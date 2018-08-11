Скоро на лед: в ходе второго сбора хоккеисты «Динамо-Казань» наконец возьмут в руки клюшки

Фирсов, Обухов, Косынчук — три развернутых интервью в одном тексте

Казанские мастера хоккея с мячом переехали из Дербышек в Зеленодольск и начали второй учебно-тренировочный сбор, который продлится до 18 августа. Пока подопечные Сергея Фирсова чередуют занятия на земле и в тренажерном зале санатория-профилактория «Волга», но уже в начале следующей недели наденут коньки и возьмут в руки клюшки – на льду ДС «Ледокол» начнутся ледовые тренировки. О том, как готовится «Динамо» к сезону и что предстоит сделать команде в ходе зеленодольского сбора, попытался узнать на месте событий известный комментатор и постоянный автор «Реального времени» Александр Норден.

У кого густо, у кого пусто

Наш хоккей с мячом бросает из крайности в крайность. Самая главная отличительная его черта – полное отсутствие стабильности. Это легко можно проследить на судьбе отдельных команд, в первую очередь представляющих европейскую часть Суперлиги.

После того как казанские поклонники русского хоккея каждое лето с замиранием сердца гадали — сохранит ли команда свое место в элитном дивизионе и найдет ли средства для участия в чемпионате и Кубке России, «Динамо», укомплектовав состав на «99-100 процентов», по словам его главного тренера, планомерно готовится к сезону.

А вот примеры другого рода. Под большим вопросом оказалось само существование одного из старейших представителей отечественной элиты, клуба, воспитавшего целую плеяду корифеев хоккея с мячом, — кировской «Родины». Клуб, превратившийся в аутсайдера Суперлиги и по спортивным, и по финансовым показателям, уже покинули 10 хоккеистов.

«Динамо», укомплектовав состав на «99-100 процентов», по словам его главного тренера, планомерно готовится к сезону. Фото instagram.com/dynamo_kazan_official



Несколько прояснилось будущее другого заслуженного участника Суперлиги, ульяновской «Волги. Судьба клуба с родины Ильича решалась на статусной встрече, в которой приняли участие президент ФИБ и ФХМР Борис Скрынник, губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, министр спорта и руководители крупнейших финансово-промышленных структур региона. Главный вывод экстренного саммита, прошедшего под девизом «Сохранить «Волгу»!» — команда продолжит участие в соревнованиях, проводимых под эгидой российской федерации хоккея с мячом.

Стоит добавить, что из-за неопределенности с будущим этих клубов до сих пор не опубликован календарь чемпионата Суперлиги, что негативно сказывается на планомерной подготовке остальных команд.

В общем, в мире русского хоккея скучать некогда. Да и в рутинной «черновой» работе казанских «динамовцев» нет-нет, да можно отыскать настоящие находки для журналиста. Так я откликнулся на любезное приглашение директора «Динамо» Валерия Носова посетить Зеленодольск во многом потому, что услышал о диковинных «чудо-досках», которых чуть ли не в секрете ото всех заказал для своих подопечных Сергей Фирсов. Посмотрим, выдаст ли Сергей Иванович свой секрет.

Александр Косынчук: «Темников скоро присоединится к общей группе»

В Зеленодольске «динамовцы» проводят двухразовые тренировки. Утренняя, на которой я побывал, проходила на травяном поле и традиционно была посвящена общей выносливости («аэробной емкости»). Вот ее содержание: разминка (15 минут), выработка специальной выносливости (32 минуты). В программе: пригибная ходьба, имитация конькобежного хода — эти и другие упражнения по минуте, а между ними двухминутный гладкий бег. Все это приближает игроков к ледовой работе. После получаса интенсивной тренировки — растяжка и мини-футбол.

Комментарии о состоянии команды и своих персональных подопечных — голкиперов, дает тренер, известный в прошлом голкипер Александр Косынчук.

«На льду ничего отдельного нет. Для вратарей отдельные упражнения предусмотрены на земле». Фото bandynet.ru



— Александр Васильевич, всю программу первого, «втягивающего» сбора выполнили?

