«Кредитоваться в валюте рискованно»: корпоративные заемщики опасаются ужесточения санкций

Анализ рынка кредитования юрлиц Татарстана за первую половину 2018 года

«Реальное время» изучает, как изменилась ситуация с кредитованием юридических лиц в Татарстане в первом полугодии 2018 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Как оказалось, производители нефтепродуктов снизили объемы кредитования, а в целом объем рублевой просрочки весьма серьезно увеличился.

Кредитов стали брать меньше

По данным аналитической службы «Реального времени», по итогам двух кварталов 2018 года общая сумма полученных юридическими лицами-резидентами и индивидуальными предпринимателями в Татарстане кредитов составила 909,4 млрд рублей. Это на 11% меньше, чем годом ранее. Тогда показатель был рекордным за 4 года — 1,02 трлн рублей. Сумма кредитов в рублях снизилась не так значительно — на 9%, до 907 млрд рублей. А вот объемы кредитования в иностранной валюте и драгоценных металлах обвалились — показатель снизился с 20,4 до 2,9 млрд рублей. Снижение составило, таким образом, около 86%, или почти в 10 раз.

Как сообщили «Реальному времени» в пресс-центре Волго-Вятского банка ПАО «Сбербанк», снижение объемов кредитования юрлиц связано по большей части с высокой волатильностью рынка. Нестабильный курс доллара/евро создает для потенциальных заемщиков дополнительные риски, поэтому многие клиенты в этот период занимают выжидательную позицию и предпочитают не брать на себя лишние долговые обязательства.

Задолженность юрлиц по кредитам показала разнонаправленную динамику. Рублевая задолженность за год снизилась на 7%, до 504 млрд рублей, задолженность в иностранной валюте и драгоценных металлах, напротив, увеличилась на 6%, до 202,4 млрд рублей. А вот с просроченной задолженностью все довольно грустно: общий ее объем увеличился на 38%, а рублевой — вообще на 40%, с 17,7 до 24,5 млрд рублей. Валютная просрочка снизилась на 6%, но ее объем составляет всего 595 млн рублей, так что на общие объемы просроченной задолженности серьезно не влияет.

Кредиты, предоставленные юрлицам-резидентам и ИП в рублях, валюте и драгоценных металлах



Кредиты, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям по состоянию Объем Задолженность Всего в рублях в иностранной валюте и драгоценных металлах Всего в рублях в иностранной валюте и драгоценных металлах в том числе просроченная Всего в рублях в иностранной валюте и драгоценных металлах 01.07.2018 909 412 906 546 2 866 706 758 504 402 202 356 25 377 24 783 595 01.07.2017 1 019 177 998 819 20 358 734 817 543 583 191 234 18 332 17 700 632 01.07.2016 632 190 625 825 6 365 843 033 656 574 186 459 24 151 19 468 4 683 01.07.2015 419 280 378 123 41 158 692 659 551 064 141 594 17 945 13 895 4 050 01.07.2014 352 635 340 679 11 956 577 395 504 301 73 094 16 621 13 011 3 610

Нефтехимия тянет объемы кредитов вниз



Основная масса рублевых кредитов татарстанских юрлиц была получена компаниями, представляющими сферу обрабатывающих производств. На них пришлось 664 млрд рублей из общего объема 907 млрд. Это 73% от общей суммы кредитов, а годом ранее показатель составлял 80%. Отметим, что в целом объем кредитов обрабатывающих производств снизился на 17%.

Больше всего из этой категории приходится на производства кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов — они получили кредитов на 533 млрд рублей. Однако эти же компании, похоже, обеспечили и основное снижение обрабатывающих производств в целом — показатель снизился на 23%. При этом второй по объемам вид обрабатывающих производств — производство транспортных средств и оборудования — напротив, увеличил показатель — на 22%, с 57 до 70 млрд рублей, равно как и третий — производство пищевых продуктов (на 21%, с 24,6 до 29,7 млрд рублей).

