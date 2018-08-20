День республики: прыжок КАМАЗа в длину, салют у «Чаши» и песни группы «Любэ»

Подробнее о программе праздника и планах на учебный год

Фото: Роман Хасаев

Самый лучший вид на салют вечером 30 августа откроется с площадки у «Чаши», самыми эффектными подарками казанцам к Дню города и республики станет прыжок КАМАЗа в длину на площади Тысячелетия и выступление группы «Любэ», а раньше всех вставать в течение года по будням придется тем родителям, которые устроят своих малышей в ясельные группы детсадов, потому что такие группы откроются только на дальних окраинах города. Об этом и других новостях с делового понедельника в мэрии — в репортаже «Реального времени».

Дальше — тишина…



Чуть было не пропал в безвестности по причине экономии мэрии на оргтехнике новый руководитель городской дирекции парков и скверов исполкома Казани Марат Закиров, которому городские власти отдали кресло, освобожденное Алсу Саетовой. Слабая аппаратура в зале для журналистов едва позволила расслышать его имя, тихо произнесенное мэром Казани сразу после начала делового понедельника.

— Это наш коллега, с которым мы проводили все последние значимые мероприятия последних десяти лет, — заметил Ильсур Метшин. — Он возвращается на более важное направление, чем то, которым руководил…

Краткую биографию назначенца, который, как выяснилось, в последние годы занимал руководящие должности в структурах, отвечающих в городе за праздничные и спортивные мероприятия, скороговоркой пришлось проговаривать для представителей СМИ сотрудникам пресс-службы. А в это время из малосильного динамика продолжал тихо и неразборчиво литься голос Ильсура Метшина, который, судя по улыбке, продолжал рассказывать участникам аппаратного совещания что-то интересное и важное. На просьбу прибавить звук подчиненные мэра только развели руками: «Громче сделать невозможно…».

Марату Закирову городские власти отдали кресло, освобожденное Алсу Саетовой



Играй, гармонь, прыгай, КАМАЗ, скачи, конь, пой, Расторгуев!

Герольдом начавшейся в Казани декады празднования Дня республики и Дня города выступил и.о. первого замруководителя Казгорисполкома Азат Абзалов. Он сообщил о том, что празднование Дня города уже вовсю идет, к примеру, во дворах, оказывается, идут конкурсы караоке:

— Финалисты и победители районных этапов выступят 30 августа на главной сцене перед Центром семьи «Казан».

Мэр Казани посоветовал подчиненным использовать дворовые праздники для налаживания контактов с жителями — предложил им пройтись по дворам, пообщаться с горожанами и разузнать об их чаяниях и желаниях…

В парке «Крылья Советов» 28 августа пройдет праздник, организованный силами Ново-Савиновского и Авиастроительного районов, «С днем рождения, любимый город!». В остальных районах праздники пройдут перед домами культуры, а также на специально отведенных площадках в городских поселках. А 29 августа Кировский район с размахом отпразднует 100-летие микрорайона Юдино.

30 августа развлекательные программы ожидают казанцев на нескольких площадках. Утром в ЦПКиО им. Горького пройдет детский праздник «Сокровища старого парка» и ряд спортивных мероприятий. А у «Чаши» в это же время стартует республиканский этно-конфессиональный фестиваль «Мозаика культур» и фестиваль национальных литератур народов России.

В 10.45 перед театром Камала начнется фестиваль народного творчества «Играй, гармонь», а позже его участников сменят участники фестиваля творчества работающей молодежи «Безнең заман». В Кремле же в этот день пройдет фестиваль городской культуры и искусств Tat cult.

На казанском ипподроме состоится конно-спортивный праздник. Фото Олега Тихонова

С 12.30 площадь Тысячелетия оккупируют «танки», которые не только грязи не боятся, но и способны дрифтовать ничуть не менее эффектно, чем гоночные автомобили, а также… прыгать далеко в длину. В рамках автомотошоу Kazan city racing команда «КАМАЗ-Мастер», которой в этом году исполняется 30 лет, пройдет по площади с парадом, изобразит линейную гонку и покажет чудеса дрифта. А в заключение один из спортивных грузовиков с разгона влетит на трамплин и совершит показательный прыжок.

