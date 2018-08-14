Почему Минфин больше не доверяет доллару, а правительство лезет в карман металлургов

Эксперты «Реального времени» о «ритуальных заклинаниях» и социалистическом рефлексе российских чиновников

На прошлой неделе российские чиновники наделали много шума сразу двумя заявлениями: Россия не доверяет «рисковому» доллару и хочет продавать нефть за рубли, а правительство подумает над тем, чтобы принести прибыли металлургов и нефтехимиков в жертву «майскому указу». Первая идея может послужить защитой от санкций, но абсолютно не избавляет от проблемы ценовых колебаний; вторая — лишает бизнес смысла быть эффективным и дает негативный сигнал и так нелояльным инвесторам. Подробнее — в материале «Реального времени».

На сон грядущий

Очередное эксцентричное заявление госчиновников пришлось на самый конец прошлой недели, и без того насыщенной новостями. 12 августа в вечернем эфире «России 1» первый вице-премьер РФ Антон Силуанов допустил отказ от доллара при торговле нефтью. Когда ведущий Владимир Соловьев спросил его, может ли Россия перейти на расчеты с импортерами в национальных валютах, глава Минфина просто ответил — не исключено. «Мы существенно уменьшили вложения наших резервов в американские активы. По сути, уже доллар, который считался мировой валютой, становится рисковым инструментом для расчетов», — сказал Силуанов.

Это по меньшей мере третья за последний год реплика чиновников об отказе от долларовых расчетов. В апреле министр энергетики Александр Новак говорил, что торговать нефтью в национальных валютах можно с Ираном и Турцией — таковы и «потребности», и «пожелания сторон». А президент Владимир Путин на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге обратился с предложением к японцам: «Рубль, по сути, полностью конвертируемая валюта. Так давайте рассчитываться в рублях. Мы способны выработать механизм с конвертацией в йену, и евро, и в тот же доллар. Это все можно продумать».

К отказу от доллара, по словам Путина, Россию подталкивают «препятствия, которые создают наши американские коллеги». В попытке решить «текущие конъюнктурные и политические вопросы» они «подрывают доверие» к своей валюте, «и все без исключения начинают задумываться о том, как уйти от этой монополии». Тогда Путин не объяснил, что имеет в виду, но, видимо, причиной его недовольства были торговые войны, развязанные президентом США Дональдом Трампом.

«Мы существенно уменьшили вложения наших резервов в американские активы. По сути, уже доллар, который считался мировой валютой, становится рисковым инструментом для расчетов», — сказал Силуанов. Фото Максима Платонова



Что касается вложений в доллар, то их Россия в последнее время действительно сократила, причем масштаб этого сокращения был беспрецедентным. За апрель — май этого года ЦБ распродал из своих международных резервов американские казначейские облигации более чем на $80 млрд, в результате чего Россия выбыла из тридцатки крупнейших кредиторов США, а ее инвестиции в американский госдолг упали до многолетнего минимума.

Главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах отмечает, что сама идея о взаиморасчетах в нацвалютах очень ненова, а единственный ее смысл заключается в защите от санкций. «Свежо предание. Это обсуждается уже лет 15, но воз и ныне там. Обычно активность таких разговоров резко повышается во время очередной нестабильности и кризисных явлений. То есть нужно отделять ритуальные заклинания от реальности», — говорит он.

Тем не менее, считает Табах, сейчас это предложение не лишено целесообразности, поскольку за последние годы санкции сильно осложнили жизнь, и долларовые операции для российских компаний стали слишком сложными. «Система отчетности перед американскими регуляторами заходит за грань приемлемого с деловой точки зрения, и вызывает негодование: что они о себе возомнили? Да, это самая крупная экономика и самая популярная валюта, но всему есть предел».

Учитывая, что в последнее время появились дополнительные технические возможности рассчитываться в национальных валютах, дело, возможно, будет двигаться в эту сторону. Тем более, рассуждает Табах, что цены все чаще устанавливаются разнообразными прямыми соглашениями. Словом, на данном этапе у этой идеи появилось «хоть какое-то рациональное зерно, кроме того, чтобы просто потешить себя».

«Цена на нефть устанавливается в долларах, и пока она будет устанавливаться в долларах, все будет плясать от нее», — рассуждает Табах. Фото tatneft.ru

Однако представление о том, что отказ от доллара сделает торговлю менее подверженной колебаниям цен, — миф: «Цена на нефть устанавливается в долларах, и пока она будет устанавливаться в долларах, все будет плясать от нее. Проблему волатильности это никак не решит, в реальности это просто снятие санкционных рисков при расчетах через американские банки».

С санкциями заявление Силуанова связывает и Bloomberg: в словах вице-премьера издание увидело свидетельство того, что российские власти серьезно относятся к угрозе со стороны США.

«Нонсенс» и «негативный сигнал»

Еще больший шум на днях вызвало предложение об изъятии сверхдоходов у металлургов и предприятий химической, нефтехимической и горнодобывающей отраслей. Все началось с записки помощника президента Андрея Белоусова, которую опубликовал телеграм-канал «Незыгарь». Содержание записки сводилось к идее увеличить налоги для таких компаний, так как нагрузка в этих отраслях сейчас мягче, а рентабельность — выше.

Прибыли промышленников, как сообщалось, планируется принести в жертву «майским указам» — по данным ТАСС, изъятие может дать бюджету около 500 млрд рублей в год. А источниками этих дополнительных доходов, возможно, будут такие компании как «Норникель», НЛМК, «Алроса», «Полюс золото», «Уралкалий», «Северсталь», Сибур», «Мечел» и другие.

Владимир Путин ознакомился с письмом Белоусова и поставил на нем резолюцию «согласен». По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, это еще не значит, что идея будет воплощена в жизнь — глава государства лишь дал согласие на проработку этой темы правительством. В пятницу Минфин распространил заявление за подписью Силуанова, в котором говорилось, что правительство не готовит никаких решений по повышению налогов на отдельные секторы. Впрочем, точно так же Силуанов обещал не трогать налоги в течение 6 лет, в то время как в правительстве принималось решение о повышении НДС до 20 процентов.

Владимир Путин ознакомился с письмом Белоусова и поставил на нем резолюцию «согласен». Фото kremlin.ru



Вариант с изъятием доходов «у наиболее эффективных и инвестиционно-активных» компаний раскритиковал Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП). «Инициатива не способствует повышению конкурентоспособности экономики страны и приведет к массовому уходу инвесторов с российского рынка. Меры по государственному регулированию доходов промышленников ликвидируют стимулы для развития производства, повышения производительности труда и общей эффективности компаний. Новелла несет в себе негативный сигнал всем участникам экономической деятельности в стране», — говорится в заявлении союза.

Аналитики BCS Global Markets назвали предложение Белоусова «нонсенсом» — в этом случае компании лишатся до 30% от EBIDTA и около 70% свободного денежного потока, из которого выплачиваются дивиденды. Миллиардер и владелец «Новолипецкого металлургического комбината» Владимир Лисин сказал Bloomberg, что дополнительным изъятием власти стимулируют бизнес быть неэффективным: чем ниже рентабельность, тем меньше налогов придется платить.

«Разговор о том, что надо забирать конъюнктурные доходы в бюджет, был давно — такое социалистическое желание присутствовало всегда. Но разумную формулу так и не придумали», — говорит Юрий Симачев из Института прикладных экономических исследований РАНХиГС. Плохо здесь то, что мы до конца не видим, откуда на самом деле взялись доходы: от улучшения конъюнктуры или от роста эффективности. «Я понимаю общую логику: есть замечательные задачи, и нужно найти на них деньги. Но у нас столько неэффективных направлений расходования государственных средств, что есть где поискать. Просто политически там искать сложнее. Та логика, которая сейчас возникла с металлургами — это наиболее операционно удобное решение для чиновников, но стратегически это неправильно», — резюмирует Симачев.