Где учиться, чтобы работать: три ошибки, которые совершают учителя, родители и дети, советуя и выбирая профессии

Только 37 процентов россиян работают по специальности, полученной в учебном заведении

Фото: Максим Платонов

Выбор профессии — самый ответственный шаг в жизни человека после выбора спутника жизни. Только первое осложняется тем, что приходится выбирать, когда тебе всего лишь в 15-16 лет и ты о себе мало что знаешь, не говоря уже о ситуации на рынке труда. По статистике треть россиян работает не по профессии, причина не в том, что они выбрали невостребованные специальности, а в том, что неверно выбрали учебное заведение и, соответственно, будущую профессию. Как не ошибиться в выборе, определить свои способности и узнать какая профессия тебе больше всего подходит — в материале «Реального времени».

По специальности работает только треть россиян

Только 37 процентов выпускников вузов, колледжей и техникумов работают по специальности — таковы итоги исследования РАНХиГС. При опросе 29 процентов сказали, что их работа хоть как-то связана с тем, чему их учили, а 27 процентов признались, что работают не по специальности. Самые большие шансы найти работу по профессии в сферах образования, здравоохранения, культуры. На втором месте — правоохранительные органы, на третьем — государственное и муниципальное управление. Следом идут финансы, реклама, консалтинг, промышленность. Строительные и инженерные компании — на 5-м месте. Такие данные приводит «Российская газета».

Причина скорее не в том, что будущие студенты выбирают невостребованные специальности, — человек, любящий свое дело, всегда добивается успеха в нем и без работы не останется, а в том, что молодые люди неверно выбрали учебное заведение и, соответственно, будущую профессию.

Классическая ситуация. Заканчивается 9-й класс, а ученик только задумывается о том, кем бы хотел быть. Чаще всего его знания о рынке труда ограничены местом работы родителей и ближайших родственников, а на единственном за год классном часе, посвященном профориентации, был только тест на то, какая специальность лучше всего ему подходит — техническая, гуманитарная или творческая. И ни слова о конкретных профессиях.

Классическая ситуация. Заканчивается 9-й класс, а ученик только задумывается о том, кем бы хотел быть



Возможно ли, вообще, в 15-16 лет решить, кем ты хочешь стать и осознанно выбрать дело жизни? Эксперты говорят, что вполне возможно. Для начала стоит определить к чему больше тянет — к теории или практике. Если к практике, то стоит рассмотреть вариант поступления в колледж или техникум, по окончании всегда можно продолжить обучение в вузе.

Три ошибки, которые совершают учителя, родители и дети при выборе будущей профессии

— Учиться нужно идти туда, куда велят природные способности, душа, сердце. Для этого человек должен сам себя познать. Прежде всего, узнать каковы его руки — ловкие ли они, что могут? А для этого нужно пробовать: чистить картошку, рисовать, пришивать пуговицу, разжигать костер, ставить палатку. … Только опытным путем человек может определить нравится ему или нет. Нужно изучать свои возможности в том, что касается любых объектов, готов ли он работать с людьми, животными, числами, текстами. Многое из этого дает школа, но не все — ребенок может не знать о профессиях, которые не имеют отношения к школьным предметам. Но тем не менее об основах можно получить представление. Например, о менеджменте, обо всем, что связано с услугами, сервисом — для этого можно недельку поработать официантом, можно организовывать что-то в школе, в лагере, — говорит Эльмира Давыдова, кандидат психологических наук, руководитель Центра профориентации «ПрофГид».

По просьбе «Реального времени» Эльмира Давыдова назвала главные ошибки, которые совершают учителя, родители и дети при выборе будущей профессии.

Первая ошибка — это ошибка некомпетентности. Учителя не могут вести профориентационную работу, они не знают профессии. Недавно я слышала, как учительница говорила, что профессия программиста скучная и не интересная. Это для нее она скучная, а для кого-то она — упоение. Если взрослому что-то неинтересно, то это не значит, что это неинтересно конкретному ребенку. Нужно изучать ребенка, нужно знать рынок труда, смотреть, как развивается та или иная профессия. Это не дело учителей, а дело профориентологов.

Вторая ошибка — эмоциональная, психологическая, когда родители, независимо от способностей ребенка, хотят, чтобы он получил профессию, которая нравится родителю. Один папа спросил недавно меня с глубоким возмущением: «А вы согласились бы, чтобы ваши дети были инженерами?». Папа хочет видеть сына директором компании, а сын — это ясно для меня — инженер. Можно же начать с инженера и стать руководителем инженерной компании. Ошибка родителей в том, что они отождествляют себя с детьми и совершают психологическое насилие над детьми ради того, чтобы они в будущем были сыты. Так они ломают детям жизнь. Кроме этого, родители иначе чувствуют эпоху, ведь они выросли в другое время. Какие-то профессии они считают несерьезными, неспособными приносить деньги, в то время, когда это совершенно не так. Все меняется, рынок труда меняется, есть профессии, о которых родители никогда не слышали.

А дети совершают такую ошибку — они не активны в поиске интересного для себя предмета. И второе — они слушаются родителей, а это — ошибка. Слушаться не надо — надо слышать и брать дело жизни в свои руки.

