Страхование в Татарстане: «Чулпан» платит меньше, а Росгосстрах теряет интерес

Бери больше, отдавай меньше: страховые компании увеличили рентабельность в l квартале 2018 года

«Реальное время» анализирует результаты деятельности страховых компаний в l квартале 2018 года. Как выяснилось, по сравнению с прошлым годом они существенно снизили выплаты, при этом увеличив размер полученных страховых премий. Однако в отдельных сферах компании работают на грани рентабельности, а иногда и вовсе себе в убыток. Впрочем, уже в ближайшее время все может измениться — в связи с изменениями в расчете тарифов ОСАГО.

Выплаты снижаются, а премии растут

Как следует из данных аналитической службы «Реального времени», за последний год в России заметно снизились выплаты страховых компаний при повышении премий, полученных ими. По данным за l квартал 2018 года все страховые компании России суммарно выплатили 108,9 млрд рублей, получив премий на сумму в 376,8 млрд рублей. Годом ранее, на 1 апреля 2017 года, показатели составляли 123,2 и 316,2 млрд рублей, соответственно. На каждый полученный рубль премии в этом году пришлось лишь 29 копеек выплат — годом ранее аналогичный показатель равнялся 39 копейкам.

Ситуация в Татарстане схожая с общероссийской, но тенденция снижения выплат здесь еще более заметна. За январь — март 2018 года страховщики в регионе выплатили всего 2,04 млрд рублей, получив премий на 7,35 млрд рублей. Показатель выплат снизился более, чем на треть — с 3,18 млрд рублей в аналогичном периоде прошлого года, но премии при этом выросли — пусть и всего на 5%, с 7 млрд рублей. На каждый полученный рубль премии в Татарстане страховщики выплатили около 28 копеек, годом ранее этот показатель был значительно больше — 45 копеек.

Рустэм Сабиров, президент союза страховщиков Татарстана, говорит, что отметил бы две вещи, которые влияют на такое изменение показателей деятельности страховых компаний: первое — падение общих сборов по КАСКО, второе — продолжающийся рост сборов по страхованию жизни. «Во втором активную роль играют банки — снижаются процентные ставки по депозитам, и с помощью банков идет перетекание этих средств в страхование жизни», — говорит он.

Гульнара Ибрагимова, директор филиала группы «Ренессанс страхование» в Казани, также связывает общий невысокий прирост в регионе с сегментом автострахования. Дело, по ее словам, в значительной доле ОСАГО (28,4% против 17,4% в среднем по стране). «Падение объемов выплат в l квартале связано почти исключительно с уменьшением убыточности по автострахованию. Основная причина изменения ситуации по КАСКО — быстрый рост спроса на программы с франшизой. Например, в нашей компании количество полисов с франшизой в l квартале 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года возросло с 47% до 51 %», — говорит она.

«У чемпиона по приросту — страхования жизни — в Татарстане всего чуть более 23% рынка в l квартале, с ростом 31%. Для сравнения — в среднем по России доля «жизни» сопоставима с Татарстаном, 24,5%, но рост гораздо более быстрый — свыше 54%», — рассказывает Ибрагимова. Фото rt.rbc.ru

Что касается относительно небольшого роста, причина, по ее словам, опять-таки в структуре рынка: «У чемпиона по приросту — страхования жизни — в Татарстане всего чуть более 23% рынка в l квартале, с ростом 31%. Для сравнения — в среднем по России доля «жизни» сопоставима с Татарстаном, 24,5%, но рост гораздо более быстрый — свыше 54%», — рассказывает Ибрагимова.

Примерно о том же говорит и официальный представитель компании «АльфаСтрахование» Юрий Нехайчук: «Это просто изменения в статистике, демонстрирующее сокращение выплат по отдельным видам страхования (например, обязательное страхование жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к ним лиц, ОСАГО и т. д.), и аналогичным образом демонстрирующее взлет страхования жизни (где двухзначные темпы прироста бизнеса)». Общее снижение выплат он объясняет сокращением по обязательным видам страхования — таким, как «страхование военнослужащих и приравненных к ним лиц», «иные обязательные виды» (исключая ОСАГО и ОМС). Также, по его словам, сократились выплаты за ответственность собственников опасных производств.

Директор филиала компании «Ингосстрах» в Татарстане Игорь Волчков так комментирует эту ситуацию: «По объему полученных премий Татарстан соответствует трендам всего страхового рынка РФ. Положительную динамику обеспечили страхование жизни и имущества физических лиц, что в большей степени связано с ростом кредитования населения банками. При этом выплаты практически по всем видам страхования, кроме страхования жизни, уменьшились. На это оказали влияние три фактора. Во-первых, более качественный андеррайтинг страховых компаний в страховании юридических лиц, в том числе — предъявление более жестких требований к рискозащищенности объектов страхования (включая оборудование) всеми необходимыми средствами взрыво- и пожаробезопасности. Второй момент — клиенты стали в большей степени ориентироваться на так называемые «усеченные» и франшизные продукты в страховании КАСКО автомобилей. При этом данные продукты в среднем дешевле на 30%, но и выплат по ним сопоставимо меньше. И третий момент — ОСАГО. Выплаты по ОСАГО в l квартале 2018 года по отношению к аналогичному периоду 2017 года значительно упали, однако необходимо заметить, что при практически постоянных премиях по ОСАГО за последние годы, выплаты опустились до уровня выплат 2015 года. Взрывной характер выплат по ОСАГО в l квартале 2017 года был обусловлен накопившимися «проблемами» одной из крупных страховых компаний в 2016 году, и соответственно, всплеском данных выплат именно в l квартале 2017 года. Дополнительно все же необходимо отметить положительную тенденцию в борьбе правоохранительных органов и судебной системы со страховыми мошенниками».

А вот Тимур Закиров, заместитель директора по розничным продажам филиала «ВТБ Страхование» в Казани, объясняет ситуацию несколько проще: «Размер страховых выплат напрямую зависит от количества страховых событий — чем больше случаев, тем больше выплат. И наоборот. Увеличение объемов премий связано, прежде всего, с ростом популярности страховых продуктов среди населения: люди понимают, что, заплатив небольшую сумму за страховку сегодня, завтра они могут защитить бюджет от крупных непредвиденных трат», говорит он.

Безоговорочным лидером в Татарстане по полученным страховым премиям стала региональная компания «Чулпан». Фото tatarnews.ru



«Чулпан» стал платить меньше, а «Росгосстрах» теряет интерес к рынку Татарстана

Безоговорочным лидером в Татарстане по полученным страховым премиям стала региональная компания «Чулпан». В l квартале 2018 года она получила 1,08 млрд рублей премий — этот результат примерно такой же, как и в прошлом году. А вот выплаты, которые были небольшими и в прошлом году (лишь 23 копейки на каждый полученный рубль премий), в этом году снизились на треть — до 171 млн рублей (16 копеек на каждый полученный рубль). Около половины из полученных премий страховой компании — 499 млн рублей — приходится на медицинское страхование, еще 320,7 млн рублей — на страхование прочего имущества юридических лиц.

Второе место в Татарстане по объему полученных премий занимает компания «Согаз». В первые 3 месяца 2018 года компания получила 697 млн рублей — это на 7% больше, чем год назад. Выплаты здесь, как у СК «Чулпан», невелики — сейчас составляют всего 19 копеек на полученный рубль. За год, однако, они выросли с 15 копеек, а абсолютный показатель увеличился на 42% — с 95,2 до 135 млн рублей. Основная масса полученных премий — 382 млн рублей — приходится на медицинское страхование. Еще 106 млн рублей — на страхование транспорта.