— Все прошло по плану.

— В какой форме находится вратарская бригада?

— У Темникова небольшое повреждение, он занимался по индивидуальной программе. А так все нормально. И Яшин, и Абдуллин работают наряду со всеми. С весом ни у кого проблем нет, все в порядке.

— Голкиперы готовятся по отдельной программе или в общей группе?

— Яшин и Абдуллин с общей группой, Темников немного по-своему. Травма ему немного мешает, но скоро ее последствия пройдут.

— Какие перспективы у Тимура Абдуллина?

— Парень работает, стремится попасть в состав. Перспективы у него есть, как и у любого голкипера.

— В принципе он может составить конкуренцию паре Яшин— Темников, или будет играть за «Динамо-2»?

— Скорее всего, он будет выступать за нашу команду высшей лиги. О конкуренции еще рано говорить.

— На сборе в Зеленодольске у вратарей будет своя индивидуальная программа подготовки?

— Конечно, как обычно. Они больше работают со штангой — эту работу мы уже завершаем. Когда наберут физическую форму, ребята будут заниматься чисто вратарскими делами — работа с мячами, отработка техники.

— А на льду?

— На льду ничего отдельного нет. Для вратарей отдельные упражнения предусмотрены на земле.

«Радует, что наконец-то команда получила какой-то ориентир, и, скорее всего, перед нами будет поставлена задача по выходу в восьмерку». Фото youtube.ru

Сергей Обухов: «Рано меня еще в тренеры сватать»

Самого звездного игрока «Динамо», ее капитана, 44-летнего Сергея Обухова давно уже не удивляет то, что происходит с его родной «Родиной».

— Сергей, как прошел первый сбор, как самочувствие, как переносишь нагрузки? Я был на вашей открытой тренировке в Дербышках — там ты был в первых рядах — и в беге, и в прыжках, и во время футбольного мини-турнира.

— Лично у меня, если сравнивать с прошлой предсезонкой, самочувствие даже получше. Может быть, дело в психологии — тогда переходил из Кирова, было тяжеловато чисто психологически. А в этом году и формат тренировок стал интереснее и лучше, так что все идет по плану. Радует, что наконец-то команда получила какой-то ориентир, и, скорее всего, перед нами будет поставлена задача по выходу в восьмерку. Если в прошлом году команда была собрана в конце июня, то понятно, о каком результате можно было говорить. В этом же году после завершения чемпионата стало видно, что команда целенаправленно выстраивается, плюс приход трех игроков из Ульяновска стал приятной неожиданностью. Теперь у нас крепкий состав, и на большинство позиций есть из кого выбирать.

— Сергей Фирсов так и сказал — имеем по два игрока на каждую позицию.

— Команда однозначно стала сильнее, пришли опытные хоккеисты, растет молодежь.

— Сам в отпуске, как обычно, форму поддерживал?

— Конечно, только апрель полностью отдохнул, а после майских начал потихоньку тренироваться в Кирове. Понятно, что не каждый день по 2 часа, но два-три раза в неделю. Я в Кирове обычно один тренируюсь.

— Первый сбор носил характер втягивающего.

— Втягивающие тренировки нужны, потому что тренер не знает, кто в какой форме приезжает из отпуска, чем он занимался. Эти 2 недели нужны, а сейчас мы уже начинаем работать по максимуму. На этих сборах — первом и втором — закладывается база на весь сезон. Понятно, что весь сезон нам не пройти ровно, будут «ямки», но чем лучше мы здесь подготовимся, тем менее глубокой будет ямка.

«Эти две недели нужны, а сейчас мы уже начинаем работать по максимуму. На этих сборах — первом и втором — закладывается база на весь сезон». Фото instagram.com/dynamo_kazan_official



— Есть мнение, что лед в хоккейной коробке мало что может дать играющему на большом поле хоккеисту.

— Из своего опыта скажу, что это просто накатывание часов на льду. Все равно до выхода на большой лед, до старта чемпионата нужно накатать определенное количество часов, пусть и на корте для игры в шайбу. Лед, пусть маленький, все равно лучше, чем просто бег.

