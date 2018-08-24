Булат Сабиров, «РСК»: «У Казани есть возможность снизить тариф на тепло»

Основной проблемой действующей схемы теплоснабжения остается некорректное распределение тепловых нагрузок

Фото: ООО «РСК»

4 года назад на казанский рынок вышла теплосетевая компания «РСК», основной задачей которой стало строительство сетей для вновь возводимого района «Салават купере». Сегодня организация эксплуатирует и обслуживает километры сетей тепло- и водоснабжения, а также водоотведения. «Реальное время» побеседовало с заместителем генерального директора «РСК» по экономике и финансам. О том, чего удалось достичь за время работы компании, почему тариф на тепло в «Салават купере» ниже, а также можно ли снизить стоимость отопления в Казани, Булат Сабиров рассказал в интервью.

Бесхозные сети требуют значительных вложений

— Булат Фанилевич, в этом году исполнилось 4 года с момента создания ООО «РСК». Какие цели ставила компания перед собой изначально? Всего ли удалось достичь?

— ООО «РСК» создавалось как теплосетевая организация, основной целью которой было строительство тепловых сетей для снабжения тепловой энергией в горячей воде от источника филиала ОАО «ТГК-16» — «Казанская ТЭЦ-3» жителей тогда вновь возводимого жилого района «Салават купере». На сегодняшний день, сети проложены до первой очереди «Салават купере» (это 22 жилых дома, два автономных детских сада, одна общеобразовательная школа. Всего в перспективе двух очередей 50 тысяч жителей). Также, помимо сетей теплоснабжения, построены комплексы сетей водоснабжения и водоотведения.

На очереди прокладка сетей инженерно-технического обеспечения второй очереди «Салават купере».

«РСК» эксплуатирует и обслуживает 11,5 км сетей теплоснабжения, 15 км сетей водоснабжения и 46,5 км сетей водоотведения в «Салават купере»

— К каким техническим показателям компания пришла за время работы на рынке?

— Сегодня компания эксплуатирует и обслуживает 11,5 километра сетей теплоснабжения, 15 километров сетей водоснабжения и 46,5 километра сетей водоотведения в «Салават купере». Объекты инженерно-технического обеспечения включают в себя не только линейные объекты сетей, но и насосные станции, пункты учета тепла и другие.

— Насколько нам известно, схема теплоснабжения Казани, утвержденная в 2015 году, выявила бесхозяйные сети в зоне РСК. Компания взяла их в нагрузку?

— Верно. При утверждении схемы теплоснабжения Казани приказом Минэнерго РФ №130 от 15 марта 2015 года была определена зона теплоснабжения филиала ОАО «ТГК-16» — «Казанская ТЭЦ-3» и присвоен статус ЕТО-2. В указанную зону вошли бесхозяйные сети по улице Автозаводская. Так как ЕТО-2 стала для предприятий на данной улице поставщиком тепловой энергии и теплоносителя, то между ТГК-16 и РСК был заключен договор транспорта тепловой энергии и теплоносителя, в том числе и до потребителей, запитанных от бесхозяйных сетей. Поиски собственников сетей не увенчались успехом и распоряжением Исполкома Казани сети были признаны бесхозяйными и далее переданы в эксплуатацию РСК. Стоит отметить, что состояние бесхозяйных сетей оставляет желать лучшего, сети требуют значительного капиталовложения, в 2017 году на них было потрачено 614,5 тысяч рублей с учетом НДС.

Износ тепловых сетей РСК на участке «Салават Купере» невысокий, так как сети новые

— Какой процент износа тепловых сетей у РСК?

— Износ тепловых сетей РСК на участке «Салават Купере» невысокий, так как сети новые. Средний износ магистрального тепловода №16 оценивается в 40%. Бесхозяйные сети нуждаются в полной замене в связи со 100% износом.

«Проблема схемы теплоснабжения в некорректном распределении нагрузок»

— Тариф на тепло в ЖК «Салават Купере» — один из самых низких в Казани. Расскажите, за счет чего удается сдерживать рост, ведь в большей части города цифры в платежках на отопление просто зверские…

— Структура конечного тарифа для населения складывается из двух составляющих: тарифа на производимую тепловую энергию на коллекторе станции и тарифа на передачу. Учитывая, что тариф на производство тепловой энергии на Казанской ТЭЦ-3 ниже, чем средний тариф по Казани, и транспортная составляющая РСК также конкурентоспособна, так и получается, что жителям «Салават Купере» тепловая энергия выставляется по более низкому тарифу, чем в целом по Казани.

