В Нурлатском районе процент неблагополучных по санусловиям школ резко превышает среднероссийский
В Нурлатском районе Татарстана неблагополучными по санитарным условиям признаны 11% школ. Об этом рассказала на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС в кабмине РТ замруководителя Роспотребнадзора РТ Марина Трофимова.
В целом в Татарстане неблагополучными признали 1% школ. Как отметила Трофимова, этот показатель превышает средний по России.
При этом в целом по республике количество школ, относящихся к неблагополучными по санитарным требованиям, сократилось на 2%.
Ранее в Татарстане вынесли приговоры бывшим директору и повару Казанбашской школы по делу о массовом отравлении. Детали следствия и суда с 46 потерпевшими, включая трехлетнего ребенка, в материале «Реального времени».Происшествия Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым