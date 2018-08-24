Булат Сабиров, «РСК»: «У Казани есть возможность снизить тариф на тепло»
Основной проблемой действующей схемы теплоснабжения остается некорректное распределение тепловых нагрузок
4 года назад на казанский рынок вышла теплосетевая компания «РСК», основной задачей которой стало строительство сетей для вновь возводимого района «Салават купере». Сегодня организация эксплуатирует и обслуживает километры сетей тепло- и водоснабжения, а также водоотведения. «Реальное время» побеседовало с заместителем генерального директора «РСК» по экономике и финансам. О том, чего удалось достичь за время работы компании, почему тариф на тепло в «Салават купере» ниже, а также можно ли снизить стоимость отопления в Казани, Булат Сабиров рассказал в интервью.
Бесхозные сети требуют значительных вложений
— Булат Фанилевич, в этом году исполнилось 4 года с момента создания ООО «РСК». Какие цели ставила компания перед собой изначально? Всего ли удалось достичь?
— ООО «РСК» создавалось как теплосетевая организация, основной целью которой было строительство тепловых сетей для снабжения тепловой энергией в горячей воде от источника филиала ОАО «ТГК-16» — «Казанская ТЭЦ-3» жителей тогда вновь возводимого жилого района «Салават купере». На сегодняшний день, сети проложены до первой очереди «Салават купере» (это 22 жилых дома, два автономных детских сада, одна общеобразовательная школа. Всего в перспективе двух очередей 50 тысяч жителей). Также, помимо сетей теплоснабжения, построены комплексы сетей водоснабжения и водоотведения.
На очереди прокладка сетей инженерно-технического обеспечения второй очереди «Салават купере».
— К каким техническим показателям компания пришла за время работы на рынке?
— Сегодня компания эксплуатирует и обслуживает 11,5 километра сетей теплоснабжения, 15 километров сетей водоснабжения и 46,5 километра сетей водоотведения в «Салават купере». Объекты инженерно-технического обеспечения включают в себя не только линейные объекты сетей, но и насосные станции, пункты учета тепла и другие.
— Насколько нам известно, схема теплоснабжения Казани, утвержденная в 2015 году, выявила бесхозяйные сети в зоне РСК. Компания взяла их в нагрузку?
— Верно. При утверждении схемы теплоснабжения Казани приказом Минэнерго РФ №130 от 15 марта 2015 года была определена зона теплоснабжения филиала ОАО «ТГК-16» — «Казанская ТЭЦ-3» и присвоен статус ЕТО-2. В указанную зону вошли бесхозяйные сети по улице Автозаводская. Так как ЕТО-2 стала для предприятий на данной улице поставщиком тепловой энергии и теплоносителя, то между ТГК-16 и РСК был заключен договор транспорта тепловой энергии и теплоносителя, в том числе и до потребителей, запитанных от бесхозяйных сетей. Поиски собственников сетей не увенчались успехом и распоряжением Исполкома Казани сети были признаны бесхозяйными и далее переданы в эксплуатацию РСК. Стоит отметить, что состояние бесхозяйных сетей оставляет желать лучшего, сети требуют значительного капиталовложения, в 2017 году на них было потрачено 614,5 тысяч рублей с учетом НДС.
Износ тепловых сетей РСК на участке «Салават Купере» невысокий, так как сети новые
— Какой процент износа тепловых сетей у РСК?
— Износ тепловых сетей РСК на участке «Салават Купере» невысокий, так как сети новые. Средний износ магистрального тепловода №16 оценивается в 40%. Бесхозяйные сети нуждаются в полной замене в связи со 100% износом.
«Проблема схемы теплоснабжения в некорректном распределении нагрузок»
— Тариф на тепло в ЖК «Салават Купере» — один из самых низких в Казани. Расскажите, за счет чего удается сдерживать рост, ведь в большей части города цифры в платежках на отопление просто зверские…
— Структура конечного тарифа для населения складывается из двух составляющих: тарифа на производимую тепловую энергию на коллекторе станции и тарифа на передачу. Учитывая, что тариф на производство тепловой энергии на Казанской ТЭЦ-3 ниже, чем средний тариф по Казани, и транспортная составляющая РСК также конкурентоспособна, так и получается, что жителям «Салават Купере» тепловая энергия выставляется по более низкому тарифу, чем в целом по Казани.
