«Рубин» вернется к Попову, «Крылья» включают Шикунов-стайл, а «Зенит» наконец-то купит игрока

Неделя до закрытия трансферного рынка в России

До закрытия трансферного окна в РПЛ осталось чуть больше недели. Большая часть клубов уже закончила работу по укреплению состава, но есть среди них и те, кто примет основные решения ближе к самому финалу. Учитывая завершение трансферных дел в Англии и Италии, игроков на выход из РПЛ почти не осталось, а значит, все самое интересное будет связано с прибывающими в нашу лигу новичками. О том, чего ждать в последние дни работы трансферного окна в России, — в материале «Реального времени».

Рибалта Семаку не помощник, но усиление у «Зенита» будет

Успешный старт в чемпионате страны и исторический камбэк с Минском в Лиге Европы окончательно заткнули рты недоброжелателям Сергея Семака в Питере. Пройдя через испытания, тренерский штаб получил возможность запросить для решения своих задач необходимых для этого футболистов. При этом началась и обратная работа по «ликвидации остатков», полученных в наследство от прежних тренеров. Так, например, уже уехал в годичную аренду в итальянскую «Аталанту» аргентинец Эмилиано Ригони. Таким же путем вскоре могут проследовать еще два-три игрока.

То, что трансферы на «вход» обязательно будут, сомневаться не приходится. В игре с «Уралом» тяжелую травму колена получил ведущий для «Зенита» Семака игрок эквадорец Нобоа. Кристиан быстро стал настоящим лидером в центре поля питерцев, но теперь тренерскому штабу придется искать другие варианты. Теоретически «Зенит» может обойтись и без усиления, выдвинув на эту позицию аргентинца Краневиттера. Однако, по факту, их пара с Паредесом была признана Семаком неэффективной, так что питерский клуб усилит поиски в этом направлении.

К тому же без дела сидит новоявленный функционер в лице Хавьера Рибалты. Спортивный директор прежде работал в «Милане», «Ювентусе» и «Манчестер Юнайтед» и знает трансферный рынок не понаслышке. Рибалта имеет огромные связи в мире футбола и способен пригласить в «Зенит» игроков мирового класса. Однако появление футболистов уровня Халка, как в свое время при Спаллетти, довольно сомнительно. Руководство «Зенита» хорошо помнит, как тяжело дались питерцам годы работы со звездными игроками, и вряд ли будут рисковать с их приглашением под еще молодого Семака.

Хавьер Рибалта прежде работал в «Милане», «Ювентусе» и «Манчестер Юнайтед» и знает трансферный рынок не понаслышке. Фото fc-zenit.ru



По усилению других позиций на поле ясности пока также нет. По слухам, «Зенит» работает над одним-двумя трансферами в линию обороны. При этом питерцы уже поговорили с агентами игроков, которые не входят в список тех, на кого рассчитывает тренерский штаб в предстоящем сезоне. Как бы там ни было, без качественного усиления, о котором просил Семак, он не останется.

ЦСКА собирает состав с прицелом на будущее

У ЦСКА в этом сезоне свои заморочки, которые давно даже не снились питерцам. Армейцы вначале устроили массовый исход игроков, а теперь вынуждены форсировать селекционную работу под выступление в Лиге чемпионов. Основных новичков, правда, руководство ЦСКА предоставило Гончаренко еще до начала чемпионата, и теперь, когда Виктор Михайлович начинает привыкать к сложившимся условиям, ему «подвезут» еще одного-двух футболистов.

Последним в команду пришел полузащитник Влашич (правда, в аренду), сходу закрепивший за собой место в центре поля. За ним должен подтянуться исландец Сигурдссон, причем не тот, что в «Ростове». На данный момент шведский клуб «Норчепинг», который обладает правами на исландца, не соглашается на предложенный армейцами вариант, но очевидно, что долго Гинер и компания ждать не будут. В пользу Сигурдссона говорит его национальность и агенты, с которыми он сотрудничает. Вероятность этого перехода оценивается очень высоко.

Кроме исландца, ЦСКА также претендует на молодого таланта из Польши Шимански, который идет на второй-третьей позициях в трансферных приоритетах москвичей. На неделе москвичи отказались от игрока «Ливерпуля» балканского происхождения Груйича. Руководство ЦСКА сочло вариант с арендой футболиста не слишком выгодным для развития клуба.