— В связи с приходом такого нападающего, как Ларионов, изменятся твои функции на поле — в прошлом сезоне тебе приходилось часто и организовывать атаки, и их же завершать.

— Сезон и для меня, и для команды получился невеселым. Начали мы хорошо, на Кубке России смотрелись, а потом что-то надломилось. Общее командное мастерство в этом году должно быть выше, соответственно и мне, наверное, надо будет найти на поле другую роль. Я на это надеюсь, но понимаю, что впереди по-любому процесс становления команды.

— А самому тебе сейчас где комфортнее играть?

— Под нападающим.

— Не могу не спросить о ситуации с давшей тебе дорогу в хоккей «Родиной». Исполнительный директор ФХМР Сергей Мяус на встрече с министром спорта Кировской области заявил, что предстоящая неделя станет определяющей в судьбе клуба. Как думаешь, сохранится ли команда?

— Давайте так. В Кирове уже второй сезон нет команды. В этом году ушли уже те, кто не смог это сделать в прошлом сезоне, кто составлял в ней костяк — Ронжин, Зубарев, Бойко. Сейчас там, по сути, одна команда — и та молодежная. Нет уже двух составов — для Суперлиги и высшей лиги, это страшно. Надо умудриться довести команду до такого состояния. Что произошло в Ульяновске? Не устроили общие результаты за последние 3 года, и губернатор четко сказал, что будет другая, вот такая, как там сейчас, команда. Это намного честнее. По зарплатной ведомости они были в тройке, но по результатам со скрипом входили в восьмерку. Это все знают и понимают, кто следит за хоккеем с мячом.

В Кирове тоже надо было провести какую-то черту, потому что так жить команда Суперлиги не должна. Сейчас они ждут 20 миллионов от одного спонсора, но это же капля в море. Если опять же учесть долги за прошлый сезон. Захотят они с ребятами рассчитываться или не захотят — кто знает. В прошлом году предыдущий состав «Родины» просто кинули, сейчас не знаю — если долги отдадут, то денег вообще не останется.

— То есть, скорее всего они будут играть в высшей лиге?

— Скорее всего, да.

«В Дербышках мы готовили все группы мышц к тяжелой работе, которую проводим на сборе в Зеленодольске». Фото dynamo-kazan.ru



Сергей Фирсов: «На большой лед выйдем в Ульяновске»

Главный тренер «Динамо-Казань» Сергей Фирсов в конце разговора с корреспондентом «Реального времени» все-таки «раскололся» про «чудо-доски».

— Всю программу первого сбора команда выполнила. Нам помогли и аэробика, и фитнес, и тренажеры, и беговая работа. В Дербышках мы готовили все группы мышц к тяжелой работе, которую проводим на сборе в Зеленодольске.

— Новички у вас в основном опытные, первый сбор дался им легко?

— Они все легко втягивающий сбор проходят, потому что самостоятельно готовятся, когда приходят в новую команду. У всех были планы индивидуальной подготовки на время отпуска, мы из отпуска выходим одними из последних, и надо, чтобы уже какой-то фундамент был.

— С вами первый сбор прошли пятеро ребят из молодежного состава. Все приехали сюда?

— Не все. Это нормальные ребята, поначалу им было тяжеловато, потом они втянулись, стало полегче. Хочу сказать, что переход из юниоров в мужской спорт — тяжелый этап. Во многих командах к основе подходит большая группа ребят, но реально закрепляются в ней один-два человека. Ребята из «Динамо-2» хорошо поработали, выполнили весь объем. Продолжаем следить за ними и работать с ними дальше.

— Какие главные цели ставите перед собой в Зеленодольске?

— Это базовый сбор по физической подготовке. Целенаправленно проводим каждую тренировку, чтобы проработать все группы мышц в комплексе. Первую неделю занимаемся в двухразовом режиме только на земле, включая и тренажерный зал. С 13 августа добавляем вечерние ледовые тренировки. Их цель будет такая же — повышение физподготовки.

— Что можно сделать на маленьком льду?