В 14.30 на казанском ипподроме начнется конно-спортивный праздник. Как сообщил Азат Абзалов, всего состоится 15 заездов и скачек. Их участники будут бороться за Кубок президента РТ и приз мэрии Казани.

Вечерняя программа также будет насыщенной. По одну сторону Казанки — около «Чаши» — в 18.00 начнется праздничный концерт, главными украшениями которого станут группы Hi-Fi и «Любэ». А по другую, перед Дворцом земледельцев, будет играть Государственный симфонический оркестр РТ под управлением Александра Сладковского и пройдет оперный фестиваль под открытым небом «Казанская осень». Концерт татарской современной музыки «Яңа дәвер» пройдет на пешеходной улице Каюма Насыри — он станет естественным завершением намеченных на более раннее время театрального перфоманса «Город открытых сердец» и фестиваля национальных искусств «Казан сөлгесе».

Завершится вечер в 22.00 праздничным салютом над Казанкой. Смотреть его Азат Абзалов посоветовал от «Чаши»: «Там лучше всего будет видно». Он пообещал, что после праздника общественный транспорт обязательно развезет всех по домам: работать он будет по усиленному графику и «продленному дню» — до 24.00.

Завершится вечер в 22.00 праздничным салютом над Казанкой. Смотреть его Азат Абзалов посоветовал от «Чаши»

Почтальон Печкин наоборот: стань добрым — отдай велосипед

Самая добрая акция этого длинного дня пройдет в Горкинско-Ометьевском лесу. Там стартуют дни добра: детям из малообеспеченных семей вручат 30 велосипедов. Время акции, по словам Азата Абзалова, пока еще не согласовано, его объявят позже. Да и количество вручаемых велосипедов хоть и известно заранее, но может измениться в большую сторону. Каждый добрый казанец может присоединиться к проекту и тоже отдать свой велосипед детям. Не беда, даже если этот велосипед сломан:

— Позвоните администраторам проекта «Добрая Казань», — предложил и. о. первого замруководителя Казгорисполкома, — и его починят совершенно бесплатно.

В пресс-службе же горисполкома корреспонденту «Реального времени» разъяснили, что для участия в акции необходимо обратиться к организаторам акции: на склад благотворительного фонда «Хорошие руки» (ул.Калинина, 3), либо в Союз велосипедистов РТ (ул. Баумана, 70, ул. Островского, 6, ул. М. Латыпова, 24, пр. Ямашева, 17), либо в мобильные пункты приема вторсырья и одежды.



Разгуляемся так, что не проехать

Всем радость — автомобилистам горе: в дни празднования Дня республики и Дня города будет ограничено движение на площади Тысячелетия и в районе Центра семьи «Казан».

27, 28 и 29 с 22.00 до 6.00, а также 30 августа на время проведения праздничных мероприятий перекроют движение на площади Тысячелетия и на улице Сибгата Хакима. А это значит, что на узких улочках, которые соединяют Сибгата Хакима с Чистопольской, и проездах между домами вновь, как и в день авиашоу 10 августа, ожидаются глухие автомобильные пробки.

Мэрия никаких усилий по их разруливанию предпринимать не планирует. Азат Абзалов обратился к автовладельцам с просьбой, которая больше похожа на предложение, от которого невозможно отказаться:

— Просим казанцев и гостей столицы отнестись с пониманием…

Шакиров объявил, что «для обеспечения перевозки горожан маршруты городского транспорта, проходящие через мечети, начнут работать в этот день в 3.30 утра»

Автобус на намаз

Вне заранее объявленной программы рассказал о программе завтрашнего празднования Курбан-байрама на аппаратном совещании начальник отдела Казгорисполкома по развитию языков и взаимодействию с общественными организациями Ильнур Шакиров.

— В мечетях города праздничный намаз начнется в 4.30 утра с проповеди, — сообщил он. — После праздничной молитвы начнется обряд заклания жертвенных животных, который пройдет в течение трех дней с 21 по 23 августа в 18 местах. Адреса будут размещены на портале kzn.ru.