— Какова доля неплатежей за тепло в микрорайоне?

— На сегодняшний день собираемость платежей довольно низкая — 86%.

— C чем это связано?

— С неплатежами жителей, заселенных по программе предоставления жилья детям-сиротам и неплатежами части жителей-участников государственной программы переселения из аварийного жилья.

Жителям «Салават Купере» тепловая энергия выставляется по более низкому тарифу, чем в целом по Казани



— В Казани уже давно идут дискуссии на тему неэффективности действующей схемы теплоснабжения. Сейчас город ждет новый вариант документа. На ваш взгляд, что должно быть в приоритете при формировании новой модели тепловой схемы города?

— Основной проблемой действующей схемы остается некорректное, с точки зрения эффективности теплоснабжения города, распределение тепловых нагрузок. Солидарен с решениями, принятым на заседании в Минэнерго и на штабах президента РТ, считаю, что больше должны быть загружены источники с комбинированной выработкой тепловой энергии при снижении отпуска тепловой энергии от морально устаревших котельных города. В первую очередь должны быть оценены тарифные последствия для населения города, а эта часть напрямую зависит от распределения нагрузок по источникам тепла.

— Есть ли у Казани возможность снизить тариф на тепло?

— Есть. Вновь обращаясь к схеме теплоснабжения, принимаемой Госкомитетом РТ по тарифам, за одну из основ при формировании тарифа, необходимо произвести грамотное распределение объемов отпуска тепла от источников теплоснабжения города. Надеюсь, при актуализации это произойдет.

При формировании тарифа на тепло, необходимо произвести грамотное распределение объемов отпуска тепла от источников теплоснабжения города



— Понятно, если город все же пойдет по пути ухода от комбинированной выработки, тарифы возрастут. Это коснется в том числе и «Салават Купере»?



— Определенно. Тогда объемы отпуска тепловой энергии от ТЭЦ города упадут и соответственно тарифы возрастут, так как условно-постоянные расходы на содержание станций никто не отменял. Жилой района «Салават Купере» — такая же часть города. Учитывая социальную значимость проекта, думаю, это будет сдерживающим фактором заселения микрорайона и его развития.

В планах – нарастить объемы

— Помимо ЖК «Салават Купере», РСК также снабжает теплом микрорайон «М-14». Как выстроена работа там?

— С целью снабжения жителей жилых домов микрорайона «М-14» теплом и горячей водой, была построена и запущена в сентябре 2016 года блочно-модульная котельная. На сегодняшний день ООО «РСК» осуществляет эксплуатацию и обеспечивает бесперебойную работу данной котельной и сетей теплоснабжения на «М-14».

— Насколько активно компания проводит модернизацию своего производства. Внедряете ли новые технологии?

— Все новые тепловые сети выполнены в ППУ изоляции и оснащены современным высокотехнологичным и полностью автоматизированным оборудованием, за счет чего можно контролировать работу всех приборов в режиме реального времени. На котельной использованы современные газовые котлы и горелки. Кроме того, все сети инженерно-технического обеспечения оснащены приборами учета. Исключение составляют бесхозяйные сети.

В ближайших планах РСК – нарастить объемы по транспортировке ресурсов в связи с дальнейшем развитием микрорайона «Салават Купере»



— Достаточен ли кадровый потенциал?

— РСК — молодая, развивающаяся компания. И наши сотрудники растут и развиваются вместе с компанией. В организации есть как высококвалифицированные сотрудники с многолетним опытом, так и молодые специалисты, которые только в начале своего профессионального пути. Все специалисты приходят совершенно из разных областей деятельности и учебных заведений. Инженерный состав — это, в основном, выпускники Энергоуниверситета, КХТИ, КАИ.

— Каковы планы РСК на ближайшую перспективу?

— В ближайших планах РСК – нарастить объемы по транспортировке ресурсов в связи с дальнейшем развитием микрорайона «Салават Купере». И принять в эксплуатацию сети, построенные ГЖФ к жилым домам на территории республики, по государственной программе переселения граждан из аварийного жилья и социальной ипотеке.

На сегодняшний день на балансе ГЖФ находится огромное количество сетей. Сейчас стоит задача провести их инвентаризацию и начать профессиональную эксплуатацию.