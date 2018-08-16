«Фитнес-центр в Елабуге, который был парковкой, работал у всех на глазах, и ничего»

Рекордсмен по нарушениям — культурно-развлекательный центр «Родина» в Казани, следом идет ТЦ на Фрунзе

Мораторий на проверки МСБ подходит к концу, а значит проверять предпринимателей нужно со всей беспристрастностью, призвал вице-премьер РТ Рустам Нигматуллин. При этом более жесткие меры, по его словам, не означают кошмаринг бизнеса. В доме правительства подвели итоги масштабных проверок ТЦ и других массовых мест пребывания людей, а заодно обсудили готовность школ к учебному году. Только 67 процентов общеобразовательных учреждений дошли до проверки на соблюдение противопожарных мер. При этом ни одну школу к приемке государственного пожарного надзора до сих пор не предъявили четыре района — Азнакаевский, Верхнеуслонский, Кайбицкий и Менделеевский. К ним обещано проявить особое внимание. Доклад о полной готовности школ к началу нового учебного года должен быть представлен уже меньше чем через 2 недели. Подробности – в материале «Реального времени».

Непредъявленные к приемке школы

На подготовку школ к новому учебному году выделили 3,2 млрд рублей, на эти средства в том числе планировалось обновление материально-технической базы в соответствии с требованиями по пожарной безопасности, антитеррористической защищенности и санитарным нормам. Но, похоже, этих денег не хватило.

— Оснащенность школ автоматической противопожарной сигнализацией 86 процентов, голосовым оповещением при эвакуации 81 процент. Кнопка экстренного вызова полиции есть в 87 процентах школ, видеонаблюдение — в 60 процентах, система охранной сигнализации в 65 процентах. На 14 августа готовность образовательных учреждений есть у 84 процентов, — выступил заместитель министра образования и науки РТ Азат Шарапов.

Начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС РФ по РТ Сергей Сергеев подробнее прошелся по готовности школ. О более-менее полной картине еще говорить рано, потому что за 2 недели до начала учебного года только 67 процентов школ встретились с сотрудниками Государственного пожарного надзора. Из них 97 процентов получили акты готовности.

«В десяти школах пожарная автоматическая сигнализация неисправна, из них пять находятся в Менделеевском районе. В школе 115 Казани установленная система не отвечает требованиям — оборудована тепловым пожарным извещателем вместо дымового», — выступил Сергеев



— К приемке не предъявлено ни одной школы в Азнакаевском, Верхнеуслонском, Кайбицком, Менделеевском районах, — назвал «скрытные» районы Сергеев.

При этом проверки, которые проходили в течение года, вызвали вопросы, например, к автоматической системе противопожарной защиты.

— В десяти школах пожарная автоматическая сигнализация неисправна, из них пять находятся в Менделеевском районе. В школе №115 Казани установленная система не отвечает требованиям — оборудована тепловым пожарным извещателем вместо дымового, — выступил Сергеев.

В 17 школах на путях эвакуации допущено применение горящих материалов, при этом большая часть из них, семь школ, находятся в Казани. Негативный опыт ничему не учит. Представитель МЧС по РТ привел в пример школу №32 Казани, где в ноябре 2016 года уже был пожар. На объекте по-прежнему есть нарушения, связанные с состоянием проводки и электрооборудования.

В каких-то школах есть нужные приборы, но не все договоры заключены.

— В образовательных учреждениях Нурлатского района не заключены договоры на обслуживание приборов, которые передают сигнал о срабатывании автоматической пожарной системы в подразделение пожарной охраны, — привел пример Сергеев.

Первый заместитель премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин обратил на это внимание, спросив, почему так, непосредственно у представителя администрации района.

— Все договоры заключены, с 1 сентября начнут действовать, — привел в противовес свою информацию чиновник, заметив, что договоры заключили совсем недавно. Нигматуллин в любом случае попросил держать вопрос на контроле.

В республике 12 районов, где больше всего неблагополучных школ, один из самых проблемных Нурлатский (11% неблагополучных школ), а также Балтасинский, Агрызский, сообщила Трофимова

В Татарстане стало меньше неблагополучных школ

Статистика заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Марины Трофимовой не отличалась положительными моментами. К благополучным по санитарным нормам и условно благополучным в республике относятся 99% школ, но 1% считаются неблагополучными. Несмотря на то, что за последние 3 года количество таких школ снизилось больше, чем на 2%, в целом неблагополучных школ в Татарстане больше, чем в среднем по России.

— Речь о школах, санитарное состояние которых не соответствует требованиям законодательства. В них нестандартные результаты лабораторных исследований, а также там возникали групповые инфекционные заболевания или отравления. В начале 2018 года был очаг норовирусной инфекции в Казанбашской школе Арского района, пострадали 42 учащихся, — объяснила Трофимова.

