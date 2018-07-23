«Никто из здесь сидящих главой Ижевска не будет»: дебаты без основного кандидата

В Ижевске журналисты организовали дебаты между кандидатами на пост главы столицы Удмуртии. Правда, претендент, считающийся фаворитом гонки, встречу проигнорировал, а один из ее участников признался, что не питает иллюзий по поводу исхода выборов. Самые яркие высказывания, а также главные проблемы города по версии основных конкурентов Константина Сунцова — в материале «Реального времени».

Дебаты на четверых



Существующая процедура, когда депутаты гордумы выбирают мэра из числа претендентов, отобранных конкурсной комиссией, по сути, не предполагает полноценной предвыборной кампании. Программы развития города, разработанные кандидатами, официально не публикуются, правда, некоторые участники конкурса все же выложили свои программы на своих страницах в «Фейсбуке».

Тем не менее запрос общественности в соцсетях на то, чтобы увидеть, что предлагают кандидаты, есть. Организатором дебатов выступила медиагруппа «Центр». Приглашены были семеро из 13 участников конкурса на пост главы города. Двое не смогли прибыть, так как проживают в Татарстане, один отказался от участия — это Константин Сунцов, которого называют основным претендентом, его активно продвигает глава Удмуртии Александр Бречалов.

На дебаты пришли председатель городской думы Олег Гарин, до недавнего времени считавшийся фаворитом гонки, бывший депутат Госсовета Удмуртии от КПРФ Владимир Чепкасов, директор гуманитарного лицея Михаил Черемных и и. о. директора ижевского филиала РАНХиГС Максим Тенсин.

Собственную погруженность в тему, опыт работы главой района и Миндортранса республики, а также поддержку депутатского корпуса Олег Гарин назвал ключевыми моментами мотивации для участия в конкурсе на пост главы Ижевска. Фото sm-news.ru



Олег Гарин в своем выступлении остановился на выстраивании отношений с республиканской властью, привлечении инвестиций, продолжении начатой инвентаризации городского имущества, создании проектного офиса. Он явно продемонстрировал хорошее знание состояния городского хозяйства и бюджета, в частности, привел цифры, что только 2,6% собранных с территории Ижевска налогов остаются в городском бюджете. Именно собственную погруженность в тему, опыт работы главой района и Миндортранса республики, а также поддержку депутатского корпуса он назвал ключевыми моментами мотивации для участия в конкурсе на пост главы Ижевска.

«Очень много идет пиара, самопиара, саморекламы»

Олег Гарин самым первым подал заявление на конкурс и последний год именно его называли основным претендентом на пост главы Ижевска в случае отставки Юрия Тюрина. Она произошла в начале мая. Тем не менее заседание комиссии, назначенное на 8 июня, отменили из-за неявки всех шести ее членов — представителей главы Удмуртии Александра Бречалова. Именно с того момента в кулуарах стали обсуждать смену фаворита предвыборной гонки. Новое заседание комиссии по отбору кандидатов состоится 10 августа, сессия гордумы, на которой выберут мэра, — 25 августа.

Александр Бречалов на встрече с депутатами гордумы Ижевска и в последовавшем позднее интервью агентству ТАСС озвучил фамилии двух претендентов, на которых стоит обратить внимание, — Константина Сунцова и Михаила Черемных. Сунцова к тому же он назначил своим внештатным советником по инвестиционному развитию Ижевска. Сунцов теперь посещает все аппаратные совещания в администрации города. В неформальных беседах именно его называют будущим главой города. А потому свое выступление на дебатах Владимир Чепкасов начал с иронии:

— Очень много идет пиара, самопиара, саморекламы. На мой взгляд, несколько излишне, потому что вот за этим главная задача-то и скрывается. Мы можем сегодня на самом деле много дискутировать, рассказывать о себе, о своих прекрасных предвыборных программах, но результат этой избирательной компании вполне очевиден, — отметил Владимир Чепкасов. — Грубо сейчас скажу, но никто из здесь сидящих главой-то города Ижевска не будет, поэтому суть моего сегодняшнего выступления — я, к сожалению, реалист, поэтому исхожу из этого: сегодня наша задача — не спорить между собой, не выяснять отношения, кто прав, кто виноват, а обсудить проблемы, которые в Ижевске существуют, и как их решать.

«Я бы отменил порядок выборов мэра», — заявил Михаил Черемных. Фото nmm.press

«Нельзя быть назначенным мэром — это смешно!»

