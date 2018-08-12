Куда пойти в Казани: фестиваль духовых оркестров, батл брейкдансеров и Яблочный спас

Афиша мероприятий с 13 по 19 августа

Фото: Олег Тихонов

Самым ярким событием предстоящей недели станет фестиваль «Фанфары Казани» — по улицам города прошествуют духовые оркестры. Футбольных фанатов ждет матч «Рубина» с «Зенитом», любителей классики — концерт камерной музыки. В выходные идем наслаждаться искусством брейкданса и есть яблочную пиццу. Планируйте неделю с обзором «Реального времени».

«Рубин» сыграет с «Зенитом» (6+)

13 августа «Рубин» сыграет с «Зенитом» на стадионе «Казань Арена». Здесь пройдет матч 3-го тура чемпионата России среди команд Российской премьер-лиги. Бригаду арбитров возглавит Михаил Вилков из Нижнего Новгорода, который в качестве главного судьи уже 18 раз работал на матчах с участием «Рубина».

Начало в 20.00.

Известные шашисты сразятся в турнире (6+)

12 августа в Казани стартовал всероссийский турнир по русским шашкам. На протяжении 6 дней за первенство будут бороться международные гроссмейстеры. Спортсмены сразятся в двух дисциплинах — русские шашки и молниеносная игра.

Открытие турнира состоится 13 августа. В этот же день начнутся выступления в рамках классической программы, которые продолжатся с 14 по 17 августа включительно. Закрытие соревнований намечено 17 августа. Соревнования пройдут на базе шахматной школы им. Рашида Нежметдинова.

Спортсмены сразятся в двух дисциплинах — русские шашки и молниеносная игра. Фото vykza.ru



На Казанской ярмарке представят отечественную продукцию (6+)

С 15 по 19 августа на Казанской ярмарке пройдет выставка «Неделя российских товаров». На выставке будет представлена продовольственная и непродовольственная продукция отечественных предприятий. Организаторы обещают возможность деловых встреч — посетителями выставки станут чиновники, руководители, представители оптово-розничной торговли, ретейлеры.

На Центральном стадионе — чемпионат по многоборьям (6+)

С 15 по 17 августа на Центральном стадионе Казани пройдет командный чемпионат России по легкоатлетическим многоборьям. На протяжении трех дней многоборцы будут бороться за победу в командном первенстве. В каждой команде будет представлено 6 мужчин и 6 женщин. Мужчины будут соревноваться в десятиборье, женщины — в семиборье. За сборную команды РТ выступят 10 казанских спортсменов.

По улицам Казани пройдут духовые оркестры (6+)

С 16 по 19 августа в Казани пройдет VII Международный фестиваль духовых оркестров «Фанфары Казани». Свое мастерство представят более 600 музыкантов из нескольких городов России и стран СНГ. В этом году фестиваль состоится не только на территории Кремля, но и в парках и скверах города, а музыканты дважды торжественно промаршируют по улице Баумана.

В программе — концерты на открытом воздухе, торжественные шествия, дефиле, выступление сводного оркестра. В числе участников заявлены военно-морской оркестр Тихоокеанского флота, военные и штабные оркестры из Казахстана, Белоруссии, России.

Открытие состоится в Казанском Кремле 17 августа в 17.30. Вход на все мероприятия свободный.

18 августа пройдет всероссийский отбор Break&Travel на два международных чемпионата по брейк-дансу. Фото Олега Тихонова



Брейкдансеры сойдутся в батле (6+)

18 августа на площадке казанского ТЦ «Мега» пройдет всероссийский отбор Break&Travel на два международных чемпионата по брейк-дансу. В мероприятии примут участие более 800 танцоров из 40 регионов страны. Победители получат возможность представлять Россию на крупных чемпионатах Европы и Азии.

Всего пройдет два отборочных этапа. Победитель этапа «2х2 Pro» поедет в Гуанчжоу представлять Россию на чемпионате в Азии, а победитель второго этапа «2х2 Junior Pro» поедет в бельгийский Льеж, где пройдет первенство Европы LCB.

Отборочные соревнования стартуют на уличной площадке с 10.00. Основные соревнования пройдут на территории «вкусного бульвара» с 18.30.

В парке Урицкого предложат яблочную пиццу (6+)

19 августа в Казани будут отмечать Яблочный Спас. Гулянья пройдут в парке им. Урицкого. На территории парка будут продаваться сладости, приготовленные из яблок. По словам организаторов, на фестивале даже пицца будет из яблок. Гончарному мастерству и другим видам народного искусства можно будет обучиться у ремесленников.

В развлекательной программе: бой на тимбарах, старинные народные игры и забавы, хороводы и выступления творческих коллективов. В Казань съедутся фольклорные ансамбли из Альметьевска, Нижнекамского, Елабужского и Нурлатского районов. Начало в 14.00.

Гулянья пройдут в парке им. Урицкого. Фото Максима Платонова



Кроме этого:

13 августа в Казань прибудут участники веломарафона для незрячих и слабовидящих велосипедистов по маршруту Астана — Париж. Участники веломарафона «Blind Race Astana — Paris» на специализированных велотандемах проедут около 5 тыс. километров по территории шести стран. В число российских городов вошла Казань. (6+)

14 августа в литературно-мемориальном музее им. А.М. Горького состоится концерт камерной музыки. Начало в 18.00 (6+)

15 августа в Елабуге пройдет международный фестиваль школьных учителей. Педагоги обменяются опытом эффективной организации образования. (18+)

19 августа в парке «Калейдоскоп» пройдет последняя в этом сезоне детская барахолка. Дети будут продавать свои игрушки, книжки, одежду и обмениваться с другими детьми. Для участия необходимо подать заявку. (6+)