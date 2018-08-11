«Итальянские каникулы» казанских графиков
Выставка графики в галерее «Хазинэ»
В галерее «Хазинэ» открылась интернациональная художественная выставка — свои графические работы представили итальянские, польские и российские художники. Все они участники международного проекта «Верчелли-Казань». Подробности в материале «Реального времени».
В содружестве
Верчелли — это провинция в Италии. Как всегда в этой стране, средневековые мотивы здесь рифмуются с современностью. В Верчелли живет мастер — Роберто Джанинетти, который считается одним из ведущих специалистов в области цветной ксилографии. Его мастерская и стала центром притяжения для художников — участников проекта «Верчелли-Казань — взаимопроникновения и взаимовлияния в современной печатной графике». Любопытная деталь: работа проходила не только при поддержке мэрии Верчелли, но и при патронате местного архиепископа.
Казанцев в Верчелли отправилось пятеро, в их задачу входило не только освоить технику цветной ксилографии под руководством мастера Джанинетти, но и проникнуться духом этого городка на севере Италии, его средневековыми памятниками, его современностью, а затем воплотить эти новые и яркие впечатления в новой для них технике. Что им удалось в полной мере.
Работы, которые привезли с собой казанцы, и те, что были созданы в Италии, наши мастера подарили Верчелли, и эта коллекция уже не раз демонстрировалась в разных городах Италии.
Совместные опыты
В Казань же интернациональный состав привез экспозицию под названием «Верчелли-Казань — опыты современной гравюры». Для нее итальянские художники использовали работы российских мастеров, созданные в Италии, по-новому скомпоновав их и придав им новые смыслы.
Наши же мастера экспонируют новые произведения, созданные уже на родине, но вдохновленные «итальянскими каникулами». Месяц выставка будет работать в Казани, в галерее «Хазинэ», а затем поедет в Москву. Пока же можно ознакомиться с работами, созданными в разнообразных техниках — офорт, акватинта, цветная ксилография.
Всего на выставке представлены работы тринадцати художников из Италии, Польши, России. Для неподготовленного зрителя они, пожалуй, будут сложными, но в этом и заключен их особый шарм. Каждую работу надо долго разглядывать, пытаясь понять ход мысли художника.
Печатная графика, в большинстве случаев, не терпит бытовых тем. Ее излюбленные сюжеты — философские. Поэтому работы, связанные с Италией и ее неповторимой культурой, они сродни изящным сонетам Петрарки. В каждой из работ зашифрован образ-символ. Часто религиозный или историко-культурный, пробуждающий у зрителя цепь ассоциаций.
Экспозиция небольшая — всего один зал, но насыщенная эмоционально и интеллектуально. Кстати, в эти дни в Государственном музее изобразительных искусств Татарстана работает международная мастерская «Казанский штрих-код». Ее участники из Италии и Польши знакомятся с Татарстаном и его мастерами. Впечатления от поездки воплотятся в новые работы, которые составят экспозицию следующей выставки.
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