— Во-первых, моментально переключиться, почувствовать те навыки, которые легко возвращаются на большом льду, с поправкой на размеры коробки. Здесь дистанционную скорость не разовьешь, но все равно, надо восстанавливать технику катания. И второй момент — у «шайбистов» и штанга, и занятия на земле и на льду начинаются практически одновременно, у нас, как правило, сначала работаем на земле. А потом все, что наработали, стараемся перенести на лед. И наращивать за счет объема и интенсивности.

Это базовый сбор по физической подготовке. Целенаправленно проводим каждую тренировку, чтобы проработать все группы мышц в комплексе



— Изменение сроков проведения первого этапа Кубка России внесло коррективы в ваши планы?

— Небольшая корректировка планов есть. Вне зависимости от того, будет или не будет Кубок «Волга-Спорт-Арены», у нас на это время был там запланирован сбор, но он, тогда, соответственно, будет короче по срокам. У нас нет другого варианта с большим льдом. Не будет турнира — будем тренироваться, но тренировок будет намного меньше. Нам же надо привыкнуть к размерам, плюс у нас надо выстраивать практически новую линию обороны. Семь хоккеистов ушли из команды, 8—10 пришли, они будут бороться за место в составе. Им надо адаптироваться друг к другу, нам надо посмотреть сильные и слабые стороны каждого.

— В обороне тоже по два человека на каждую позицию?

— В этой линии пока такого нет. Вряд ли нам еще удастся кого-то взять из защитников — на рынке трудно уже кого-то найти.

— Опять сага с «Волгой» и «Родиной» продолжается…

— У нас была такая же ситуация, как в Ульяновске. Было 8—10 местных хоккеистов, они не готовы были решать задачи медального характера, им не хватало мастерства, подготовки, но они тоже хоккеисты, следующее поколение. В Ульяновске таких хоккеистов еще больше — у них молодежная и юниорская команды каждый год дают хоккеистов в сборные по своим возрастам. И сама молодежка их успешно выступает. И вообще, количество занимающихся на большом льду намного больше, чем у нас. Я думаю, это нормальное решение — попытаться сохранить команду Суперлиги с опорой на свои силы, своих воспитанников. В Кирове сложнее, но в том году молодежь «Родины» старалась, билась, народ на них ходил, нас в одном матче обыграли. Я за то, чтобы такие регионы, как Ульяновская, Кировская области, сохранять в Суперлиге. Но что будет в Кирове, не знаю. Нам в свое время из схожей ситуации удалось выйти. Может быть, у нас не самый большой бюджет, мы не можем пригласить тех хоккеистов, которые бы неимоверно усилили игру, но на сборы, питание, медобеспечение нам хватает. Мы живем по средствам и хочу сказать «спасибо» руководству «Динамо» и Республики Татарстан, что они сохраняют хоккей с мячом в регионе, несмотря на то, что в последние несколько лет мы лишь периодически боролись за восьмерку.

— Разведка донесла, что вы заказали какие-то доски для тренировочного процесса. С собой в Зеленодольск их не привезли?

— Это имитационные доски, которые позволяют моделировать нагрузку как на льду (когда есть недостаток льда), так и в зимний период. Когда очень много катаешься, лед забирает много сил, и на этих досках выполняется та же самая работа — катание, правильная посадка. Многие команды ими пользуются, также конькобежцы. Это все равно дополнение, это не замена льду, конечно, но в определенной группе упражнений их можно и нужно использовать.

— Где будете работать после сбора в Зеленодольскеи до сбора на «Волга-Спорт-Арене» ?

— В ледовом дворце в Высокой Горе. А дальше все зависит от Кубка «ВСА» — будет он — у нас не останется времени на занятия на большом льду, все будем опробовать через игры, не будет турнира — проведем полноценные ледовые тренировки на крытой арене для хоккея с мячом. Сбор у нас в Ульяновске уже запланирован и оплачен. Так что здесь палка о двух концах. С одной стороны, потренироваться на большом льду надо, с другой — чем больше игр, тем лучше можно подготовиться к соревновательному режиму. Но здесь уже зависит не от нас.