Что касается других отраслей, лидирующих по полученным кредитам за два квартала 2018 года, но не связанных с обрабатывающими производствами, то это оптовая и розничная торговля, а также операции с недвижимостью. У торговли (в категорию, впрочем, входит также ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования — речь, в общем, идет о торговле и услугах) показатель вырос на 20%, с 55,5 до 66,5 млрд рублей.

Операции с недвижимым имуществом также получили больше кредитов, чем годом ранее, и примерно на те же 19%. Показатель вырос с 19,5 до 23,2 млрд рублей. Значимой категорией, кроме того, являются кредиты на завершение расчетов — тут показатель вырос на 15%, с 64,7 до 74 млрд рублей.

Наибольший рост за год продемонстрировала сфера добычи полезных ископаемых — тут объем кредитов увеличился с 4,7 до 24,4 млрд рублей. Значительный рост, кроме того, у сферы строительства — с 9,3 до 17,7 млрд рублей.

Объем кредитов, предоставленных юрлицам и ИП Татарстана в рублях, июль 2018 года

Объемы кредитования Всего добыча полезных ископаемых из них: обрабатывающие производства из них: производство и распределение электроэнергии, газа и воды добыча топливно-энергетических полезных ископаемых производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака обработка древесины и производство изделий из дерева целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов химическое производство производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства производство автомобилей 01.07.2018 906 546 24 396 24 366 663 630 29 714 01.07.2017 998 819 4 722 4 686 801 155 24 559 01.07.2016 625 825 26 849 26 749 400 760 16 631 01.07.2015 378 123 4 325 3 890 166 065 11 199 01.07.2014 340 679 6 614 5 908 76 571 9 091

Кредиты в валюте, как уже говорилось, снизились почти в десять раз. Годом ранее показатель составлял 20,4 млрд рублей (в три раза выше, чем в 2016-м), а сейчас всего 2,9 млрд рублей. По большому счету, такое снижение связано с нулевыми результатами лишь в двух сегментах: транспорта и связи (годом ранее предприятия этой сферы взяли кредитов на 11,8 млрд рублей) и операций с недвижимым имуществом (год назад — 7,1 млрд рублей).

Рублевая задолженность снижается, а химическое производство набирает в валюте

Показатель рублевой кредитной задолженности снизился за год на 7% — с 543,6 до 504,4 млрд рублей. Это один из самых низких показателей за пять лет, ниже он был только по итогам первых двух кварталов 2014 года — 504,3 млрд рублей. Больше половины этих кредитов приходится на обрабатывающие производства — тут показатель за год снизился на 2%, до 259 млрд рублей. Основные обрабатывающие производства — транспортных средств и оборудования (114 млрд рублей, рост на 5%) и пищевых продуктов (65,6 млрд рублей, рост на 19%). Крупные сферы также «операции с недвижимым имуществом» (55,9 млрд рублей, снижение на 22%) и «оптовая и розничная торговля» (53,2 млрд, снижение на 11%).

Задолженность по кредитам, предоставленным юрлицам и ИП Татарстана в рублях, июль 2018 года

Задолженность по кредитам Всего добыча полезных ископаемых из них: обрабатывающие производства из них: производство и распределение электроэнергии, газа и воды добыча топливно-энергетических полезных ископаемых производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака обработка древесины и производство изделий из дерева целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов химическое производство производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства производство автомобилей 01.07.2018 504 402 2 924 2 878 259 239 65 635 01.07.2017 543 583 5 352 5 205 264 107 55 207 01.07.2016 656 574 12 232 12 137 249 960 51 201 01.07.2015 551 064 5 674 4 267 194 091 41 403 01.07.2014 504 301 6 148 5 256 164 736 46 363

Задолженность в валюте, напротив, увеличилась на 6%. При этом последние пять лет она непрерывно растет — за первую половину 2018 года она составила 202,4 млрд рублей, годом ранее показатель равнялся 191 млрд рублей, а, к примеру, в 2014 году — лишь 73,1 млрд.

