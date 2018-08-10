Конкурсная комиссия отобрала двоих кандидатов на пост главы Ижевска

Конкурсная комиссия определила список кандидатов на пост главы Ижевска, который представят депутатам городской думы. Главу города они выберут из них на внеочередной сессии.

Как сообщил руководитель администрации главы и правительства Удмуртии, председатель конкурсной комиссии Сергей Смирнов, члены комиссии решили, что в финал вышли два претендента — советник главы УР, совладелец сети салонов красоты Константин Сунцов и директор гуманитарного лицея Михаил Черемных.

На третьем месте по количеству баллов оказался председатель Гордумы Олег Гарин.

В состав конкурсной комиссии входят всего 6 представителей главы Удмуртии и 6 депутатов Гордумы. Накануне Александр Бречалов заменил одного из своих представителей — директора ИЭМЗ «Купол» Фанила Зиятдинова на директора «Ижевского радиозавода» Дмитрия Беккеля.

Напомним, всего в конкурсе принимали участие 13 человек, двое из них из Татарстана:

1. Овчинников Олег Викторович, д.р. 06.04.1976, заместитель начальника отдела сбыта ООО «Гюнтер-Иж», Ижевск

2. Ялунин Алексей Владимирович, д.р. 27.08.1974, адвокат Специализированной коллегии адвокатов Удмуртской Республики, Ижевск

3. Ямилов Рамиль Могатович, д.р. 05.12.1973 директор ООО «Контора», Сарапул

4. Чепкасов Владимир Геннадьевич, д.р. 12.06.1972, индивидуальный предприниматель, Глазов

5. Гуленок Ольга Ивановна, д.р. 07.10.1958, пенсионер, Ижевск

6. Гарин Олег Владимирович, д.р. 26.12.1973, председатель Городской думы города Ижевска, Ижевск

7. Альчиков Роман Владимирович, д.р. 08.07.1983, заместитель директора ООО «Управляющая компания «Строительно-монтажное предприятие – 184», Республика Татарстан, город Агрыз

8. Кондаков Кирилл Леонидович, д.р. 10.08.1985, АО «Белкамнефть» имени А.А. Волкова, ведущий инженер, Ижевск

9. Сунцов Константин Андреевич, д.р. 19.06.1981, директор ООО «Арсенал», Ижевск

10. Хайруллин Ренат Рафкатович, д.р. 09.11.1978, заместитель директора по партнерским продажам филиала ПАО СК «Росгосстрах» в Республике Татарстан, Казань

11. Савельев Михаил Юрьевич, д.р. 30.10.1968, председатель совета директоров ассоциации по методологическому обеспечению деловой активности «Митра», Ижевск

12.Черемных Михаил Петрович, д.р. 08.11.1962 директор АМОУ «Гуманитарный лицей», Ижевск

13. Тенсин Максим Владимирович, д.р. 30.09.1979, заместитель директора Ижевского филиала РАНХиГС, Ижевск