— Какова доля неплатежей за тепло в микрорайоне?
— На сегодняшний день собираемость платежей довольно низкая — 86%.
— C чем это связано?
— С неплатежами жителей, заселенных по программе предоставления жилья детям-сиротам и неплатежами части жителей-участников государственной программы переселения из аварийного жилья.
— В Казани уже давно идут дискуссии на тему неэффективности действующей схемы теплоснабжения. Сейчас город ждет новый вариант документа. На ваш взгляд, что должно быть в приоритете при формировании новой модели тепловой схемы города?
— Основной проблемой действующей схемы остается некорректное, с точки зрения эффективности теплоснабжения города, распределение тепловых нагрузок. Солидарен с решениями, принятым на заседании в Минэнерго и на штабах президента РТ, считаю, что больше должны быть загружены источники с комбинированной выработкой тепловой энергии при снижении отпуска тепловой энергии от морально устаревших котельных города. В первую очередь должны быть оценены тарифные последствия для населения города, а эта часть напрямую зависит от распределения нагрузок по источникам тепла.
— Есть ли у Казани возможность снизить тариф на тепло?
— Есть. Вновь обращаясь к схеме теплоснабжения, принимаемой Госкомитетом РТ по тарифам, за одну из основ при формировании тарифа, необходимо произвести грамотное распределение объемов отпуска тепла от источников теплоснабжения города. Надеюсь, при актуализации это произойдет.
— Понятно, если город все же пойдет по пути ухода от комбинированной выработки, тарифы возрастут. Это коснется в том числе и «Салават Купере»?
— Определенно. Тогда объемы отпуска тепловой энергии от ТЭЦ города упадут и соответственно тарифы возрастут, так как условно-постоянные расходы на содержание станций никто не отменял. Жилой района «Салават Купере» — такая же часть города. Учитывая социальную значимость проекта, думаю, это будет сдерживающим фактором заселения микрорайона и его развития.
В планах – нарастить объемы
— Помимо ЖК «Салават Купере», РСК также снабжает теплом микрорайон «М-14». Как выстроена работа там?
— С целью снабжения жителей жилых домов микрорайона «М-14» теплом и горячей водой, была построена и запущена в сентябре 2016 года блочно-модульная котельная. На сегодняшний день ООО «РСК» осуществляет эксплуатацию и обеспечивает бесперебойную работу данной котельной и сетей теплоснабжения на «М-14».
— Насколько активно компания проводит модернизацию своего производства. Внедряете ли новые технологии?
— Все новые тепловые сети выполнены в ППУ изоляции и оснащены современным высокотехнологичным и полностью автоматизированным оборудованием, за счет чего можно контролировать работу всех приборов в режиме реального времени. На котельной использованы современные газовые котлы и горелки. Кроме того, все сети инженерно-технического обеспечения оснащены приборами учета. Исключение составляют бесхозяйные сети.
В ближайших планах РСК – нарастить объемы по транспортировке ресурсов в связи с дальнейшем развитием микрорайона «Салават Купере»
— Достаточен ли кадровый потенциал?
— РСК — молодая, развивающаяся компания. И наши сотрудники растут и развиваются вместе с компанией. В организации есть как высококвалифицированные сотрудники с многолетним опытом, так и молодые специалисты, которые только в начале своего профессионального пути. Все специалисты приходят совершенно из разных областей деятельности и учебных заведений. Инженерный состав — это, в основном, выпускники Энергоуниверситета, КХТИ, КАИ.
— Каковы планы РСК на ближайшую перспективу?
— В ближайших планах РСК – нарастить объемы по транспортировке ресурсов в связи с дальнейшем развитием микрорайона «Салават Купере». И принять в эксплуатацию сети, построенные ГЖФ к жилым домам на территории республики, по государственной программе переселения граждан из аварийного жилья и социальной ипотеке.
На сегодняшний день на балансе ГЖФ находится огромное количество сетей. Сейчас стоит задача провести их инвентаризацию и начать профессиональную эксплуатацию.
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