На третьем месте по полученным страховым премиям оказалось «Альфастрахование» с 507 млн рублей. За год сумма премий выросла на 18%. Что интересно — увеличились и выплаты — не так сильно, как у «Согаза», но все же довольно значительно — на четверть. Годом ранее показатель равнялся 101 млн рублей, сейчас — 127,4 млн рублей. На каждый полученный рубль премии компания в Татарстане выплатила 25 копеек (годом ранее — 23 копейки). Больше всего премий — на 174 млн рублей — пришлось на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Также значимая сфера для «Альфастрахования» — страхование прочего имущества юридических лиц (на 114 млн рублей).

Четвертое место занимает еще один федеральный игрок — «Росгосстрах». Всего за первые 3 месяца компания получила в Татарстане премий на 497 млн рублей — это на 28% меньше, чем годом ранее. Уменьшились, однако, и выплаты — причем очень значительно — сразу на 60%. Годом ранее на каждый полученный рубль компания выплачивала 90 копеек (общий объем выплат за первый квартал 2017 года — 621 млн рублей), в 2018 году этот показатель сократился до 50 копеек (всего выплат — на 246,7 млн рублей). Больше всего премий — на 165,5 млн рублей — «Росгосстрах» получил за страхование прочего имущества граждан, еще 129,7 млн рублей — за страхование средств наземного транспорта.

На 6-м месте, в частности, «Наско Татарстан» с 365 млн рублей премий и 155,3 млн рублей выплат. Фото zyabcon.ru

Замыкает пятерку крупнейших страховых компаний по премиям в Татарстане «Сбербанк Страхование жизни». Сумма полученных премий — 478,8 млн рублей. За год компания увеличила премии на четверть, а выплаты — почти в три раза, с 11,7 млн до 32,3 млн рублей. При этом на фоне премий выплаты страховой компании по-прежнему очень невелики — годом ранее они составляли 3 копейки на полученный рубль, а в этом году — 7 копеек. Как несложно догадаться из названия страховой компании, почти все премии получены по продуктам, связанным со страхованием жизни — 470,4 млн рублей. Однако еще 8,4 млн рублей приходится на страхование от несчастных случаев и болезней. Вероятно, такой значительный результат «Сбербанк Страхование жизни» при гораздо более скромном показателе обычного «Сбербанк Страхования» связан с тем, что зачастую вместе с кредитом клиенты Сбербанка оформляют и услугу страхования жизни.

В топ-10 по премиям, помимо перечисленных компаний, вошли также четыре федеральные и одна местная компания. На 6-м месте, в частности, «Наско Татарстан» с 365 млн рублей премий и 155,3 млн рублей выплат (по 43 копейки на полученный рубль). За год показатели компании «просели» — по премиям — на 16%, а по выплатам — еще больше, на 52%.

Остальные компании, занимающие места с 7-го по 10-е, оба показателя увеличили. Находящаяся на 7-м месте «Росгосстрах жизнь» получила 332 млн рублей премий (рост за год на 11%) и выплатила 46 млн рублей (рост на треть, на каждый полученный рубль приходится 14 копеек выплат). «ВТБ Страхование жизни» является рекордсменом топ-10 по показателю отношения выплат к премиям — меньше 1 копейки на каждый полученный рубль. Объем премий составил 297,6 млн рублей, а выплат — 1,38 млн рублей. При этом за год объем премий у нее увеличился в 2,4 раза. Выплаты же — лишь на 48%.

Еще больший рост объема премий — у группы «Ренессанс Страхование». Всего ею было получено премий на 262 млн рублей — по сравнению с прошлым годом рост — в 3,6 раза. Выплаты выросли тоже значительно — в два раза, до 61,7 млн рублей. На каждый полученный рубль компания выплатила по 24 копейки. Замыкает десятку страховая компания «Согласие» — здесь объем премий составил 252 млн рублей (рост за год на 75%), а выплат — 102,8 млн рублей (рост на 67%). На каждый полученный рубль приходится 41 копейка выплат.

