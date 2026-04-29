В Нацмузее Татарстана представили книгу о загадочном народе мордва-каратаи

Издание стало итогом масштабного этнографического проекта, инициированного заместителем председателя департамента культуры ДУМ РФ Ренатом Абяновым

Фото: Динар Фатыхов

В Национальном музее Татарстана состоялась презентация книги «Искевеле: мир мордвы-каратаев», посвященной уникальному субэтносу, проживающему в Камско-Устьинском районе республики. Об этом сообщает ГТРК «Татарстан 24».

Издание стало итогом масштабного этнографического проекта, инициированного заместителем председателя департамента культуры ДУМ РФ Ренатом Абяновым.

Проект начался с документального фильма «Нарисованные снегом»/«Карга буяу», получившего специальный приз на фестивале мусульманского кино «Золотой минбар». Книга рассказывает о жителях деревни Мордовский Каратай, чья культура представляет собой удивительное переплетение финно-угорских, тюркских и славянских традиций.

В рамках проекта было проведено генетическое исследование жителей деревни, которое выявило их родственные связи с представителями разных народов Поволжья. По данным на 1 ноября 2025 года, в деревне Мордовский Каратай проживает всего 62 человека.

В день презентации в музее открылась новая экспозиция, где представлены элементы быта и национального костюма мордвы-каратаев, переданные в дар музею.

