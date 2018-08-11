«Итальянские каникулы» казанских графиков

Выставка графики в галерее «Хазинэ»

В галерее «Хазинэ» открылась интернациональная художественная выставка — свои графические работы представили итальянские, польские и российские художники. Все они участники международного проекта «Верчелли-Казань». Подробности в материале «Реального времени».

В содружестве

Верчелли — это провинция в Италии. Как всегда в этой стране, средневековые мотивы здесь рифмуются с современностью. В Верчелли живет мастер — Роберто Джанинетти, который считается одним из ведущих специалистов в области цветной ксилографии. Его мастерская и стала центром притяжения для художников — участников проекта «Верчелли-Казань — взаимопроникновения и взаимовлияния в современной печатной графике». Любопытная деталь: работа проходила не только при поддержке мэрии Верчелли, но и при патронате местного архиепископа.

Казанцев в Верчелли отправилось пятеро, в их задачу входило не только освоить технику цветной ксилографии под руководством мастера Джанинетти, но и проникнуться духом этого городка на севере Италии, его средневековыми памятниками, его современностью, а затем воплотить эти новые и яркие впечатления в новой для них технике. Что им удалось в полной мере.

Для экспозиции, которую привезли в Казань, итальянские художники использовали работы российских мастеров, созданные в Италии



Работы, которые привезли с собой казанцы, и те, что были созданы в Италии, наши мастера подарили Верчелли, и эта коллекция уже не раз демонстрировалась в разных городах Италии.



Совместные опыты

В Казань же интернациональный состав привез экспозицию под названием «Верчелли-Казань — опыты современной гравюры». Для нее итальянские художники использовали работы российских мастеров, созданные в Италии, по-новому скомпоновав их и придав им новые смыслы.

Наши же мастера экспонируют новые произведения, созданные уже на родине, но вдохновленные «итальянскими каникулами». Месяц выставка будет работать в Казани, в галерее «Хазинэ», а затем поедет в Москву. Пока же можно ознакомиться с работами, созданными в разнообразных техниках — офорт, акватинта, цветная ксилография.

Экспозиция небольшая — всего один зал, но насыщенная эмоционально и интеллектуально



Всего на выставке представлены работы тринадцати художников из Италии, Польши, России. Для неподготовленного зрителя они, пожалуй, будут сложными, но в этом и заключен их особый шарм. Каждую работу надо долго разглядывать, пытаясь понять ход мысли художника.



Печатная графика, в большинстве случаев, не терпит бытовых тем. Ее излюбленные сюжеты — философские. Поэтому работы, связанные с Италией и ее неповторимой культурой, они сродни изящным сонетам Петрарки. В каждой из работ зашифрован образ-символ. Часто религиозный или историко-культурный, пробуждающий у зрителя цепь ассоциаций.

Экспозиция небольшая — всего один зал, но насыщенная эмоционально и интеллектуально. Кстати, в эти дни в Государственном музее изобразительных искусств Татарстана работает международная мастерская «Казанский штрих-код». Ее участники из Италии и Польши знакомятся с Татарстаном и его мастерами. Впечатления от поездки воплотятся в новые работы, которые составят экспозицию следующей выставки.

1 / 26 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов