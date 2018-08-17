«Хочется дарить тепло и радость людям»

Артисты Альметьевского уличного театра готовятся к Дню нефтяника

Фото: Наиля Гатауллина

У артистов Альметьевского уличного театра — жаркая пора. До празднования Дня нефтяника остается менее месяца. Вместе с признанными мастерами своего дела, приехавшими из Москвы и Санкт-Петербурга, они репетируют уличный средневековый спектакль «Сердце дракона», который будет показан в праздничный день. Уже готовятся костюмы, реквизит, осваиваются элементы игры, совершенствуется пластика движений.

«Лунатики» и «Высокие братья»

Проект «Татнефти», инициированный в 2017 году, получает дальнейшее развитие. 10 августа в нефтеграде на нескольких площадках прошли репетиции Альметьевского уличного театра. В ДК «Нефтьче» для альметьевской школы клоунов мастер-класс проводил режиссер уличного клоун-театра «Высокие братья» (Москва) Денис Васильев. В спортзале физкультурного колледжа актриса театра «Странствующие куклы господина Пэжо» из Санкт-Петербурга Тамара Карпова провела репетиции уличного средневекового спектакля «Сердце дракона». Еще одна актриса этого же театра Ася Набережнева работала вместе с альметьевскими артистами над уличным перфомансом «Лунатики».

Неделей ранее на площади перед ДК «Нефтьче» прошел открытый урок Станислава Варкки (Warkki) — режиссера, педагога и актера эстонского театра Giraffe Royal. Как отметил гость из Прибалтики, для него важно полное погружение обучающегося в процесс.

В нефтеграде на нескольких площадках прошли репетиции Альметьевского уличного театра



«Для этого мы даем базовые упражнения и добиваемся от студентов освоения таких дисциплин, как ритм, танец, пантомима, работа с актерской энергетикой, грим, костюм. Параллельно идет процесс, направленный на открытие индивидуальности актера и командное мышление, — рассказал Станислав. — Мы занимаемся очень редким видом театра — это актерский уличный театр, в котором главное не предметы, не костюмы, атрибуты или механизмы, а человек, точнее, артист».

Каждый день — что-то новое

Этим летом прошел очередной набор желающих обучиться уличному актерскому мастерству. Занятия проходят пять раз в неделю, азы уличного искусства, в том числе по жонглированию, фехтованию, пантомиме, преподают профессионалы из зарубежных стран и России.

— Я в полном восторге, это крутой проект! Каждый день — что- то новое! — говорит начинающая актриса Лилия Гайнуллина. — И чем больше таких проектов будет, тем лучше, чтобы молодежь, жители могли расширить свой кругозор, ведь искусство как раз и призвано расширять границы сознания.

Этим летом прошёл очередной набор желающих обучиться уличному актерскому мастерству



По программе открытого урока ребята сами делают грим, изготавливают костюмы, строят композиции. Чуть больше месяца длится учебная программа, за это время они узнают про уличный театр все. И финал — это спектакль на День нефтяника.

Ощущения — космические

Впечатления от работы с альметьевцами у режиссера очень хорошие. У участников театра — тоже. «Каждое занятие — это новые знания, — поделилась Роланда Нафикова, участвующая в проекте впервые. — Ощущения — космические. Это немного йоги, немного аэробики, психологические тесты, творческие задания — постоянная работа над собой. Мы не только пробуем заглянуть внутрь себя, мы пытаемся из этого лепить что-то новое, рассматривать вроде бы привычные вещи с разных углов. Ты начинаешь понимать, что мир совершенно другой, чем ты раньше представляла, ты открываешь его заново. Теперь я чувствую себя более уверенно, хочется дарить тепло и радость людям». Сейчас в театре занимаются около 60 человек.

Впечатления от работы с альметьевцами у режиссера очень хорошие



«Надо иметь огромную смелость для того, чтобы перейти из состояния «я хожу по улице просто» в состояние «я хожу по улице персонажем», — сказала Мария Преображенская, один из организаторов проекта. — Уличное искусство вызывает разные эмоции. Есть люди, настроенные на позитив, а есть наоборот. И к этому артист уличного театра должен быть готов. Ведь стоит одному человеку сказать что-то негативное, тут же общий тонус падает. Важно, чтобы ребята, пока их обучают, научились не терять тонуса».

Встречают по… сюжету…

Станислав Варкки будет ставить в Альметьевске средневековый спектакль. В нем предстанут и рыцари, и принцессы, и феи, и монахи, и дракон, который сразится с рыцарем. Это будет красивое, шутовское, веселое, а временами и грустное уличное действо. С. Варкки уже готовил постановку в подобной стилистике в Таллине, затем с ней труппа выступала в Югре, Ханты-Мансийске, ездила по этому региону — везде принимали хорошо, был успех.

В спектакле предстанут и рыцари, и принцессы, и феи, и монахи, и дракон, который сразится с рыцарем



«Главное не сюжет, — говорит режиссер. — Сюжет — это как одежда на человеке, по ней, может быть, встречают, а провожают по тому, какой человек внутри. И наша задача — открыть внутреннюю сущность актеров, и это очень интересный процесс».

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