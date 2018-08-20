Распределенная прибыль. Топ компаний Удмуртии по выплате дивидендов

Крупнейшие акционерные общества Удмуртии отчитались о начисленных дивидендах по итогам 2017 года

Только девять акционерных обществ в Удмуртии объявили о выплате дивидендов в этом году. Правда, их получателями по большей части являются не физические лица, а крупные корпорации, нередко принадлежащие государству. Кому и сколько досталось от распределенной прибыли — в материале «Реального времени».

Девять акционерных обществ, зарегистрированных в Удмуртии, в этом году начислили дивиденды по итогам 2017 года. Это нефтедобывающая компания, два банка, завод, работающий на атомную промышленность, и пять крупных предприятий, связанных с производством оборудования. В прошлом году две компании решили не выплачивать дивиденды.

Лидеры

Лидером по объему выплаченных дивидендов является ОАО «Удмуртнефть». По данным сервера раскрытия информации, по итогам 2017 года было начислено дивидендов на 4,1 млрд рублей при чистой прибыли свыше 18 млрд рублей. Это на 900 млн рублей больше, чем в прошлом году. На одну обыкновенную акцию пришлось почти 1 164 рубля. Акционерами крупнейшей нефтедобывающей компании республики являются «Роснефть» и китайская нефтехимическая корпорация Sinopec.

— Дивиденды не всегда являются показателями эффективности работы того или иного акционерного общества, так как на объемы прибыли, из которой выплачиваются дивиденды, влияют и другие факторы, в частности, цены на нефть, если это касается компаний нефтяной отрасли. Цена на нефть на мировых рынках в прошлом году стабилизировалась на более выгодных уровнях, что позволило нефтяным компания увеличить прибыль, — говорит доктор экономических наук Раиль Галиахметов.

На втором месте с огромным отрывом оказался «Быстробанк» с объемом начисленных дивидендов в 352,4 млн рублей. На одну обыкновенную и привилегированную акцию приходится по 0,95 рубля. В прошлом году, несмотря на полученную прибыль, акционеры решили дивиденды не выплачивать. В отличие от «Удмуртнефти» собственниками кредитной организации являются исключительно физические лица — Сергей Тихомиров, Михаил Яковлев, Филипп Генс, владеющие каждый по 20,8% акций, Сергей Маховиков — больше 15%, Сергей Будкин, Владислав Колпаков (президент банка) — почти по 10%. Из них только Колпаков проживает в Ижевске. Остальные собственники территориально находятся в Москве, Санкт-Петербурге и Австралии.



Помимо Удмуртии, банк имеет офисы в Татарстане, Башкортостане, Пермском крае, Москве и ряде других регионов России.

Третье место занимает АО Сарапульский электрогенераторный завод — одно из крупнейших предприятий в городе Сарапуле. Оно специализируется на выпуске электрооборудования для авиационной техники и автомобилей, электротележек, лифтового оборудования.

Предприятие контролируют «дочка» «Ростеха» АО «Технодинамика», а также Финансово-промышленая группа «Уральские заводы».

По итогам 2017 года СЭГЗ начислило дивидендов почти на 195 млн рублей (на 17 млн рублей больше, чем годом ранее) по 764 рубля на одну обыкновенную акцию.

Четвертое место занимает второй банк из Удмуртии — «Ижкомбанк» с показателем почти 40 млн рублей против 29,5 млн рублей в прошлом году. На одну обыкновенную акцию приходится около 12 копеек распределенной прибыли.

Четвертое место занимает второй банк из Удмуртии — «Ижкомбанк» с показателем почти 40 млн рублей против 29,5 млн рублей в прошлом году. Фото susanin.news



Основными собственниками этой кредитной организации являются физические лица — Алексей Пьянков, сын бывшего премьера Удмуртии Михаил Питкевич, Марина Шутова. Каждый из них владеет чуть меньше 20% акций. Чуть меньше 10% владеет Андрей Осколков, такая же доля принадлежит ООО «Хайперфудс холдинг», являющемуся собственником холдинга «КОМОС ГРУПП». Почти по 2,5% акций владеют руководитель банка Андрей Пономарев и Никита Салтыков. Еще 15% принадлежат ООО «Финком», основными владельцами которого являются Пономарев, Салтыков и ряд других лиц, входящих в правление банка.