Михаил Черемных в своих выступлениях больше уделил вопросам, близким ему, — образования и науки, развития города, чтобы город стал интересным для молодежи и давал ей необходимые возможности, чтобы молодые не уезжали. При этом первым его шагом в случае избрания главой города станет отмена существующей формы избрания градоначальника.

— Я бы отменил порядок выборов мэра, — заявил Михаил Черемных. — Мэр должен быть всенародно выбран. Только так. Потому что всенародное избрание мэра — это легитимизация его деятельности. Нельзя быть назначенным мэром — это смешно! И в этом смысле городское самоуправление начинается с того, что люди принимают решение, кто у них главный.

Максим Тенсин отметил, что нужно создать условия для вовлечения граждан в решение важных вопросов. Собственно, эта тема звучала в выступлениях всех спикеров. Это и онлайн-приемные, и общение посредством соцсетей, и личные встречи с гражданами главы города. При этом Максим Тенсин предложил здесь использовать блокчейн-технологии и похвастался опытом разработки соответствующих приложений для сотовых телефонов.

«Мне даже обидно за своих коллег, которые от души, не за зарплату вкладывают ресурсы»

Однако один из присутствовавших в зале зрителей, активист Восточного поселка Эдуард Бабаян парировал в своем вопросе-высказывании, что большинство активных граждан — люди пожилого возраста, которым такие технологии недоступны. В итоге участники дебатов пришли к выводу, что, собственно, для трансляции мнений народа относительно важных вопросов, касающихся города, и нужны депутаты городской думы. Однако, как отметил коммунист Владимир Чепкасов, сейчас гордума больше занимается лоббированием интересов бизнеса, так как депутаты — это в основном представители управляющих компаний и застройщиков. А именно точечная застройка и строительство нового жилья там, где не хватает детских садов, школ, больниц и дорог, чаще всего вызывает волнение и возмущение горожан.

Максим Тенсин отметил, что нужно создать условия для вовлечения граждан в решение важных вопросов. Фото nmm.press

Коллег постарался защитить Олег Гарин:

— Депутаты ведь тоже все разные, как и везде. Есть действительно те, кто переживает за свой город, и таких большинство, — подчеркнул председатель Городской думы. — Я могу привести вам тысячи примеров и по тем обращениям, которые есть к депутатскому корпусу. Тем более сегодня это не те депутаты, которые были несколько созывов назад и принимали решения по земле (по продаже участков, на которых ведется точечная застройка, — прим. ред.). Сейчас, когда об этом много говорят, мне даже обидно за своих коллег, которые от души, не за зарплату, вкладывают свои финансовые, людские, временные ресурсы, а в итоге получается, что они во всем виноваты. С другой стороны, хорошо, что так много говорят о городской думе, значит, мы работаем.

Михаил Черемных при этом заметил:

— 25 августа мы поймем, насколько депутаты городской думы самостоятельны в своем выборе.

Все же основной темой программ всех участников дебатов стала оптимизация состава администрации Ижевска, а главной проблемой Ижевска назвали неэффективную систему управления. Олег Гарин выразил мнение, что оставить нужно около 650 человек из 954. При этом особо подчеркнул, что главная цель — не просто сокращение, а повышение эффективности работы администрации.

Владимир Чепкасов выразил возмущение забюрократизированностью, которой он не встречал больше не в одном городе и районе Удмуртии. Он отметил, что невозможно говорить об эффективности, если в администрации 39 структурных подразделений, девять из которых занимаются обслуживанием органов власти. Занимают они в общей сложности 22 здания по всему городу. Можно оставить 19 подразделений, убрав все дублирующие функции.

Дискуссия длилась два часа, при этом по ходу ее емко охарактеризовал тот же Эдуард Бабаян:

— Сегодняшние дебаты похожи на то, как жители квартиры делят пульт от телевизора, а до того, что в квартире сор и грязь, никому нет дела.

— Пульт находится в другом кабинете, не здесь и не у нас, — тут же парировал Владимир Чепкасов.

Владимир Чепкасов выразил возмущение забюрократизированностью, которой он не встречал больше не в одном городе и районе Удмуртии. Фото gorodglazov.com

Во время дебатов медиагруппа «Центр» организовала голосование за всех 13 кандидатов по телефону и через интернет. В результате больше всего голосов получил Олег Гарин — 685, на втором месте оказался Константин Сунцов с 400 голосами, «бронза» у Михаила Черемных — 293. 121 голос, в основном через интернет, у малоизвестного Рамиля Ямилова. Участники дебатов Максим Тенсин и Владимир Чепкасов получили соответственно 31 и 17 голосов, заняв 5-е и 6-е места. Для остальных участников конкурса обещали также организовать дебаты.