В основном такой рост связан с резким увеличением объемов кредитования в самой крупной категории — обрабатывающих производств. За год показатель здесь вырос в три с лишним раза — с 51,8 до 160 млрд рублей. Основной «драйвер» роста — химические производства, тут цифры увеличились с 5 млрд до 104 млрд рублей. Из других отраслей обрабатывающих производств можно отметить производство транспортных средств — тут показатель вырос с 2,96 до 4,5 млрд рублей.

Еще одна категория, обеспечившая общий рост кредитов в валютах, — оптовая и розничная торговля. Показатель здесь вырос со 103 миллионов до 34,6 млрд рублей. А вот в остальных категориях заметно снижение: к примеру, в сфере транспорта и связи показатель год назад равнялся 11,8 млрд рублей, а сейчас снизился до нуля. В сфере операций с недвижимым имуществом показатель снизился в четыре раза — с 28,7 до 7,7 млрд рублей.

Задолженность по кредитам, предоставленным юрлицам и ИП Татарстана в иностранной валюте, июль 2018 года

Задолженность по кредитам Всего добыча полезных ископаемых из них: обрабатывающие производства из них: производство и распределение электроэнергии, газа и воды добыча топливно-энергетических полезных ископаемых производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака обработка древесины и производство изделий из дерева целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов химическое производство производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства производство автомобилей 01.07.2018 202 356 0 0 159 986 0 01.07.2017 191 234 98 272 0 51 814 1 01.07.2016 186 459 108 333 1 043 43 593 2 01.07.2015 141 594 80 978 1 802 42 349 3 01.07.2014 73 094 2 442 2 442 52 626 2

Просроченная задолженность растет в рублях и снижается в валюте

В случае с просроченной задолженностью все ровно наоборот. Просрочка рублевых кредитов за год увеличилась на 40%, а валютных — снизилась на 6%. Объем просроченной задолженности татарстанских юрлиц в рублях вырос за год с 17,7 до 24,8 млрд рублей. В основном это вновь связано с обрабатывающими производствами. Объем их просрочки за год вырос в три с лишним раза — с 2,9 до 8,9 млрд рублей. Химическое производство, в частности, увеличило просроченную задолженность с 63 миллионов до 3,9 миллиарда, а производство пищевых продуктов — с 252 млн до 1,3 млрд. Помимо обрабатывающих производств увеличили просрочку транспорт и связь (с 372 до 767 млн рублей) и строительство (с 2 до 2,5 млрд рублей).

Просроченная задолженность по кредитам, предоставленным юрлицам и ИП в рублях, июль 2018 года

Просроченная задолженность по кредитам Всего добыча полезных ископаемых из них: обрабатывающие производства из них: производство и распределение электроэнергии, газа и воды добыча топливно-энергетических полезных ископаемых производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака обработка древесины и производство изделий из дерева целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов химическое производство производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства производство автомобилей 01.07.2018 24 783 2 0 8 862 1 318 01.07.2017 17 700 28 0 2 926 252 01.07.2016 19 468 29 13 3 328 262 01.07.2015 13 895 8 1 3 754 1 144 01.07.2014 13 011 162 116 5 271 4 475

В валюте просрочка снизилась с 632 до 595 млн рублей. В частности, обрабатывающие производства снизили просроченную задолженность с 530 до 485 млн рублей, а оптовая и розничная торговля увеличила со 103 до 109 млн рублей.

Впрочем, отметим, что данные статистики разнятся с данными самих банков. Так, к примеру, в татарстанском филиале «Россельхозбанка» нам сообщили, что не наблюдают подобных темпов увеличения просроченной задолженности в сегменте корпоративных клиентов. «Доля просроченной задолженности составляет порядка 5% от объема кредитного портфеля, что является достаточно низким и допустимым показателем», — прокомментировали в банке.

