В Нурлатском районе процент неблагополучных по санусловиям школ резко превышает среднероссийский

В Нурлатском районе Татарстана неблагополучными по санитарным условиям признаны 11% школ. Об этом рассказала на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС в кабмине РТ замруководителя Роспотребнадзора РТ Марина Трофимова.



В целом в Татарстане неблагополучными признали 1% школ. Как отметила Трофимова, этот показатель превышает средний по России.

При этом в целом по республике количество школ, относящихся к неблагополучными по санитарным требованиям, сократилось на 2%.

Ранее в Татарстане вынесли приговоры бывшим директору и повару Казанбашской школы по делу о массовом отравлении. Детали следствия и суда с 46 потерпевшими, включая трехлетнего ребенка, в материале «Реального времени».