Последним в команду пришел полузащитник Влашич, сходу закрепивший за собой место в центре поля. Фото pfc-cska.com

Бердыев продолжает поиски и может вернуться к Ивелину Попову

Казанский «Рубин» продолжает работать над усилением состава, правда, делает это своеобразно. С командой уже тренируется уволенный из «Краснодара» защитник Игорь Калинин, а также вратарь из ПФЛ Вячеслав Григорян. По первому вопросов нет, фланги защиты требуют усиления конкуренции, особенно ввиду травмы Кудряшова. Калинин, несмотря на свое «темное» прошлое, достаточно умный игрок, способный закрыть проблемные зоны в схемах Бердыева. А вот по Григоряну все более туманно, вратарей в команде хватает и без Вячеслава, так что приглашение на тренировку выглядит лишь как желание дать дополнительную мотивацию игроку.

Кроме укрепления линии обороны, Бердыев и компания ищут дешевые варианты для центра поля и позиции под нападающими. Учитывая вновь нерадужные перспективы Ивелина Попова в «Спартаке», возможно возвращение болгарина в «Рубин», только денег на его полноценную покупку у казанцев нет. В качестве усиления центра поля функционеры казанцев могут в последний момент выхватить молодого игрока «Урала» Егорычева. Футболист ярко проявил себя в концовке прошлого сезона, но в нынешнем угодил в глубокий запас. Помешать сделке может, опять же, высокая стоимость трансфера.

Сам «Урал» на неделе подписал контракты с двумя атакующими игроками. Причем, если с нападающим Панюковым все очевидно — нужна глубина в атаке, то подписание швейцарского полузащитника Араторе автоматически создает конкуренцию на фланге. Отман эль-Кабир провел превосходную концовку с Тархановым, но едва ли вписывается в схемы тренера Парфенова. Швейцарец уже вышел в стартовом составе против «Зенита», что ставит под сомнение будущее Кабира в «Урале».

Кроме укрепления линии обороны, Бердыев и компания ищут дешевые варианты для центра поля и позиции под нападающими. Фото rubin-kazan.ru

Шикунов-стайл в «Крыльях»: последний час трансферов будет жарким

После слов Андрея Тихонова о необходимости усиления «Крыльев Советов» в команду пришел уже целый ряд игроков. Но главный трансфер состоялся чуть раньше, когда в клубе оказался Александр Шикунов, бывший менеджер «Ростова». Функционер известен своими трансферными навыками — за одно межсезонье он успевал обновить целый состав. В «Ростове» от его услуг отказались еще при Бердыеве, но футбольные связи Шикунова достаточно крепки.

Причем основная фишка Шикунова заключается в том, что игроков он берет почти исключительно бесплатно. В подавляющем числе случаев это подписание контрактов со свободными агентами. Таким способом в «Крыльях Советов» уже очутились вратарь Рыжиков, защитник «Анжи» Самарджич, хавбек махачкалинцев Антон, а также молодой уругвайский полузащитник Рохель. Также достаточно неожиданным оказалось возвращение в Россию опального нападающего Шейдаева, который после отъезда в Турцию сменил гражданство на азербайджанское.

Но главное приобретение «Крылья» сделали все же по арендному соглашению с «Локомотивом». Из стана чемпионов страны самарский клуб забрал защитника Виталия Денисова, который, кстати, как и Шейдаев, также является легионером. Впрочем, совсем скоро в «Крыльях» ожидается пополнение и из числа россиян. Наиболее возможным называют переход хавбека Сапеты, от которого совсем недавно отказался «Ростов». Из бывшего клуба Шикунова на берега Волги может перебраться и иранец Эзатоллахи, однако основные трансферы, как обычно у «ростовчанина», пройдут на флажке, когда до закрытия трансферного окна останется совсем ничего.

Но главное приобретение «Крылья» получили по арендному соглашению с «Локомотивом»: из стана чемпионов страны самарский клуб забрал защитника Виталия Денисова. Фото fclm.ru

Короткой строкой

В непростой ситуации из-за трансферной политики клуба оказался защитник сборной России Илья Кутепов. С переходом Жиго игрок потерял место в основном составе «красно-белых» и теперь всерьез озабочен поиском новой команды. В борьбу за россиянина моментально включились «Зенит» и «Краснодар», которые не прочь пополниться игроком с «правильным паспортом». Оба варианта выглядят не менее сомнительными для самого Кутепова, чем остаться в «Спартаке», игрового времени он получит одинаково мало и там, и там.

Активно перед российскими селекционными службами гарцуют агенты нападающего Мбайе Ньянга. В недавнем прошлом молодой и перспективный форвард «Милана», а ныне «Торино», мог оказаться в России еще зимой, но тогда «понты» игрока оказались сильнее желания играть. Финишировав по итогам года с 4 забитыми голами, Ньянг вдруг понял, что может больше никогда не получить контракт с хорошим клубом. Теперь его представители терроризируют «Локомотив» и «Зенит», но, учитывая обстоятельства, такой переход маловероятен.

