Трамп назвал «очень хорошим» телефонный разговор с Путиным

После него президент США заявил, что Киев потерпел поражение в военном плане

Президент США назвал прошедший с российским лидером Владимиром Путиным телефонный разговор очень хорошим.

— У нас состоялся очень хороший разговор, — сказал Трамп во время мероприятия в Белом доме.

Как сообщают «Известия», американский лидер заявил, что Киев потерпел поражение в военном плане. Также Дональд Трамп отметил, что для него приоритетным является вовлечение России в завершение конфликта на Украине, а не в решение иранского кризиса. Он вновь подтвердил свою позицию по Ирану, заявив, что страна не должна иметь доступ к ядерному оружию.

Наталья Жирнова