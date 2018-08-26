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Дорогое, но прекрасное удовольствие: в Казани стартовал Red Bull Air Race 2018

07:00, 26.08.2018

Видеоотчет с первого дня самых необычных гонок в истории Казани

Дорогое, но прекрасное удовольствие: в Казани стартовал Red Bull Air Race 2018 Фото: Максим Платонов

Уже второй по счету этап Red Bull Air Race стартовал в Казани накануне. На этот раз организаторы слегка упростили трассу из 68 пилонов (прошлогодняя была очень сложной). Зато билеты, наоборот, подорожали — и те, кто не смог позволить себе их покупку, пытались насладиться красочными полетами над акваторией Казанки из-за ограждений.

Представляем видеорепортаж с первого дня Red Bull Air Raсе 2018. В теле видео много позитива, но не обошлось и без критики от легенд воздуха.


Видео Эрика Добролюбова
Спорт Татарстан
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