Индивидуальные предприниматели избавляются от просрочки

Малый и средний бизнес увеличил объемы кредитов на 5% — с 97,4 до 101,9 млрд рублей. Кредитование индивидуальных предпринимателей росло еще большими темпами — на 22% — с 4,6 до 5,7 млрд рублей. При этом МСБ предпочитает не связываться с валютными кредитами — в иностранных дензнаках было взято лишь 70 млн рублей (впрочем, годом ранее не было и этого).

Объем кредитов, предоставленных субъектам МСБ в рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах



Объем предоставленных кредитов в рублях в иностранной валюте и драгоценных металлах всего субъектам малого и среднего предпринимательства из них: субъектам малого и среднего предпринимательства из них: субъектам малого и среднего предпринимательства из них: индивидуальным предпринимателям индивидуальным предпринимателям индивидуальным предпринимателям 01.07.2018 101 914 5 648 70 0 101 983 5 648 01.07.2017 97 387 4 611 0 0 97 387 4 611 01.07.2016 93 480 3 939 0 0 93 480 3 939 01.07.2015 77 632 3 457 7 0 77 639 3 457 01.07.2014 118 879 8 806 3 0 118 882 8 806

Как объясняет заместитель директора аналитического департамента «Альпари» Наталья Мильчакова, небольшие масштабы кредитования в иностранной валюте связаны с повышенными рисками: «Кредитоваться в иностранной валюте сейчас рискованно, особенно на фоне ужесточения санкций, которые приводят к росту доллара и евро и падению рубля. Кроме того, сейчас вообще банки проводят дедолларизацию своих активов и обязательств, опасаясь ужесточения санкций. Да и для того, чтобы кредиты в иностранной валюте были привлекательными, необходим стабильный рубль, чего пока нет. С одной стороны, бизнес хочет сократить риски, с другой — в регионах снижается количество банков, так как ЦБ отзывает лицензии у небольших региональных банков в силу различных нарушений законодательства, допущенных этими банками. Поэтому в ряде регионов и уменьшаются объемы кредитования», — объясняет эксперт.

Несколько иной позиции придерживается Дамир Габдулхаков, управляющий банком «Открытие» в Татарстане: «Валютные кредиты интересны в первую очередь предпринимателям, у которых имеется валютная выручка. Это предприятия, которые занимаются экспортом товаров и услуг. Безусловно, они осознают все финансовые и, что немаловажно, репутационные риски. Поэтому они внимательно следят за любыми видами обязательств», — считает он.

Задолженность малого и среднего бизнеса за год выросла примерно на 4%. Сейчас она составляет 116,3 млрд рублей в валюте страны и еще 194 млн рублей — в иностранной валюте и драгоценных металлах. Индивидуальные предприниматели должны банкам 9,6 млрд рублей — на 13% больше, чем годом ранее.

Просроченная задолженность в целом по малому и среднему бизнесу выросла — на 15%, с 6,2 до 7,2 млрд рублей. А вот непосредственно у индивидуальных предпринимателей этот показатель снизился — с 1,03 млрд рублей до 599 млн рублей, то есть на 42%.

Задолженность, в том числе просроченная, по кредитам, предоставленным субъектам МСБ, июль 2018 года

Задолженность по состоянию на в рублях в иностранной валюте и драгоценных металлах всего Просроченная задолженность субъектов малого и среднего предпринимательства из них: субъектов малого и среднего предпринимательства из них: субъектов малого и среднего предпринимательства из них: индивидуальным предпринимателей индивидуальным предпринимателей индивидуальным предпринимателей субъектов малого и среднего предпринимательства из них: субъектов малого и среднего предпринимательства индивидуальным предпринимателей индивидуальным предпринимателей индивидуальным предпринимателей 01.07.2018 116 350 9 596 194 0 116 544 01.07.2017 111 918 8 484 121 0 112 039 01.07.2016 160 097 11 860 14 318 0 174 415 01.07.2015 147 172 14 899 77 0 147 249 01.07.2014 149 351 18 212 813 336 150 164