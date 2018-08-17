Минтимер Шаймиев: «Нельзя так обращаться в многонациональной стране к преподаванию национальных языков»

Как на Форуме национальных и региональных СМИ говорили о журналистике, пенсиях и школе

В Казани журналисты из 19 регионов России собрались на Форум национальных и региональных СМИ. Обсуждали профессиональные проблемы газетчиков и телевизионщиков, но ожидаемо все вылилось в другую плоскость, правда, созвучную с основной темой. Национальным изданиям и литературе, по мнению некоторых экспертов, грозит исчезновение, если родные языки в школах будут изучаться только до 9-го класса. Подробности в материале «Реального времени».

«Мне всего 45 минут дано, остальным — по пять»



Форум национальных и региональных СМИ проводится в седьмой раз, в этом году его делегатами стали 200 журналистов и редакторов из 19 регионов России. Открывая форум, модератор встречи — генеральный директор телеканала «Татарстан Новый век» Ильшат Аминов сообщил, что в Татарстане зарегистрировано 963 СМИ, а проживают представители 170 национальностей. Первое слово дали Государственному Советнику Татарстана Минтимеру Шаймиеву.

— Мне всего 45 минут дано, остальным — по пять, поэтому я буду придерживаться тезисов, — улыбаясь, сказал Шаймиев, зал отозвался одобрительным смехом, и только местные журналисты, знающие, что Шаймиев любит говорить максимально подробно по каждому вопросу, поняли, что в этой шутке только доля шутки.

И 45 минут было мало, чтобы донести все беспокойство по всем проблемам, которые волнуют первого президента Татарстана. Начал он с темы форума. «Близость и любовь к своим истокам должны стать источником вашего и, скажу вам, нашего творческого вдохновения», — сказал Шаймиев и подробно остановился на том, какая работа в этом плане проводится в Татарстане.

Вещает телеканал «ТНВ-планета» на татарском языке. «Я вам должен сказать, что столько мы получаем писем, что равнодушно их невозможно читать. Как благодарны люди, проживающие в регионах России и за рубежом, что вещает такой канал. У них ностальгия — люди сидят, смотрят канал и плачут». В этом году начал вещание детский канал «Шаян ТВ».

Выпускаются газеты и журналы не только на русском и татарском языках, но и на чувашском, удмуртском языках. Тираж выпускаемых в Татарстане изданий, по данным на II полугодие 2018 года, составил 1,2 млн экземпляров. 37 СМИ на татарском языке издаются в других регионах.

Писатели Татарстана в рамках государственного субсидирования имеют возможность бесплатно издавать свои произведения. Татарское книжное издательство в этом году издаст 124 наименования книг. Подобные механизмы госсубсидирования существуют только в Татарстане, Чувашии, Башкирии и Якутии.

«Мы же видим много пенсионеров, когда отдыхаем в зарубежных санаториях»

Так как на форуме присутствовали журналисты из 19 российских регионов, то Минтимер Шаймиев счел важным развеять домыслы о Татарстане у тех, у кого они были. «Это для того, чтобы было понимание», — объяснил Шаймиев и вспомнил 1992 год.

— До сих пор пишут, что Татарстан вел себя так или вот поэтому там так хорошо. С принятием декларации о государственном суверенитете нам пытались приклеить ярлык сепаратизма. При этом все забывают, что декларацию о государственном суверенитете первой приняла Российская Федерация, заявив о своих правах перед СССР. Это неслучайно — мы все были бесправными. В такой республике, как наша, всего 2% промышленного потенциала принадлежало нам, остальное СССР, — сказал Шаймиев.

Далее он перешел к переменам, которые вытекли из решения 26-летней давности: «Мы газифицировали 100% Татарстана, у нас нет дома, чтобы не был подведен сетевой газопровод, я вам должен сказать, что Подмосковье не все газифицировано». «В 1995 году мы объявили войну трущобам. 1 768 новых домов построили и отдали тем, кто в бараках жил, 48 600 квартир». Потом Шаймиев вернулся в наше время, вспомнил самую успешную ОЭЗ в России — «Алабуга», Иннополис и роль в этом Рустама Минниханова: «Я говорю нашему президенту: «Сколько вы летаете, ни один пилот летных часов не нарабатывает».

Не обошел вниманием свое детище — восстановление Болгара и Свияжска, строительство мечети «Кул-Шариф» и реконструкцию Благовещенского собора, строительство Собора Казанской иконы Божией Матери и Болгарской исламской академии и неожиданно перешел к еще одной важной теме — пенсионной реформе.

— Мы ведь видим, как нелегко проходит и приходится объяснять по пенсионной реформе. Главное подготовить эти реформы. От этого не уйти. Если мы хотим, чтобы пенсионеры наши, как говорится, не в сегодняшнем будущем и даже не в ближайшем имели соответствующие накопления и [могли] позволить себе обеспечивать нормальную старость — и поездить и так далее… Мы же видим много пенсионеров, когда отдыхаем в зарубежных санаториях, — позавидуешь им в каких условиях они [живут]. Они наработали это дело. Такая система, она оправдана. Но самый болезненный момент — это переходной период. Может быть, и раньше надо было, а как по-другому? Ни одна страна не выдержит по-другому — сколько неработающих пенсионеров. К счастью, продолжительность жизни увеличивается, — высказался Шаймиев по еще одной теме, которая беспокоит всех.