В республике 12 районов, где больше всего неблагополучных школ, один из самых проблемных Нурлатский (11% неблагополучных школ), а также Балтасинский, Агрызский.

— По сравнению с 2017 годом таких школ стало в два раза больше в Лениногорком и Нурлатском районах. Школы ветшают, мероприятия на обновление материально-технической базы в полном объеме не выполняются, — привела примеры Трофимова.

Несмотря на XXI век, в некоторых школах приходится учиться без элементарных коммунальных условий.

— В Атнинском районе больше 20 процентов школ только с надворным туалетом, в Мензелинском, Актанышском их более 10 процентов, — озвучила проблему Трофимова.

Управление уже выписало предписания, но из них выполнено только 78%. На следующей неделе начинаются внеплановые проверки по выполнению предписаний. Какие-то общеобразовательные учреждения до этого момента уже не дошли. Управление подало судебные иски в отношении Емелькинской школы Аксубаевского района и Старосалманской школы Алькевского района из-за неисполнения санитарных требований.

В 14 районах отсутствуют филиалы Росгвардии, к обследованию школ хотели привлечь местные УВД, переговоры с министерством идут, но пока нет конкретного решения. Рустам Нигматуллин заверил, что этот вопрос решат

Камеры видеонаблюдения плохого качества

С перевозками детей тоже есть проблемы. В системе «Глонасс» недоступны 65 автобусов, у 87 не работает тревожная кнопка, у 126 — неисправная голосовая связь. Больше всего проблем с автобусным паркам в Агрызском, Арском, Бугульминском, Менделеевском районах и в Казани. Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Андрей Егоров уверил, что с 1 сентября автобусы с нарушениями не смогут передвигаться.

Антитеррористическая безопасность также вызывает замечания. В 14 районах отсутствуют филиалы Росгвардии, к обследованию школ хотели привлечь местные УВД, переговоры с министерством идут, но пока нет конкретного решения, а время до начала учебного года поджимает. Рустам Нигматуллин заверил, что этот вопрос решат.

— Не оборудованы кнопками тревожной сигнализации с выводами на пульты охраны 415 объектов. Например, в Сабинском районе 39 детских садов не оборудованы такой кнопкой, — привел цифры заместитель начальника Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по РТ Марат Салахиев.

В феврале прошло совещание, было решено выделить деньги на оснащение. У Салахиева остались замечания: к камерам наблюдения — нужна техника высокого разрешения, «зачастую невозможно понять, кто зашел из-за плохого качества видео», к ЧОПам — далеко не каждое может охранять объект образования, нужна специальная лицензия. Меньше половины объектов получили специальные паспорта безопасности. А там, где их еще нет, чаще всего охраной занимаются люди без подготовки, отсюда и волокита.

Олег Даминов добавил, что в суды было направлено 16 исков о приостановлении работы комплексов, большинство удовлетворены

Окончание моратория на проверку МСБ

Второй вопрос комиссии посвятили проверкам объектов массового пребывания людей после кемеровской трагедии в марте 2018 года. МЧС по РТ заявило почти о тысяче объектов с нарушениями — 66,8 % от общего числа проверенных. В наихудшем состоянии оказалось 20 объектов. Рекордсмен — культурно-развлекательный центр «Родина» в Казани имеет121 нарушение, следом за ним с большим отставанием идет ТЦ на Фрунзе в Казани с 75 нарушениями. В 14 комплексах детские игровые зоны были выше второго этажа, что противоречит требованиям. Много нарушений нашлось и в муниципальных объектах. Больше всего в Новошешминском районе — 38. Есть замечания к Атнинскому драмтеатру, ДК Буинского района, ДК и библиотеке Камскоустьинского района. К административной ответственности привлекли 506 должностных и юридических лиц более чем на млн рублей.

Заместитель прокурора РТ Олег Даминов добавил, что в суды было направлено 16 исков о приостановлении работы комплексов, большинство удовлетворены. Не обошлось и без парадоксов — в одном из районов следственный отдел располагался на третьем этаже ранее двухэтажного здания. На ввод третьего этажа разрешения не было, но там работало несколько структур. Агропарк «Казань» более трех лет не выполнял предписания МЧС по пожарной безопасности.

— Были проверены наиболее крупные объекты, полной картины нет ни у кого, — подытожил Даминов.

Рустам Нигматуллин попросил составить план устранения замечания по государственной и муниципальной собственности, но работу не продлевать, заметив, что могут быть и более жесткие реакции.

— В этом году заканчивается мораторий на проверки МСБ, нужно принимать более жесткие меры со всей беспристрастностью. Это не кошмаринг бизнеса. Но вот, например, фитнес-центр в Елабуге, который был парковкой, работал у всех на глазах, и ничего. Требования нужно взять на контроль, — потребовал Нигматуллин.