Шакиров объявил, что «для обеспечения перевозки горожан маршруты городского транспорта, проходящие через мечети, начнут работать в этот день в 3.30 утра».

Школы в дефиците

Начальник городского управления образования Ильнар Хидиятов рассказ о том, каким ожидается предстоящий учебный год, до начала которого осталось всего ничего, предварил приятной новостью об открытии трех новых школ — в микрорайонах «Салават купере», «Светлая долина» и на улице Минской.

— В этом году за парты сядут больше 128 тысяч казанских школьников, что на 8 тысяч больше, чем в прошлом году, — озвучил Хидиятов свежие статистические данные. — 16,5 тысячи из них — первоклассники. Около 81 тысячи детей переступят порог дошкольных детских учреждений… В этом году в детские сады направлено 16 тысяч детей. В этом году наиболее напряженная ситуация с местами в детсадах наблюдается в Приволжском и Советском районах.

Начальник управления образования рассказал, что всего на подготовку школ и детсадов к приему детей в этом году было выделено 1,206 млрд рублей, но что этих средств оказалось недостаточно, и в настоящее время ожидается поступление дополнительных финансовых средств.

В рамках подготовки к новому учебному году, по данным управления, сейчас ведется ремонт в трех казанских школах и 19 детских садах. Готовыми к началу учебного года комиссионно на сегодня признаны все школы, кроме капитально ремонтируемых и двух новостроек. Парк школьных автобусов в 25 единиц техники также приведен в «боевую готовность».

В рамках подготовки к новому учебному году, по данным управления, сейчас ведется ремонт в трех казанских школах и 19 детских садах

Предметники, ау!

34 казанские школы готовы принять особенных детей на инклюзивное обучение, их педагоги прошли специальную подготовку. Однако не хватает квалифицированных кадров для обучения даже обычных казанских школьников по предметам, которые составляют основу среднего образования, — математике, русскому языку и физике, а также не хватает учителей младших классов.

Отвечая на вопрос корреспондента «Реального времени», Ильнар Хидиятов уточнил, что сейчас в Казани имеется 50 вакантных мест учителей начальных классов, 20 — учителей математики, 10 — русского языка и 6 — физики. Закрыть эти бреши в управлении образования рассчитывают до начала учебного года, скорее всего — путем перераспределения нагрузки между имеющимися педагогами.

Ильнар Хилиятов не смог ответить на самый больной вопрос родителей школьников, отказавшихся от изучения татарского языка в качестве родного, — чем конкретно их дети будут заниматься на уроках родного языка и литературы (в прошлом году освободившиеся часы татарского пошли не на изучение родного русского языка, а на краеведение и тому подобное). В этом году, по словам начальника управления образования, конкретную программу этих уроков будет разрабатывать каждая школа, а от управления образования в школы разосланы методические рекомендации. У родителей нет шансов ознакомиться с ними — в открытом доступе рекомендации по составлению программ изучения родного языка и литературы отсутствуют…

Хочешь в ясли? Езжай куда подальше!

Еще одна острая тема — это устройство дошколят в детсады. По словам Ильнара Хидиятова, железно обеспечить местами удалось лишь тех детей, которым к 1 сентября исполнится 3 года.

— У нас в очереди остается пока 122 таких ребенка, — уточнил он.

Родителям тех, кто родился в сентябре, октябре и позднее, так же, как и родителям, которые хотели бы отправить ребенка до достижения трех лет в ясельную группу, рассчитывать на место в садике рядом с домом не приходится — им предложат места в детсадах, которые не заполнены.

По словам Ильнара Хидиятова, железно обеспечить местами удалось лишь тех детей, которым к 1 сентября исполнится 3 года

— Это детсады на окраинах города — в Дербышках, на Жилплощадке, в других отдаленных микрорайонах, — сообщил начальник управления образования корреспонденту «Реального времени». — Всего в отдельных учреждениях Казани откроется порядка ста ясельных групп, примерно на полторы-две тысячи детей.

При этом в очереди на детсад остаются более 20 тысяч детей, которым еще не исполнилось три года и родители которых готовы прямо сейчас отправить их в детский сад, имей они такую возможность.