— Очевидно, банковский сектор с каждым годом чувствует себя лучше, что позволяет увеличивать прибыль. При этом именно в данной отрасли мы видим конкретных получателей дивидендов — физических лиц, — комментирует Раиль Галиахметов. — Распределение части прибыли среди акционеров — это естественно возможность поощрить их участие. Собственно банки и создаются в том числе ради получения дивидендов.

Корпоративные связи

Пятерку по объемам начисленных дивидендов замыкает крупнейшее предприятие в городе Глазове — АО «Чепецкий механический завод», полностью принадлежащей «дочке» «Росатома» — АО «ТВЭЛ». Предприятие является одним из крупнейших в мире производителей кальция, участвует в технологическом цикле изготовления ядерного топлива из природного урана.

Как и в прошлом году, общий объем начисленных дивидендов составил почти 16,5 млн рублей — по 45 рублей на одну привилегированную акцию.

На шестом месте находится АО Ижевский мотозавод «Аксион-Холдинг» с также неизменным показателем в 9,6 млн рублей по 1,4 копейки на одну обыкновенную акцию. Предприятие выпускает обширный спектр разнообразных приборов и оборудования для ОПК, космической отрасли, медицинскую технику, автокомпоненты и т. д.

25% АО Ижевский мотозавод «Аксион-Холдинг» принадлежат государственному АО «Корпорация «Московский институт теплотехники». Фото innovudm.ru

ООО «Корпорация Аксион», которое через цепочку различных ООО контролируют гендиректор «Аксион-Холдинг» Геннадий Кудрявцев и гендиректор «Корпорации Аксион», депутат Госсовета УР Сергей Сидоров принадлежат 49% акций.

25% АО Ижевский мотозавод «Аксион-Холдинг» принадлежат государственному АО «Корпорация «Московский институт теплотехники». 17% акций находятся у связанного с «Аксионом» АО РФК «ПромИнвест», основным собственником которого является ООО «Корпорация Аксион».

— «Аксион-Холдинг», как и СЭГЗ, является одним из крупнейших стабильно работающих предприятий Удмуртии. При этом по СЭГЗ стоит отметить, что растущая прибыль здесь действительно отражает эффективность работы органов управления. Известно, что предприятие активно развивается, занимается инновациями, получает гранты, — отмечает Раиль Галиахметов.



Седьмое место занимает ОАО НИТИ «Прогресс» с начисленными дивидендами чуть меньше 7 млн рублей по 75 рублей на обыкновенную акцию и 150 рублей на привилегированную. Это единственное предприятие в рейтинге, снизившее объем выплат почти на 500 тысяч рублей. Институт на 51% принадлежит государству в лице госкорпорации «Ростех» и Минимущества РФ, 21% у Эмилии Зориной, 8% у ООО «Технокластер».

НИТИ «Прогресс» занимается разработкой и производством оборудования для нефтедобывающей и шинной промышленности, сварочного оборудования и радиаторов.

Замыкают рейтинг по объему начисленных дивидендов принадлежащий группе компаний «Римера» «Ижнефтемаш» с показателем около 135 тысяч рублей (по итогам 2016 года дивиденды не начислялись из-за полученного убытка) и упомянутое выше АО РФК «ПромИнвест» — 48 тысяч рублей (как и годом ранее).

Замыкают рейтинг по объему начисленных дивидендов принадлежащий группе компаний «Римера» «Ижнефтемаш» и упомянутое выше АО РФК «ПромИнвест». Фото wikipedia.org

— Как мы видим, дивиденды от деятельности акционерных обществ в Удмуртии, по большей части получают компании и люди, не имеющие отношения к региону. Это крупные федеральные корпорации, выкупившие частично или полностью предприятия Удмуртии, — отмечает Раиль Галиахметов. — При выплате дивидендов каждое акционерное общество стремится найти баланс между вложением полученной прибыли в развитие производства и собственным потреблением.