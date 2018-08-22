В Камских Полянах прошли соревнования по картингу на Кубок «ТАИФ-НК»

Фото: Ильназ Баймухаметов

Юные гонщики со всей республики на выходных приехали в Камские Поляны, где прошли республиканские соревнования по картингу на Кубок «ТАИФ-НК». За победу состязались пилоты от 6 до 18 лет. Как автоспорт влияет на жизнь и кем мечтают стать начинающие спортсмены — в репортаже «Реального времени».

«Те, кто занимается картингом, по городским дорогам ездят гораздо увереннее»

Утром в воскресенье на картодроме поселка Камские Поляны стоял рев моторов. Так пилоты перед тестовыми заездами прогревали машины и проверяли двигатели. Для молодых спортсменов со всей Республики эта площадка стала уже традиционным местом встречи — каждый август здесь проходят соревнованиях по картингу на Кубок «ТАИФ-НК». Восемнадцатилетний Алексей Гаузов в Камские Поляны приехал из Казани. В этом спорте он новенький — гонками начал заниматься только год назад, но за это время уже дорос до участия в состязаниях.

Алексей Гаузов гонками начал заниматься только год назад, но за это время уже дорос до участия в состязаниях.



— Я просто получаю удовольствие от этого. К тому же, это очень сильно влияет на безопасность на дороге. Те, кто занимается картингом, по городским дорогам ездят гораздо увереннее, потому что очень хорошо чувствуешь габариты машины. При этом мы соблюдаем правила дорожного движения и не гоняем, потому что весь адреналин выплескиваем на трассе, — поделился участник Алексей Гаузов.

Спортсмены со всего Татарстана, из Чебоксар и Тольятти

Соревнования по картингу на Кубок «ТАИФ-НК» провели в восьмой раз. Глава муниципального образования Камские Поляны Александр Павлов вспомнил, что устроить такие состязания предложили его друзья — мастера спорта по гонкам. За эти годы число участников увеличилось и соревнования стали всероссийскими — в этом году приехали 70 спортсменов из 15 районов Республики Татарстан, Чебоксар и Тольятти.

В этом году на соревнования приехали 70 спортсменов из 15 районов Республики Татарстан, Чебоксар и Тольятти.



— За эти годы многие участники выросли и получили права. Конечно, в первую очередь, картинг отражается на безопасности. Очень редко люди, которые занимались автомобильным спортом, попадают в аварию. К тому же это дисциплина, отсутствие вредных привычек — я не вижу, чтобы спортсмены курили или пили. Многие дети из картинга вырастают в другие классы — некоторые переходят в ралли-кросс, кольцевые гонки, становятся начинающими гонщиками. Тот же Эдуард Николаев и Андрей Каргин из «КАМАЗ-мастер» в детстве занимались картингом, — рассказал один из организаторов соревнований, мастер спорта международного класса Николай Жаворонков.

Соревнования на багги для будущих пилотов «КАМАЗ-мастер»

По традиции, в этом году юные пилоты состязались в трех классах — «Пилот», «Стриж» и «125-Стандарт». Кроме этого, прошли соревнования по бездорожью — для детей от 6 до 10 лет провели состязания по «Мини-багги» и «Микро-багги». Среди участников — 11-летний Акмаль Хайдаров, который увлекается этим спортом уже 5 лет и мечтает стать профессиональным гонщиком.

Также прошли соревнования по бездорожью — для детей от 6 до 10 лет провели состязания по «Мини-багги» и «Микро-баги».



— Я пока не могу сказать, что за эти годы всему научился, для этого надо полжизни отдать. Например, мне нужно еще научиться делать верные просчеты и научиться выбирать правильную траекторию. Я хочу перейти в картинг, а затем — в прославленную команду «КАМАЗ-мастер», — поделился планами участник Акмаль Хайдаров.

Результаты заездов: в картинге первые места завоевали участники из Сарманово. В классе «Пилот» победу одержал Артур Загиров, в «125-стандарт» выиграл Алмаз Ахмедов, в классе «Стриж» — Султан Юсупов. В соревнованиях по «Микро-багги» и «Мини-багги» золото досталось пилотам из Нижнекамска. В «Мини-багги» выиграл Максим Кузнецов, «Макси-багги» — Даниил Жаворонков.

Ежегодные соревнования по картингу на кубок «ТАИФ-НК» в Камских Полянах проходят благодаря поддержке генерального директора компании Рушана Шамгунова. Понимая значимость развития детского и юношеского спорта, нефтеперерабатывающая компания выступает спонсором и берет на себя расходы по организации гонок, топливу и призовому фонду.

Партнерский материал

