Также в основном составе вышел Дивеев, за которым вовсю наблюдают скауты лондонского «Арсенала». Еще один почти дебют пришелся на арбитра — Николай Волошин в роли главного судьи матча ранее отработал только матч 3-го тура в Екатеринбурге.

Интересно, что оба Сергея, Александрович и Богданович, вышли в одинаковых стильных костюмах, будто пришли на праздничный ужин, а вовсе не на футбол. Праздник на питерской улице, в отличие от уфимской, начался сразу: уже на 3-й минуте рикошет от Ивана Пауревича превратился в автогол — 0:1. На 6-й минуте Дзюба мог удвоить счет, пробив с лета, но Шелия в блестящем стиле справился с его ударом.

Однако «расчехлиться» форвард сборной России сумел всего 5 минут спустя. На 11-й минуте Дзюба, во-первых, проскочил в свободный коридор между защитниками «Уфы», во-вторых, пробил в штангу, но на счет «три» отправил мяч в сетку — 2:0. Все говорило о том, что вечер для хозяев поля явно не задался. Все удары в створ ворот Лунева (три-четыре) были для голкипера разминочными или проходили рядом с каркасом. В концовке тайма Бизяк попал во вне игры после, казалось бы, голевого момента, и соперники пошли отдыхать.

На 11-й минуте Дзюба, во-первых, проскочил в свободный коридор между защитниками «Уфы», во-вторых, пробил в штангу, но на счет «три» отправил мяч в сетку — 2:0. Фото fc-zenit.ru

«Горожане» в нокдауне

В самом начале второго тайма на поле появились Обляков, а также Тумасян, завершивший неудачный дебют Дивеева. Ход Томарова с выходом в старте молодого футболиста стал сюрпризом даже для Семака.

— Не ожидали выхода Дивеева. Прекрасно знаю этого футболиста. Сложная была сегодня игра для дебюта, но хочу его поздравить. Это достижение и для него, и для уфимского футбола. Хочу пожелать ему успешной карьеры, все данные для этого у него есть, — скажет наставник «Зенита» после игры.

Уже на 54-й минуте Обляков получил «горчичник» на ровном месте в центре поля, желание отобрать мяч оказалось излишне рьяным. Полумоменты, скорее напоминающие миражи в пустыне, имели Слай и Бизяк. На 58-й минуте словенец все же забил, но перед этим был зафиксирован офсайд. Через 10 минут нервы не выдержали у другого представителя этой страны. Йокич в центре поля зачем-то сцепился с Ерохиным и заслуженно получил красную карточку.

— Мне сложно судить, насколько Ерохин провоцировал, — скажет после матча наставник питерской команды. — Судья так посчитал, поскольку дал и Ерохину желтую карточку. Наверное, он так решил. Лучше задать этот вопрос арбитру или людям, которые будут разбирать матч с точки зрения судейства.



«Уфа» осталась в меньшинстве, но, что удивительно, команда заиграла лучше. Как говорится, нас бьют, а мы крепчаем. Почти тут же Пауревич пробил мощно рядом со штангой, Лунев не сразу среагировал на удар, но все же изобразил бдительность прыжком. Еще немного спустя неплохо пробил со штрафного Обляков, но вратарь гостей в этот вечер был на высоте. В конце матча уфимцы попытались забить хотя бы гол престижа, но у них ровным счетом ничего не клеилось. «Уфа» напоминала измотанного боксера, а ведь уже в четверг ей играть против Джеррарда и компании.

«Хочу поздравить свою команду с заслуженной победой. Хочу поздравить «Уфу» — они сражались, как львы, даже оставшись в меньшинстве». Фото fc-zenit.ru



«Фортуна пока не может помочь нам на два фронта»

— Удачно сложилось начало матча: смогли забить быстрый гол, затем еще один, — прокомментировал исход матча Сергей Семак. — После этого немного успокоились, и вторая половина первого тайма прошла в равной борьбе. Что касается второй половины игры, то были и у нас моменты, чтобы увеличить преимущество в счете, были и у «Уфы», чтобы сократить и перевести ход матча в более нервное русло. Хочу поздравить свою команду с заслуженной победой. Хочу поздравить «Уфу» — они сражались, как львы, даже оставшись в меньшинстве. Я прекрасно знаю эту команду и горжусь «Уфой», потому что они большие молодцы. Видно было, как они хотели играть и хотели побеждать. Это очень приятно.

Сергей Томаров был не в лучшем настроении, команда проигрывает всухую третий «синий» матч подряд:

— Провалили начало матча, пропустили после аута. Досконально изучали этот момент, знали, как действует «Зенит», но тем не менее ошиблись. Тут же пропустили второй — с 0:2 вернуться в игру против «Зенита» очень тяжело. Мы нашли в себе силы, пытались нагнетать, прессинговать. Второй тайм разделился на до и после удаления. До него у нас были опасные подходы, хорошо прессинговали, а после атаковали по инерции.

Мужество выйти в микст-зону после матча нашел в себе лишь Пауревич.

— Проспали первые десять минут. Пропустили два мяча за это время, — признался Иван. — В футболе все бывает, к сожалению. Потом проснулись, создали несколько моментов, но не смогли забить. Неприятно, конечно, что проиграли три матча подряд. На два фронта пока играем, и фортуна на два фронта не может пока нам помочь. Где-то повезло, наверное, в Люксембурге, а дома вот не везет. Нам очень нужна поддержка болельщиков в четверг против «Глазго». Приходите нас поддержать!