Выплаты и премии по договорам страхования, I кв. 2018 и 2017 годов

Выплаты Премии Выплаты к премиям Выплаты Премии 3 мес 2018 3 мес 2018 3 мес 2018 3 мес 2017 3 мес 2017 ИТОГО: 108 942 594 376 797 321 29% 123 224 287 316 241 204 По договорам страхования на территории Российской Федерации — всего 108 942 218 376 786 830 29% 123 224 284 316 238 761 Республика Татарстан 2 041 740 7 349 818 28% 3 184 067 7 011 337 ЧУЛПАН 171 033 1 081 162 16% 242 847 1 065 743 СОГАЗ 134 934 697 279 19% 95 160 649 708 АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 127 391 507 351 25% 100 826 431 462 РОСГОССТРАХ 246 727 497 119 50% 621 211 686 473 СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 32 348 478 804 7% 11 737 381 942

За ОСАГО в Татарстане выплачивают меньше, чем по стране

Интересно отдельно выделить некоторые важные сферы страхования. К примеру, сложная для страховщиков сфера обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. На нее приходится больше трети всех выплат в Татарстане — 848 млн рублей. Доля премий от общего объема премий по региону тут, однако, ниже — лишь 1,5 млрд из 7,35 млрд.

В среднем по Татарстану на каждый полученный страховщиками рубль в этой сфере приходится 57 копеек выплат. Это, напомним, в два раза выше, чем в среднем по всем отраслям. Однако при этом в Татарстане выплачивают меньше, чем в среднем по России — общегосударственный показатель равняется 70 копейкам на рубль.

Региональными лидерами в сфере страхования гражданской ответственности владельцев транспорта является местная компания, а в топ-10 их сразу четыре. Больше всего премий получил «Наско Татарстан», выплачивая при этом 54 копейки на рубль полученных премий (всего — 252 млн рублей при выплатах в 135 млн рублей). Следом за ним идут «Ренессанс Страхование», «Альфастрахование» и «Росгосстрах» — при этом отношение выплат к премиям тут очень сильно разнится: у «Ренессанса», к примеру, это всего 22 копейки на рубль, у «Альфастрахования» — 41 копейка, а у «Росгосстраха» — вообще 70 копеек. Замыкает пятерку «Чулпан», выплачивающая по той же 41 копейке на рубль.

У «Талисмана» выплаты больше — 59 копеек на рубль, а вот «Армеец» вообще, судя по всему, работает в этой сфере себе в убыток: при премиях в 78 млн рублей в l квартале года он выплатил уже 121 млн рублей. На каждый полученный рубль пришлось 1,55 рублей выплат. Показатели еще трех компаний из топ-10 примерно схожие. И «Согласие», и «ВСК», и «Согаз» в среднем выплачивали примерно по 50—58% на каждый полученный рубль.

Игорь Волчков: «Наиболее значимые изменения на страховом рынке России связаны с ОСАГО. В апреле 2017 года был введен приоритет натурального возмещения, которое, к сожалению, не принесло значительных изменений в отрасль». Фото Романа Хасаева

Что интересно, ОСАГО — один из сегментов, демонстрирующих снижение. По словам Гульнары Ибрагимовой из «Ренессанс Страхования», объемы ОСАГО продолжают снижаться (-3,1% по Татарстану). «Основная причина снижения объема выплат по ОСАГО, по оценке Российского союза автостраховщиков, это рост объемов натурального возмещения в ОСАГО (в виде ремонта автомобиля потерпевшего). По Татарстану автострахование занимает гораздо большую долю, чем в среднем по России — выплаты по ОСАГО и Каско составляют почти 61% от общего объема против 47,4% в среднем по стране. Поэтому и снижение объемов выплат по всем сегментам оказалось гораздо существеннее», — рассказывает она.