Буквально вчера во французской прессе появился слух об интересе со стороны чемпиона России к полузащитнику Абдулайе Туре. Опорник «Нанта», по мысли французов, должен усилить игру «Локомотива» в центре поля. Однако обстоятельства и лимит на легионеров вряд ли позволят осуществить эту сделку. Такой слух больше похож на агентскую игру по улучшению контракта игрока, хотя исключать вероятность бесшабашной траты денег со стороны резко обогатившегося «Локомотива» не стоит.

И, конечно же, как не вспомнить о скандальном переходе Романа Еременко в стан заклятого врага армейцев. ЦСКА чуть ли не в одиночку бился за игрока, когда того поймали на запрещенных препаратах, не стал судиться с ним из-за имиджевых потерь, а Роман вместо благодарности решил еще сильнее ухудшить впечатление о себе. Впрочем, учитывая то, как он отказался от контракта в «Рубине», надеяться на хорошие манеры с стороны игрока было бы странно.

КОМАНДА ПРИШЛИ УШЛИ «Локомотив» з. Идову («Амкар»)

з. Хеведес («Ювентус»)

п. Крыховяк («ПСЖ»)

н. Жемалетдинов («Рубин»)

н. Смолов («Краснодар»)

н. Азмун («Рубин»)

н. Телин («Андерлехт»)

н. Бакка («Вильярреал») з. Кверквелия («Лестер»)

з. Михалик («Волынь»)

з. Пейчинович

з. Денисов («Крылья»)

п. Касаев («Балтика»)

н. Портнягин («Химки») «Зенит» гл. тр. Семак («Уфа»)

з. Рейес («Порту»)

з. Эрмосо («Эспаньол»)

з. Вериссимо («Сантос»)

з. Рохо («Манчестер Юнайтед»)







в. Бабурин («Рубин»)

з. Кришито («Дженоа»)

з. Новосельцев («Анжи»)

з. Терентьев («Енисей»)

п. Ригони («Аталанта»)

п. Паредес («Сампдория»)

н. Полоз («Рубин»)

н. Панюков («Урал»)

н. Джорджевич («Ростов») «Спартак» з. Жиго («Гент»)

з. Шер («Депортиво»)

п. Ташаев («Динамо»)

п. Еременко (ЦСКА)

п. Ромуло («Верона»)

п. Емельянов («Урал»)

п. Родригеш («Галатасарай») з. Максимович («Наполи»)

з. Ташчи («Истанбул»)

з. Кутепов («Фенербахче»)

п. Пашалич («Челси»)

п. Гулиев («Ростов»)

п. Зуев («Ростов»)

н. Давыдов («Спартак Ю»)

н. Роша («Крузейро») «Краснодар» з. Таранов («Крылья Советов»)

з. Фьолусон («Норчепинг»)

п. Стоцкий («Уфа»)

п. Катрич

п. Куэва («Сан-Паулу»)

н. Онугха («Волгарь»)

н. Бензия («Лилль») з. Гранквист (Швеция)

з. Грицаенко («Енисей»)

з. Янбаев

з. Калинин («Рубин»)

п. Лаборде

п. Жоазиньо («Динамо»)

н. Иван («Рапид»)

н. Смолов («Локомотив») ЦСКА з. Магнуссон («Бристоль»)

з. Бекао («Баия»)

з. Живоглядов («Уфа»)

з. Нойштедтер («Фенербахче»)

п. Бийол («Рудар»)

п. Ефремов («Оренбург»)

п. Ахметов

п. Влашич («Эвертон»)

п. Шимански («Легия»)

п. Сигурдссон («Норчепинг»)

п. Венделл («Спортинг»)

п. Пирес («Леганес»)

н. Эрнандес («Халл Сити»)

н. Джорджевич («Зенит») з. Игнашевич (завершил карьеру)

з. Березуцкий (завершил карьеру)

з. Березуцкий (завершил карьеру)

з. Фернандес («Валенсия»)

п. Натхо

п. Вернблум (ПАОК)

п. Миланов

п. Головин («Монако»)

п. Еременко («Спартак»)

н. Муса («Лестер»)

н. Оланаре «Уфа» з. Круговой («Зенит-2»)

н. Бизяк («Домжале»)

н. Тилль («Прогрес) гл. тр. Семак («Зенит»)

з. Живоглядов (ЦСКА)

п. Стоцкий («Краснодар»)

