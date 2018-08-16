На просмотр в «Рубин» прибыл игрок, обвинявшийся в сдаче игры сопернику

На просмотре в «Рубине» находится украинский защитник Игорь Калинин. Футболист уже провел первое тренировочное занятие с командой.

Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

Весеннюю часть прошлого сезона Калинин отыграл в «Краснодаре». За краснодарскую команду защитник провел два матча, не отметившись результативными действиями.

На прошлой неделе футболист разорвал контракт с клубом и является свободным агентом.

Отметим, что в декабре 2015 года на Украине Калинин оказался в центре скандала. Игрока обвинили в организации договорного матча. Футболист прошел тест на детекторе лжи, став первым украинским игроком, прошедшим данную процедуру. После этого обвинения с Калинина были полностью сняты.