Подробнее о ситуации с ОСАГО рассказывает директор филиала компании «Ингосстрах» в Татарстане Игорь Волчков: «Наиболее значимые изменения на страховом рынке России связаны с ОСАГО. В апреле 2017 года был введен приоритет натурального возмещения, которое, к сожалению, не принесло значительных изменений в отрасль. В мае 2018 года ЦБ анонсировал начало процесса либерализации ОСАГО, первым этапом которого станет расширение тарифного коридора на 20%. В дальнейшем будет пересмотрена система коэффициентов и введены новые категории водителей». При этом Волчков говорит, что «Ингосстрах» поддерживает данный процесс — он позволит защитить права добросовестных автолюбителей, стабилизирует отрасль и позволит сделать шаг к персонализированным тарифам.

При этом в ближайшее время ситуация с ОСАГО может кардинально поменяться. «По ОСАГО в ближайшее время ожидается изменение коэффициентов — они не менялись очень много лет, и рынок в ожидании. Какая-то часть населения будет платить больше, какая-то — меньше. В целом у нас все дорожает — и бензин, и продукты — а страховые услуги не должны быть исключением. Поэтому в целом тренд таков, что сборы по ОСАГО должны будут возрасти», — говорит Рустэм Сабиров, президент союза страховщиков Татарстана.

Обязательное имущественное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, l квартал 2018

Выплаты Премии Выплаты к премиям ИТОГО: 32 426 965 46 019 624 70% По договорам страхования на территории Российской Федерации — всего 32 426 872 46 018 259 70% Республика Татарстан 848 428 1 491 537 57% НАСКО ТАТАРСТАН 134 776 251 844 54% ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ 45 075 207 449 22% АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 71 702 174 338 41% РОСГОССТРАХ 114 496 162 789 70% ЧУЛПАН 63 351 155 686 41% ТАЛИСМАН 79 500 134 474 59% АРМЕЕЦ 121 147 78 089 155% СОГЛАСИЕ 38 524 75 273 51% ВСК 30 807 52 692 58% СОГАЗ 22 103 44 480 50%

Выгодное страхование жизни и имущества

Интерес представляют, кроме того, еще три крупные сферы страхования. Крупнейшая из них — страхование имущества. В этой сфере страховые компании Татарстана в l квартале 2018 года получили премий на 2,1 млрд рублей. Сфера эта, похоже, гораздо более прибыльная для страховщиков, чем ОСАГО. В Татарстане на каждый полученный рубль пришлось лишь 24 копейки выплат. Всего при этом премий было получено на 2,1 млрд рублей, а выплачено 504 млн рублей. Крупнейшие страховые компании в Татарстане в этих сферах — «Чулпан», «Росгосстрах», «Альфастрахование», «Согаз» и «Согласие». У лидера — «Чулпан» — объем премий составил 354 млн рублей, выплат же — лишь 1 копейка на полученный рубль. Невысок этот показатель также у «Согаза» — 6 копеек на рубль. Остальные компании выплачивают больше: «Росгосстрах» — 43 копейки на рубль, «Альфастрахование» — 14 копеек, «Согласие» — 37 копеек.

Добровольное страхование имущества, l квартал 2018 года



Выплаты Премии Выплаты к премиям ИТОГО: 31 287 240 94 869 837 33% По договорам страхования на территории Российской Федерации — всего 31 287 240 94 869 837 33% Республика Татарстан 503 683 2 094 058 24% ЧУЛПАН 4 934 354 193 1% РОСГОССТРАХ 130 548 303 714 43% АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 33 991 235 977 14% СОГАЗ 14 730 232 949 6% СОГЛАСИЕ 61 612 165 311 37% АК БАРС СТРАХОВАНИЕ 28 162 115 679 24% ВСК 25 670 92 639 28% МЕГАРУСС-Д 20 159 82 217 25% ИНГОССТРАХ 31 618 72 368 44% НАСКО ТАТАРСТАН 15 821 70 208 23%