н. Абдулавов

н. Фатаи «Ахмат» в. Шепляков (ЦРФСО)

з. Мусалов («Анжи»)

п. Гащенков («Амкар»)

п. Думбия («Андерлехт»)

п. Силла п. Кацаев («Анжи»)

п. Лео Жаба

н. Мбенг «Урал» гл. тр. Парфенов («Тосно»)

з. Брызгалов («Анжи»)

з. Хайруллов («Олимпиец»)

п. Араторе («Санкт-Галлен»)

н. Погребняк п. Коробов («Авангард»)

п. Егорычев («Рубин»)

п. Емельянов («Спартак») «Арсенал» гл. тр. Кононов

в. Нигматуллин («Амкар»)

з. Кадри («Аустрия»)

п. Костадинов («Маккаби»)

п. Лесовой («Зенит») гл. тр. Божович

п. Боурчану «Ростов» з. Логашов («Балтика»)

з. Брорссон («Мальме»)

п. Щадин («Шинник»)

п. Салетрос («АИК»)

п. Гулиев («Спартак»)

п. Зуев («Спартак»)

п. Хаджикадунич («Мальме»)

п. Олссон («АИК»)

н. Тшибамба

н. Панюков («Зенит»)

н. Джорджевич («Зенит»)

з. Плиев («Балтика»)

п. Байрамян («Рубин»)

п. Думбия («Реймс»)

п. Вебер («Авангард»)

п. Сапета

н. Дядюн («Балтика») «Рубин» в. Коновалов («Торпедо-Белаз»)

в. Бабурин («Зенит»)

з. Уремович («Олимпия»)

з. Чико («Гранада»)

з. Цаллагов («Зенит»)

з. Маседо («Лас-Пальмас»)

з. Калинин («Краснодар»)

п. Байрамян («Ростов»)

п. Егорычев («Урал»)

п. Попов («Спартак»)

н. Полоз («Зенит») в. Рыжиков («Крылья Советов»)

з. Кузьмин

з. Энаке («Партизан»)

з. Бергстрем

п. Карадениз

п. Нобоа («Зенит»)

п. Рочина («Леванте»)

н. Жемалетдинов («Локомотив»)

н. Азмун («Локомотив») «Динамо» з. Белоруков («Амкар»)

з. Осипенко («Факел»)

п. Жоазиньо («Краснодар») п. Ташаев («Спартак»)

п. Зотов («Енисей») «Оренбург» в. Довбня («СКА Хабаровск»)

з. Шахов («Балтика»)

з. Сиваков («Амкар»)

п. Кулишев («Динамо Спб»)

п. Маляров («Кубань»)

н. Джорджевич («Зенит») п. Плопа («Балтика»)

п. Воробьев («Ротор»)

п. Ефремов (ЦСКА)

н. Делькин («Олимпиец»)

н. Дюриш («Анортосис») «Крылья Советов» в. Опарин («Тосно»)

в. Рыжиков («Рубин»)

з. Полуяхтов («Анжи»)

з. Самарджич («Анжи»)

п. Яковлев («Анжи»)

п. Антон («Анжи»)

п. Рогель («Насьонал»)

п. Вукович («Олимпик»)

п. Сапета

н. Канунников («СКА»)

н. Шейдаев («Трабзонспор») з. Таранов («Краснодар»)

з. Ятченко («Енисей»)

з. Гаджибеков («Енисей»)

п. Кулик («Анжи») «Анжи» з. Зайцев («Амкар»)

з. Белоруков

з. Новосельцев («Зенит»)

п. Шаваев («Амкар»)

п. Савичев («СКА»)

п. Кулик («Крылья Советов»)

п. Кацаев («Ахмат»)

п. Рабиу

п. Ондуа («Заря»)

н. Ахъядов

н. Понсе («Сампдория») з. Мусалов («Ахмат»)

з. Полуяхтов («Крылья Советов»)

з. Брызгалов («Урал»)

з. Самарджич

п. Яковлев

п. Поку (США)

п. Хубулов («Эрзурум»)

п. Антон

н. Лескано («Тобол»)

н. Калмыков («Урожай») «Енисей» в. Юрченко («Тосно»)

з. Занев («Амкар»)

з. Терентьев («Зенит»)

з. Огуде («Амкар»)

з. Дугалич («Тосно»)

з. Грицаенко («Краснодар»)

з. Гаджибеков («Крылья»)

з. Ятченко («Крылья»)

п. Костюков («Амкар»)

п. Комолов («Амкар»)

п. Зотов («Динамо»)

п. Бодул («Амкар»)

п. Кавазай («Скендербеу»)