По самоотдаче вопросов нет. Как и победы в день рождения Бердыева

«Рубин» потихоньку находит свою игру, но все еще не побеждает

Матчи против московского ЦСКА последние годы даются «Рубину» с трудом. За три сезона казанцы не забили на домашнем стадионе ни одного гола (общий счет 0:5). Печальную тенденцию предстояло прервать в день рождения Курбана Бердыева — отделаться одним галстуком для легендарного тренера было бы совсем некрасиво. Однако итоговый счет вновь не порадовал болельщиков «Рубина», хотя игра у команды потихоньку начинает проклевываться. О том, как прошел матч против ЦСКА — в материале «Реального времени».

С днем рождения, тренер!

В футболе всегда была и оставалась одна деталь, заслуживающая особого внимания со стороны игроков (да и болельщиков) — речь о днях рождения главных тренеров, когда лучшим подарком от футболистов в день именин считается победа. Так было на этот раз и с «Рубином» — вчера Курбан Бердыев отмечал свой 66-й день рождения. Редакция «Реального времени», пользуясь случаем, поздравляет легендарного тренера.

Отдельным подарком ему, безусловно, стала усиленная поддержка трибун. Болельщики в этот вечер заполнили стадион более чем наполовину, чем, конечно же, порадовали тренера и всю команду в целом. При такой посещаемости ноги сами должны нести игроков. Правда, похвастаться сопоставимой численностью могли не все. Например, журналистская братия по сравнению с предыдущими матчами продолжила редеть, и за полчаса до начала игры пресс-центр стадиона был почти пуст.

Кадровые проблемы перед этим матчем затронули обе команды. На открытой тренировке «Рубина», прошедшей в четверг, не тренировались в общей группе сразу пятеро футболистов основного состава. Двое из них (Полоз и Чико) в итоге вышли в старте, а вот Цаллагов, Байрамян и Джанаев матч пропускали. Зато вернулся в строй Кудряшов, пропускавший предыдущую встречу с «Ахматом» из-за травмы. В воротах место занял молодой Иван Коновалов, для которого это стало дебютом за казанский клуб. Также произошла одна тактическая замена — вместо Уремовича с первых минут появился Сорокин.

Кадровые проблемы перед этим матчем затронули обе команды



У ЦСКА сложностей с составом было еще больше. Помимо травмированных Васина, Щенникова и Дзагоева, встречу пропускал Набабкин, получивший красную карточку еще в матче с «Енисеем». Таким образом, возникшую брешь на левом фланге обороны Гончаренко пришлось закрывать номинальным хавбеком Ефремовым. В центре поля также не обошлось без изменений. Тренерский штаб армейцев решил довериться большому желанию Ахметова показаться перед бывшей командой, и Ильзат появился с первых минут матча. Пару форвардов составили Эрнандес и Жамалетдинов, так что игроков с татарскими фамилиями у ЦСКА было в два раза больше, чем у казанцев.

Вперед и без оглядки

Команды пошли вперед, не тратя время на разведку. Первыми опасный момент создали армейцы — Влашич подкараулил ошибку казанцев в опорной зоне и, пройдя ближе к воротам, решил проверить Коновалова дальним ударом. Звон перекладины был слышен на весь стадион, правда, молодой вратарь «Рубина» контролировал ситуацию. А вот последующие полчаса игры остались за хозяевами.

На 8-й минуте казанцы заработали угловой. Непосредственно с подачей гости справились, но вторая волна атакующих действий привела к голу. Это Устинов вернул мяч в штрафную, где за него зацепился Чико, а набегавший Полоз в два касания открыл счет — 1:0. Такое развитие событий стало шоком для гостевой команды, и «Рубин» тут же мог увеличивать преимущество. Пока армейцы приходили в себя, казанцы забрали инициативу и организовали несколько хороших возможностей для создания комфортного задела на вторую половину встречи. Но ни Азмун, ни Кудряшов свои моменты не использовали.

После травмы и вынужденной замены Бийола ЦСКА приободрился и создал несколько неплохих ситуаций для гола. Правда, ничего существенного с помощью этого гости не добились, и команды отправились отдыхать с минимальным преимуществом казанцев.