«Бабушка моя всегда Минтимера Шариповича Шаймиева ставила в пример»

Все, конечно, ожидали услышать позицию Государственного Советника по куда более важной для Татарстана и национальных республик и созвучной сегодняшнему форуму теме — изучения родных языков в школах, но ее почему-то Шаймиев не коснулся. Правда, позже, когда Римма Ратникова, председатель Союза журналистов Татарстана, посвятила ей практически все свое выступление, не мог удержаться и высказался.

А перед этим выступил замруководителя Федерального агентства по делам национальностей Михаил Ипатов, который вспомнил свою бабушку.

— Бабушка моя всегда Минтимера Шариповича Шаймиева ставила в пример. Для меня большая честь, что мы сейчас сидим рядом. Она смотрела телевизор и говорила: «Вот это человек! Как он думает о государстве! Бери с него пример», — сказал Ипатов и рассказал про проект «Про РФ», который сейчас реализует агентство и в котором одна из страниц отведена Шаймиеву: «Это проект про героев, один из героев как раз сидит рядом со мной. Этот проект про малую родину, родителей, близких, про луговую траву… После этого форума родится проект про нас. Про тех, кто любит и ценит свою страну».

Владимир Соловьев, председатель Союза журналистов России, рассказал про другой проект: «У нас идет переформатирование Союза журналистов, будет новый сайт, и я предложил публиковать там в переводе на русский язык лучшие образцы прессы на национальных языках. Мы же не можем знать все языки народов России, а если бы это можно было переводить на русский, мы могли бы читать и видеть наших коллег».

«Нам просто крышу срывало, какие там были комментарии»

Римма Ратникова — единственная, кто затронул тему, напрямую связанную с национальными и региональными СМИ — изучение родных языков в школах.

— Вопрос преподавания языков — это важно для журналистов, это не только тема патриотизма и любви к своему региону, но и вопрос сохранения СМИ на языках народов — будут ли они развиваться, если люди будут только до 9-го класса изучать свои родные языки? Будут ли они потом предпринимать попытки продолжать обучение в сфере филологии и откуда возьмутся писатели, если не будет знания своих родных языков? — сказала Ратникова.

По ее словам, Татарстан пережил волнения, связанные с национальным вопросом в 90-х годах и думал, что все хорошо, но прошлой осенью снова пережил этот сложный период, когда обсуждался вопрос об изучении языков в школах.

— В некоторых электронных СМИ, конечно не государственных, про соцсети не говорю, нам просто крышу срывало, какие там были комментарии и до чего там доводили дискуссии. Эти факты были рассмотрены на заседании по жалобам на прессу, дошли до прокуратуры, и причем это было как с одной, так и с другой стороны. Эта картина весьма поучительная, она говорит о том, что нужны серьезные меры по подготовке журналистов, которые смогут просвещать аудиторию в этой чувствительной сфере. Благодаря властям Татарстана, мы этот период прошли и не допустили разжигания, но все равно какое-то методическое сопровождение нужно, как действовать в таких ситуациях в регионах, — сказала Ратникова.

По словам Ратниковой, принятый Госдумой закон об изучении родных языков и новые федеральные стандарты снимут остроту вопроса. Также она вспомнила выступление Путина на образовательном форуме «Машук», где он говорил о необходимости сохранения языков народов России и поднятии опыта, который был в СССР.

— В СССР были эти программы, и надо их возрождать. Мы каждое слово президента принимаем к действию и дали поручение юристам Госсовета найти, какие это были программы, — сказала Ратникова.

«Это в какое время мы живем, чтобы прокуроры по школам ходили?»

И коли Ратникова затронула эту тему, то Шаймиев решил не молчать и объяснил, почему не стал говорить о языках в основной части своей речи. Иначе бы она растянулась не на 45 минут, а на 145. «Я не останавливался специально на вопросе, касающемся проблем языков, а то форум может забыть, для чего собрался, и превратиться в обсуждение этого жизненно важного вопроса».

В отличие от Ратниковой, которая отметила, что каждое слова президента принимает к действию, Шаймиев посетовал на «ревнителей на высоких постах», которые «если президент высказал свое мнение, начинают это пожелание так постараться исполнять».

— Тут не нужно государственным служащим на высоком уровне быть такими ревнителями в части действий, если президент сказал свое мнение, и начинать это пожелание так постараться исполнять. Владимир Владимирович Путин в Йошкар-Оле проявил прежде всего заботу о государственном языке Российской Федерации. Он абсолютно правильно сказал о том, чтоб не умалять ни в какой форме изучение государственного языка Российской Федерации. Это его обязанность, это любой президент должен был сказать. И после этого пошли нападки на родные языки многонациональной Российской Федерации. Мы так жили, живем и будем жить независимо ни от чего. Есть Конституция РФ, там четко написано, какие государственные языки республик, о всех правах все четко.

И непросто объяснить людям, когда в республике прокуроры по школам пошли. Это в какое время мы живем, чтобы прокуроры по школам ходили? Если нарушения — да. это бывает. Но по родному языку? Это первичное право — говорить на языке, данном родителями! Школа — это вообще святое, это храм знаний. Ладно там еще не было несчастных случаев, нервных срывов учителей. Но так нельзя обращаться в многонациональной стране к преподаванию национальных языков, — сказал Шаймиев.



По его словам, «нельзя попытаться поставить государственные образовательные стандарты выше Конституции России или субъектов Федерации».

— Для того, чтобы это понять, надо пожить в многонациональных республиках. В условиях уже принятого закона через государственные стандарты такая работа должна вестись аккуратно, и тут надо выполнить требования и озабоченность Владимира Владимировича по государственным языкам. Когда разработаются стандарты, вся тревога должна исчезнуть и люди должны успокоиться и дальше созидать, владея государственным языком страны и другими языками, — завершил выступление Шаймиев.