За пять дней — почти тысяча нарушений: более 170 мигрантов будут выдворены из России после проверок в Татарстане

Проверки прошли в местах, где часто бывают мигранты: на стройках, рынках, транспорте, в сельхозпредприятиях и жилых домах

С 20 по 24 апреля в Татарстане прошла очередная операция «Нелегальный мигрант». Ее цель — проверить, как иностранные граждане соблюдают правила пребывания в России, и предотвратить нарушения, в том числе незаконную работу и фиктивную регистрацию. В акции участвовали полиция и сотрудники ФСБ, сообщают в пресс-службе МВД по РТ.

Проверки прошли в местах, где часто бывают мигранты: на стройках, рынках, транспорте, в сельхозпредприятиях и жилых домах. За пять дней выявлено 951 нарушение миграционных правил.

Больше всего — 531 случай — нарушений связано с тем, что иностранцы жили в России с нарушением срока или условий пребывания. В 117 случаях виноваты были принимающие стороны — например, не зарегистрировали гостя или оформили приглашение с нарушениями. Еще 143 иностранца работали без разрешения, а 160 работодателей наняли их незаконно.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Всем нарушителям выписали штрафы. 172 человека по решению суда будут выдворены за пределы России, еще 187 получили запрет на въезд в страну. Возбуждено 24 уголовных дела за фиктивную регистрацию мигрантов — это уже серьезное преступление.

Минтруд России разработал проект по ужесточению правил привлечения иностранных работников из визовых стран. Согласно предложенным изменениям, регионы получат право перераспределять квоты на трудоустройство иностранцев уже через три месяца, если работодатель не оформил необходимые разрешительные документы.

Наталья Жирнова