Несколько неплохих моментов загубил Азмун, который в этом матче выделялся своей заряженностью на борьбу

Дебют и сразу спасение

Уже привычная картина для нынешнего сезона казанцев: на смену агрессивному первому тайму приходит спокойный второй. Судя по xG-аналитике, «Рубин» в первой половине матча просто смял соперника, а вот далее отдал инициативу армейцам. Такое положение дел отразилось и на счете, гости не только забрали себе мяч, но и сумели отыграться.

На 66-й минуте матча ЦСКА организовал статическую атаку, которая благодаря Абелю Эрнандесу превратилась в выход один на один с вратарем казанцев. Форвард армейцев увел за собой сразу нескольких защитников «Рубина», а его пас себе на ход получил Чалов. Федор одним касанием обработал мяч, а вторым отправил точно между ногами выбежавшего Коновалова — 1:1.



Подопечные Бердыева изо всех сил побежали возвращать преимущество. Несколько неплохих моментов загубил Азмун, который в этом матче выделялся своей заряженностью на борьбу. На 74-й минуте Сердар обыгрался с Камболовым в центре поля и вывалился с Бухаровым (заменившим Полоза) два в одного против Магнуссона, однако плохой пас от иранца свел все его старания на нет. К концовке матча арбитр добавил 5 минут, затянувшиеся в итоге на все 7. Сразу несколько опасных моментов были нейтрализованы классной игрой вратарей, так что сколько бы судья ни ждал забитых голов, больше команды отличиться уже не смогли.

Стоит отметить игру молодого голкипера казанцев, который не стушевался перед ЦСКА и выдал отличный матч. Иван несколько раз уверенно выходил на перехват верховых передач, а также запомнился сейвом в концовке игры — именно он не позволил забить второй мяч, когда в добавленное время Эрнандес бил головой в упор. После матча журналисты не могли не спросить у Бердыева о дебюте вратаря.

Стоит отметить игру молодого голкипера казанцев, который не стушевался перед ЦСКА и выдал отличный матч



— В целом неплохо отстоял, — прокомментировал тренер казанцев. — Есть удовлетворение от игры. А момент с пропущенным голом я не видел.



В остальном же именинник был немногословен, отметив лишь неоправданный отход игроков к своим воротам во втором тайме.

«По самоотдаче вопросов быть не должно»

В микст-зоне после игры на вопросы журналистов ответил лишь Руслан Камболов. Защитник «Рубина» задержался на целых две минуты.

— Игра была боевая, поэтому результат, наверное, закономерный. По самоотдаче игроков вопросов, думаю, быть не должно. Что-то получалось, что-то нет. Болельщикам, надеюсь, игра понравилась.

— «Рубин» в который раз слабо провел начало второй половины. Что опять не так?

— Не знаю, почему все время так происходит. Мы разговариваем, поддерживаем друг друга, но каждый должен подумать, что он делает неправильно.

— То есть не было совета играть на удержание?

— Нет, не было точно. Мы, наоборот, стараемся играть агрессивно, контролировать мяч. Но и ЦСКА тоже начал действовать по-другому.

Не знаю, почему все время так происходит. Мы разговариваем, поддерживаем друг друга, но каждый должен подумать, что он делает неправильно



— Как оцените старт сезона против лидеров чемпионата — «Краснодар», «Зенит», ЦСКА?

— Результат, возможно, мог быть и получше, но, повторю, по самоотдаче вопросов, думаю, нет. А так, считаю, с каждой игрой выглядим все лучше и лучше. В таблицу пока не смотрим, надо разбирать каждого соперника и выходить побеждать.

— Второй матч подряд команда чуть не пропустила на последних минутах. Почему так?

— Всегда об этом говорим. Все говорят о прошлогоднем синдроме, но мы стараемся не зацикливаться на этом. Значит, либо концентрации не хватает, либо не заслуживаем победы и ничьи. Надо делать выводы.

— Первый матч Коновалова в составе, как оцените дебют?

— Сыграл уверенно. В моменте с голом не знаю, была ли там ошибка чья-то или нет. Вообще, если мы пропустили, то все мы, значит, ошиблись. А так, хочу поздравить его с дебютом и пусть продолжает в том же духе, — сказал Камболов.