Значимая сфера также добровольное личное страхование (кроме страхования жизни). Объем премий в Татарстане по ней составил 1,84 млрд рублей, а на каждый полученный рубль приходится всего 21 копейка. В лидерах тут — «Чулпан», «Согаз», «Спасение», «ВТБ Страхование» и «Ак Барс-Мед». Очень низкий показатель выплат, впрочем, только у «ВТБ Страхования» — 7 копеек на полученный рубль. У остальных компаний он варьируется от 19 копеек на рубль (у «Чулпан») до 34 копеек на рубль (у «Ак Барс Меда»).

Добровольное личное страхование (кроме страхования жизни), l квартал 2018 года

Выплаты Премии Выплаты к премиям ИТОГО: 26 992 387 104 116 797 26% По договорам страхования на территории Российской Федерации — всего 26 992 387 104 116 797 26% Республика Татарстан 385 971 1 844 475 21% ЧУЛПАН 102 401 527 382 19% СОГАЗ 94 711 400 380 24% СПАСЕНИЕ 51 629 174 361 30% ВТБ СТРАХОВАНИЕ 9 542 136 582 7% АК БАРС-МЕД 46 406 136 035 34% АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 21 204 85 684 25% НЕЗАВИСИМАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА 1 293 39 760 3% АК БАРС СТРАХОВАНИЕ 11 106 38 004 29% НАСКО ТАТАРСТАН 4 423 35 859 12% СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ КАРДИФ 4 625 24 774 19%

Наконец, добровольное страхование жизни — также очень значительная сфера для страховщиков. За l квартал 2018 года в Татарстане они получили 1,7 млрд рублей премий. Однако на каждый полученный рубль тут платят еще меньше. показатель по Татарстану — всего 16 копеек. Крупнейшие страховые компании в этом сегменте — «Сбербанк Страхование жизни», «Росгосстрах-Жизнь», «ВТБ Страхование жизни», «Альфастрахование-Жизнь», «Чулпан-Жизнь». Самые большие выплаты тут у «Чулпан-Жизнь» — 92 копейки на каждый полученный рубль, а самые низкие у «ВТБ Страхование жизни» — менее копейки на рубль премий. У остальных показатель равен 7—14 копейкам на рубль.

Отметим, что страхование жизни — один из наиболее быстрорастущих сегментов страхового рынка в начале года. Так, например, по словам Гульнары Ибрагимовой из «Ренессанс Страхования», у этого сегмента — максимальные темпы роста, после снижения доходности по депозитам этот вид страхования последние годы лидирует по темпам роста. Отмечает это и Тимур Закиров из «ВТБ Страхования» — за последний год, по его словам, на страховом рынке продолжали активно развиваться продукты из розничной линейки: инвестиционное и накопительное страхование жизни, медицинское страхование. Страхование жизни, как считает Закиров, по-прежнему остается одним из главных драйверов отрасли, и в текущем году намеченные тенденции сохраняются.

Добровольное страхование жизни, l квартал 2018 года



Выплаты Премии Выплаты к премиям ИТОГО: 10 676 080 92 220 753 12% По договорам страхования на территории Российской Федерации — всего 10 676 080 92 220 753 12% Республика Татарстан 269 226 1 705 096 16% СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 32 245 470 446 7% РОСГОССТРАХ-ЖИЗНЬ 44 687 314 427 14% ВТБ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 1 384 297 584 0% АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ-ЖИЗНЬ 14 595 218 769 7% ЧУЛПАН-ЖИЗНЬ 149 373 161 668 92% СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 4 031 68 093 6% ВСК-ЛИНИЯ ЖИЗНИ 1 098 39 875 3% СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ 79 36 783 0% ППФ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 6 029 31 404 19% РЕНЕССАНС-ЖИЗНЬ 11 018 26 963 41%