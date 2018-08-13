Узел между Лаишево и Казанью: «#Суварстроит» обеспечил своих жителей транспортной развязкой

Новый директор «#Суварстроит» презентовал журналистам транспортную развязку в Лаишевском районе

Фото: Гуландам Зарипова

Компания «#Суварстроит» провела презентацию Лаишевского узла, которая включает жилые комплексы «Станция «Спортивная», «Южный парк» и «Времена года» и соединяется с дорогой Казань — Боровое Матюшино. Таким образом застройщик сможет снять вопрос транспортной доступности. Попутно журналистов познакомили с гендиректором «#Суварстроит» Русланом Нурмухаметовым.

Масштабный проект с жилыми комплексами и развязкой

Экскурсию для журналистов на территории Лаишевского узла провел новый гендиректор компании «#Суварстроит» Руслан Нурмухаметов. Забегая вперед, скажем, что не так давно застройщик решил изменить структуру компании и организацию продаж: если функции генподрядчика остались на ООО «#Суварстроит», то за стратегическое направление теперь отвечает ООО «Сувар».

— Мы находимся на крупнейшей строительной локации Республики Татарстан. Лаишевский узел включает в себя три жилых комплекса — «Станция «Спортивная», «Южный парк» и «Времена года». Это особый проект для нашей компании как по масштабам, так и по инфраструктурным особенностям, — начал Руслан Нурмухаметов, остановившись недалеко от строящегося комплекса «Времена года».

По его словам, транспортная развязка имеет протяженность 5,5 км. Она соединяет два жилых комплекса, «Времена года» и «Станция Спортивная», с автодорогой Казань — Боровое Матюшино. Другая петля свяжет дорогу с ЖК «Южный парк». Планируется, что для общественного транспорта будет оборудовано две остановки с одноименными названиями — «Станция «Спортивная» и «Южный парк», где также останавливается аэроэкспресс. Так что, по задумке девелопера, проблем с транспортной доступностью у будущих жителей возникнуть не должно.

Руслан Нурмухаметов рассказал о каждом из комплексов, входящих в Лаишевский узел



Комплекс со спортивным уклоном

Далее Руслан Нурмухаметов рассказал о каждом комплексе, входящем в Лаишевский узел. Так, планируется, что ЖК «Времена года» будет состоять из девяти 5-этажных домов. В настоящее время возводятся три из них, к эксплуатации готова котельная. Действительно, справа от журналистов была отгорожена строительная площадка, за забором высились краны.

Указывая на стоящую неподалеку многоэтажку, гендиректор «#Суварстроит» пояснил, что это один из двух 19-этажных домов ЖК «Южный парк», строительство которых должно завершиться к концу этого года.

— Первая очередь комплекса из семи 5-этажных домов уже введена в эксплуатацию и заселена. В этом жилом комплексе представлены квартиры от 31 до 72 кв. м, — пояснил журналистам Нурмухаметов.

Что касается комплекса «Станция «Спортивная», здесь, как ясно из названия, будет развиваться спортивная инфраструктура. Вероятно, такое решение было навеяно тем, что в Казани за последние годы прошел не один мундиаль.

«Станция Спортивная» расположилась на территории 63 га. Всего здесь планируется ввести 470 тыс. кв. м жилья, где будет проживать 17 тысяч человек. Гендиректор «#Суварстроит» добавил, что на прошлой неделе на территории жилого комплекса был введен в эксплуатацию детский сад на 220 мест или на 11 групп.

По словам Руслана Нурмухаметова, в 2018 году компания увеличила объемы строительства жилья до 545 тыс. кв. м



Кто продолжает инвестировать в жилье?

По словам Руслана Нурмухаметова, в 2018 году компания увеличила объемы строительства жилья до 545 тыс. кв. м. Так, к концу этого года планируется завершить строительство 10 жилых домов, в числе которых окажутся два дома в ЖК «Станция «Спортивная», два — в «Южном парке», один — в «Залесный сити», четыре дома в ЖК «Сказочный лес».

— В настоящий момент у компании 54 действующих разрешения на строительство в восьми жилых комплексах. В том числе получено разрешение на строительство нового объекта в центре Казани, — обмолвился Нурмухаметов. Однако подробностей он раскрывать не стал, несмотря на многочисленные попытки журналистов открыть завесу тайны.

Что касается продаж, то, по данным гендиректора компании, они выросли втрое. При этом основные покупатели квартир — казанцы. На них приходится 70—80% продаж. Как правило, это молодые люди в возрасте 25—34 лет, которые покупают жилье для своих семей.

Что касается бизнес-класса, в котором также работает «#Суварстроит», он представлен двумя жилыми комплексами — ЖК «Столичный» и ЖК «Манхэттен». Кроме того, как представитель клубного формата выделяется и ЖК «Времена года». Как пояснил Руслан Нурмухаметов, половина квартир в таких домах, как правило, приобретается в качестве инвестиций в недвижимость.