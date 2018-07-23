Не повторить иранский сценарий? Россия вышла из числа крупнейших кредиторов США

ЦБ РФ резко избавился от американских облигаций на $80 млрд. Виноваты могут быть санкции и торговые войны Трампа

После того как американский Минфин опубликовал последние данные о держателях казначейских облигаций, обнаружилось, что Россия перестала быть одним из крупнейших кредиторов США. За апрель и май Банк России распродал из своих международных резервов американские бумаги более чем на $80 млрд. Западные СМИ отмечают, что столь масштабное снижение напоминает полный выход России из американских активов и гадают, в чем причина. Основная версия — нервозность из-за санкций, однако эксперты говорят, что ЦБ руководствовался скорее чисто экономическими соображениями. Подробнее — в материале «Реального времени».

Больше не в тридцатке

Всего за два весенних месяца — с марта по конец мая — Россия выбыла из списка крупнейших держателей американских казначейских облигаций. В начале весны она занимала в этом списке 16-е место, однако с мая перестала входить в первую тридцатку. В течение непродолжительного времени инвестиции в госдолг США сократились в 6,5 раза: в марте у России были облигации на $96,1 млрд, в апреле ЦБ РФ избавился от бондов на $47,4 млрд, в мае — еще на $33,8 млрд.

Таким образом, вложения России в американский суверенный долг упали до многолетнего минимума ($14,9 млрд). Даже в 2014—2016 годах, когда ЦБ серьезно сокращал владение американскими казначейскими облигациями, их объем был больше в десятки раз. Такое агрессивное сокращение ненормально. Для России, некогда входившей в топ-10 главных кредиторов США, это похоже на полномасштабное сворачивание вложений, рассуждает колумнист Bloomberg Брайан Чаппатта.

Никто на мировом рынке точно не понимает, чем объяснить действия России. Возможно, дело в американских санкциях, отмечает Чаппатта. Он напоминает, что сейчас ограничения со стороны США действуют в отношении почти 700 российских граждан и компаний.

В начале апреля Минфин США расширил антироссийские санкции. Тогда под них попали более двух десятков российских граждан и несколько крупных компаний (En+ Group, «Ренова», Группа ГАЗ и другие). В черном списке среди прочих оказались Олег Дерипаска, председатель правления ВТБ Андрей Костин, глава «Газпрома» Алексей Миллер, бывший премьер-министр РФ Михаил Фрадков, сенатор Сулейман Керимов, министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

С санкциями распродажу американских облигаций связывает и Financial Times: отношения Москвы и Вашингтона и так были неспокойными, а апрельские ограничения впервые коснулись стратегически важных публичных компаний, таких как «Русал». Это, напоминает Financial Times, привело к массовому выходу из российских активов, а рубль потерял более 10%. Банк России объяснил сокращение инвестиций в американские бумаги желанием снизить зависимость от одного класса активов, но экономисты считают, что причина в другом. На фоне того, что Конгресс США обсуждал еще более жесткие меры, например, запрет на покупку российских ОФЗ, тревога нарастала.

Бывший глава ЦБ Сергей Дубинин видит во всем этом попытку России застраховаться от возможной конфискации активов в США. Он заявил Bloomberg, что Россия выучила уроки Ирана, поэтому активно конвертирует долларовые активы в другие валюты, чтобы обезопасить свои резервы.

Геополитика — многое, но не все

Более мягкое объяснение может заключаться в том, что данные Казначейства по притоку капитала мутные, и бумаги, которыми владеет Россия, могут храниться в другой стране, пишет Чаппатта.

Богдан Зварич, вице-президент Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров, считает, что выход из американских облигаций связан скорее с экономическими причинами: «Опасение дальнейшего снижения стоимости американских бумаг — как за счет внутриэкономических тенденций, так и за счет частичного выхода из них некоторых крупных держателей в качестве ответа на развертывание торговой войны — делает вполне логичным сокращение объемов вложений. При этом мы увидим рост доходностей, что сделает эти бумаги в будущем более привлекательными».

При этом Зварич отмечает, что серьезных альтернатив американскому госдолгу по соотношению риска и доходности сейчас нет.

«Есть европейские облигации, но здесь ниже доходность. Есть более доходные облигации развивающихся экономик, но они менее надежны. В результате я не исключаю, что объем вложений в американский долг на горизонте года—двух может быть восстановлен по более низким ценам», — говорит он.

Денис Горев, управляющий активами General Invest, говорит, что на фоне повышения ставок Федеральной резервной системой США облигации «будут чувствовать себя плохо». «Соответственно, даже продать их и выйти в кэш выглядит довольно логичным действием. Что до инвесторов, — добавляет Горев, — им лучше сохранять экспозицию на долларовые активы, желательно короткие».



Геополитические риски — важная, но далеко не основная причина, считает аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. Ключевые факторы, побудившие ЦБ так радикально изменить структуру международных резервов, — это курсовые риски и волатильность казначейских облигаций. Курсовые риски связаны с возможным ослаблением доллара к евро из-за ожидаемого в 2019 году ужесточения монетарной политики США. А риски волатильности связаны с быстрым повышением ставок Федрезервом — это давит на котировки бумаг (в основном среднесрочных и долгосрочных).

«Скорее всего, ЦБ РФ частично изменил структуру резервов в пользу евро, фунта, азиатских валют. Впрочем, изменение корзины валютных активов, вероятно, было гораздо менее существенным по сравнению с величиной закрытой позиции по бондам. Все-таки золотовалютные резервы страны должны отражать структуру внешней торговли. Таким образом, основная часть средств от продажи бондов могла быть размещена в долларовых вкладах или иных активах», — говорит Нигматуллин.