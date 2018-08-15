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Не заплатил алименты — лишился автомобиля

12:00, 15.08.2018 2
Не заплатил алименты — лишился автомобиля Фото: pixabay.com

«Классический» портрет неплательщика алиментов по версии службы судебных приставов Татарстана: мужчина в возрасте 30—42 лет. Сподвигнуть на исполнение обязательств перед детьми приставам помогают арест и изъятие личного имущества должника, удержание средств с зарплаты и банковских счетов, запрет на регистрацию движимого и недвижимого имущества. Сегодня один из должников остался без автомобиля. «Реальное время» публикует видео с рейда судебных приставов.

На сегодня 20 тысяч татарстанцев имеют задолженность по выплате алиментов. Судебные приставы называют самой действенной мерой по взысканию задолженности ограничение в правах на управление транспортным средством и выезда за границу. Так, 13 тысяч неплательщиков алиментов попали в стоп-лист судебных приставов и не смогли выехать за пределы страны в этом году.

Видео Камиля Исмаилова
ОбществоВласть Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 17:29
    У нас на работе уже 500тр должен один злостный папаша
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  • Анонимно 17:53
    Ну и правильно сделали. Если бросил ребенка, то плати. Не платишь твоя вина
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