Человек, техника, искусство: поможет ли тест с выбором дела жизни?

Существует множество тестов на профориентацию, классическим является тест Е.А. Климова. С помощью него можно определить интересы и отнести себя к одной из пяти типов личности — человек, природа, техника, знаковая система, художественный образ. Один из авторитетных и популярных — это тест на профориентацию Дж. Холланда, он делит всех людей на шесть типов. Выбравшие профессию, подходящую своему типу, с большой вероятностью, добьются в ней успехов.

Минус тестов в том, что тесты являются достаточно общими, разработаны в прошлом веке и не учитывают того, что рынок труда стремительно меняется, появляются новые профессии, что называется «на стыке», требующие как способностей к работе с людьми, так и способностей к работе с техникой.

Существует множество тестов на профориентацию, классическим является тест Е.А. Климова



Вместе с тем, нельзя сказать, что профессии исчезают и что через 3—5 лет, когда студент получит диплом, его профессия уже «уйдет на пенсию». Она просто трансформируется — часть процессов, выполняемых ранее руками, будет выполнять робот. В передовых учреждениях среднего профессионального образования учитывают это — к классической профессии токаря или фрезеровщика добавляют курс программирования, чтобы выпускник мог работать еще и оператором станков с числовым программным управлением.

Для того чтобы наверняка определиться с будущей профессией можно воспользоваться услугами специалистов. Профориентологи проводят не только тесты, но и глубинные интервью. Есть варианты на коммерческой основе, есть бесплатные — это консультации психологов в Центрах занятости населения. Подробную информацию можно узнать на сайте Министерства труда, занятости и социальной защиты Татарстана.

Самостоятельная работа: выбрать профессию, найти учебное заведение

Выбор будущей профессии требует большой самостоятельной работы. Мало определить интересы, способностей и талантов, надо узнать какие профессии соответствуют этому кругу.

Далее составить список учебных заведений, в которых эту профессию можно получить. Для этого выбрать интересующий город или района на сайте edu.tatar.ru и портале государственных услуг Татарстана uslugi.tatar.ru и посмотреть список учреждений и специальностей.

Чем востребованнее профессия на рынке труда, тем больше учреждений предлагают ее получить. По данным Министерства образования и науки Татарстана, самые массовые направления подготовки: машиностроение, сельское хозяйство, техника и технологии наземного транспорта, строительство, экономика и управление, энергетика, педагогические науки, технология продовольственных продуктов и потребительских товаров, специальности нефтяной и нефтехимической отрасли.



Чем востребованнее профессия на рынке труда, тем больше учреждений предлагают ее получить



Вместе с тем, есть учебные заведения, которые готовят уникальных специалистов — ювелиров, экспертов по выделке меха и кожи и производству изделий из этих материалов, бутафоров. Так что можно найти профессию, которая будет подходить по темпераменту своему обладателю и приносить доход.

Диплом — не приговор: когда не поздно все поменять

В учебном году 2018/2019 в Татарстане будет функционировать 90 профессиональных образовательных организаций, из них 83 государственных и 7 негосударственных. В государственных предусмотрено более 16 тысяч бюджетных мест. Все учебные государственные заведения подчинены различным министерствам.

Учреждения СПО, подчиненные ведомствам, и количество бюджетных мест в них:

Министерство здравоохранения РТ — 10 учебных заведений (1 212 бюджетных мест),

Министерство культуры РТ — 9 учебных заведений (660 бюджетных мест),

Министерство лесного хозяйства РТ — 1 учебное заведение (120 бюджетных мест),

Министерство спорта РТ — 2 учебных заведения (97 бюджетных мест),

Министерство информатизации и связи РТ — 1 учебное заведение (250 бюджетных мест),

Министерство образования и науки РТ — 60 учебных заведений (14 561 бюджетное место).

Даже неверно выбранная первоначально профессия — не приговор. В любом возрасте ее можно сменить, однако чем раньше человек поймет, что связал жизнь не с той деятельностью, тем лучше.



В учебном году 2018/2019 в Татарстане будет функционировать 90 профессиональных образовательных организаций



— Когда не поздно сменить профессию? В 30, 35 лет еще не поздно. Встречаются люди, которые в 40 лет бросают все и идут заниматься другой деятельностью. Конечно, это не инженерные профессии, не химия, не программирование, не медицина — это может быть что-то связанное с бизнесом, продажами, психологией, педагогикой. Вообще люди в возрасте, даже с инженерным образование, нуждаются в том, чтобы работать по гуманитарным специальностям, и у них это может получаться лучше, чем у молодых, — говорит Эльмира Давыдова.

Единственным ограничением в частой смене деятельности могут быть финансы. Профессиональное образование в России имеет три ступени — начальное, среднее и высшее. Бесплатно по каждой ступени можно обучиться только один раз. В этом смысле у тех, кто сначала решил поступить в профлицей или техникум есть преимущество. Даже если молодой человек легкомысленно подошел к выбору будущей профессии, то в процесс обучения он это понимает и следующую ступень образования выбирает уже осознанно.

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