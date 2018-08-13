Срок обращения за выплатой по ОСАГО могут ограничить до 5 дней

Страховые компании предложили Министерству финансов РФ обязать водителей сообщать о ДТП в течение пяти дней. Это следует из проекта поправок к закону об ОСАГО, подготовленных Российским союзом автостраховщиков (РСА).



Пятидневный срок ограничит возможности для мошенничества, передают «Ведомости» со ссылкой на исполнительного директора РСА Евгения Уфимцева. Норма позволит избежать случаев, когда убыток заявляется через год-полтора, что делают автоюристы или мошенники.

Отмечается, что спустя длительный срок разобраться в обстоятельствах ДТП страховщикам сложно, а задерживать выплату или отказывать в ней опасно из-за штрафа.

В настоящее время закон об ОСАГО ограничивает срок обращения в страховую компанию только при оформлении европротокола — без участия сотрудников полиции.

Ранее сообщалось, что вступление в силу указания Банка России по расширению тарифного коридора в ОСАГО может быть перенесено на начало осени.