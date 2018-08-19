«Их нравы»: как мягкосердечный турецкий султан казнил мздоимцев и ввел дресс-код для женщин

Правление Османа III

Казанский исследователь Булат Ногманов продолжает знакомить читателей «Реального времени» со своими наблюдениями о культуре и истории Турции. Сегодняшний его рассказ посвящен правлению султана Османа III (1754—1757).



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Короткое правление (всего около трех лет) двадцать пятого султана Великой Порты Османа III было ознаменовано относительным спокойствием как внутри, так и за пределами широкой империи. Разве что были попытки восстания в отдаленном мамлюкском султанате, своевременно подавленные за короткий срок. Тем не менее, это спокойствие было нарушено четырьмя крупными пожарами в Стамбуле, которые уничтожили три четверти города. В частности, первый пожар произошел в день вступления Османа III на турецкий престол.

Не оставляли новоявленного султана и другие стихийные бедствия. В первый год его правления выдалась чрезвычайно холодная зима, которая продлилась с начала января до середины февраля 1755 года. В летописях того периода отмечено, что холод был настолько сильным, что залив Халидж (Золотой Рог) замерз полностью, и море исчезло.

Нетерпимость к взяточничеству

Осман III родился в год заключения Карловицкого мирного договора, то есть в 1699 году. Когда свергли его отца Мустафу II в 1703 году, ему было всего четыре года. Мальчика перевезли из Эдирны в Стамбул и, согласно правилам престолонаследия, поместили во дворец Топкапы, где в «кафесе» он провел следующие полвека своей жизни. Осман III вошел в историю как самый долгий претендент на престол, который прожил 51 год в клетке «кафес». Там он получил великолепное образование, изучал различные светские и религиозные науки, серьезно увлекся литературой и медициной. На момент вступления на османский престол ему было уже 55 лет, молодость давно прошла и сменилась мрачностью и болезнями.

Мальчика перевезли из Эдирны в Стамбул и, согласно правилам престолонаследия, поместили во дворец Топкапы, где в «кафесе» он провел следующие полвека своей жизни. Фото kidpassage.com



Говорили, что, в отличие от своего старшего брата предыдущего султана Махмуда I, Осман III не любил музыку и женское общество. Хотя наличие трех жен и сведения из других источников говорят об обратном. За короткий срок правления Османа III в стране сменилось семь великих визирей. Дело в том, что султан был нетерпим к взяточничеству и требовал незамедлительного исполнения его распоряжений. По этой причине он смещал проворовавшихся и нерасторопных визирей. Многих отправил в ссылку, некоторых даже казнил. Нетерпимость султана распространялась не только на мздоимцев, но и на представительниц женского пола, которые любили носить открытые наряды, и на представителей других религий. В частности, он ввел новые законодательные нормы, регулирующие внешний вид и одежду горожан. Так, женщинам предписывалось одеваться скромно и носить закрытые наряды, а иудеям и христианам надлежало носить отличительные знаки на своих одеяниях.



Смерть султана была неожиданной

Как уже было отмечено, период правления Османа III ознаменовался большими пожарами и природными катаклизмами. Самый крупный пожар в Стамбуле произошел в начале июля 1756 года, он получил название Харк-ы Акбар-и Джуб Али. В пожаре пострадали две тысячи домов, тысячи магазинов, двести мечетей, семьдесят хамамов, множество вилл и мельниц. Правитель открыл казну и щедро помогал пострадавшим. Начались широкомасштабные восстановительные работы.

Кроме восстановления старого, Осман III продолжал заниматься строительством нового. При нем было завершено строительство мечети Нуросманийе, которое начал его брат Махмуд I. Во время правления Османа III началось строительство морских маяков, а также была построена военная крепость на острове Лесбос для защиты от мальтийских пиратов.

Осман III завещал похоронить себя во дворе мечети Нуросманийе, однако следующий султан Мустафа III велел похоронить его в мечети Йени Джами рядом с братом. Фото cappadociavisit.com

Осман III был человеком с мягким характером, но, несмотря на это, был очень вспыльчивым и нетерпимым ко всякого рода излишествам. Был любознательным и старался вникать во все вопросы, с которыми сталкивался. Осман III был довольно тучным человеком. Часто в одежде простолюдина он мог затеряться среди толпы, где выслушивал жалобы людей, раздавал милостыню и старался, по мере возможностей, помочь населению решить их насущные вопросы. Среди простых людей он не был грозным султаном Османом III, а представлялся как Осман Ага из Эдирны и расточал свои щедроты.



Смерть султана была неожиданной, он умер от инсульта. Осман III завещал похоронить себя во дворе мечети Нуросманийе, однако следующий султан Мустафа III велел похоронить его в мечети Йени Джами рядом с братом. У Османа III не было детей, поэтому после него Османский престол занял его двоюродный брат Мустафа III.