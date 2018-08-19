Билл Гейтс: «Я хотел быть лучшим в мире игроком в го, но так и не стал им»

«Реальное время» продолжает собирать «Библиотеку предпринимателя»

Фото: Олег Тихонов

Чему предприниматели могут научиться, играя в го, какие нетрадиционные школьные направления изучают руководители современных детских садов и как сократить издержки, получая желаемый результат, — бизнесмены о книгах, прочитанных за последнюю неделю.

Зуфар Хакимзянов, руководитель ОАО «Горпечать»:

— Жалею, что в школе нас не увлекли чтением книг. Уже после школы взахлеб перечитал «Мастера и Маргариту», «Войну и мир» и другие книги. Их можно изучать всю жизнь. Сначала я открыл список 100 рекомендуемых книг в мире, когда их прочел, то стал покупать литературу по рекомендациям знакомых уважаемых людей. Один из них посоветовал прочесть историю Древнего Рима. Сейчас я на 500-й странице, а всего 2 тысячи страниц. Это адски интересно. Некоторые моменты начинаю заново переосмысливать.

Анна Морозова, сооснователь тренингового центра «Путь к успеху»:

— Я давно прочитала книгу Стивена Кови «7 навыков высокоэффективных людей» и периодически снова и снова возвращаюсь к ней, считаю ее настольной книгой. Она необходима для предпринимателей, бизнесменов, топ-менеджеров. В ней описаны основные навыки и привычки для тех, кто хочет быстрее достигать своих целей и быть успешным на 100%.

Поскольку я возглавляю сейчас сразу несколько проектов, то использую все рекомендации Стивена Кови из книги. Они отлично мне помогают в деловых встречах, переговорах, планировании. Все 7 навыков очень важны, и в разные этапы моей работы я изучаю тот или иной раздел и использую на практике. Недавно поняла, что мне нужно «отточить» тайм-менеджмент. И в этой книге как раз подробно и четко описана эта система. Внедрив в свою жизнь «матрицу управления временем» из этой книги, я стала четко отделять важные дела от срочных и успевать делать больше в единицу времени.

Альбина Насырова, директор детского сада «Бала-сити»:

— Недавно прочитала книгу «Свобода учиться» Питера Грея. Сейчас в образовании происходит много изменений, книга отражает актуальные тенденции. Автор рассказывает о том, что школа должна меняться. Все должно идти от желаний и потребностей ребенка, необходимо подстраиваться к нему. В книге описываются нетрадиционные школьные направления. Питер Грей предлагает уйти от принудительного обучения, а информацию подавать в игровой форме. Ребенок должен быть счастлив, учиться с интересом. Книга полезна родителям, педагогам, воспитателям. Мы уже используем в работе навыки из книги, индивидуально подходим к ребенку, уделяем много внимания проектной деятельности.

Елена Стасевич, генеральный директор, совладелец компании «Эксклюзив Тренинг-инвест»:

— Недавно бизнес-партнеры посоветовали книгу Павла Авраамова, совмещающую восточную игру го и бизнес, — «Стратегия Го. Древняя игра и современный бизнес, или как победить в конкурентной борьбе». Книга увлекла с первой страницы, конечно, перед прочтением стоит пару раз попробовать поиграть с соперниками и изучить правила самой игры, т. к. автор делает акцент на базовых принципах игры, а затем лишь проводит параллель с реальным бизнесом.

В одном из своих интервью Билл Гейтс сказал: «В моей жизни было достаточно разочарований. Например, я хотел быть лучшим в мире игроком в го, но так и не стал им». В книге много таких историй и бизнес-кейсов, а также и сама игра позволяют легко овладеть инструментами собственного самопознания и саморегуляции в различных бизнес-ситуациях. Это отличный способ переходить из состояния стратега в тактика и наоборот, раскрывая себя через игру, с целью осознанного управления своим потенциалом, как в жизни, так и бизнесе. Выбрав долгосрочную стратегию, стоит идти к ней уверенными шагами, ведь мир бизнеса — это тоже своего рода игра, со своими правилами, участниками и возможными вариантами ходов, которые приводят к победе.

Ольга Хрипченко, партнер компании Rebridge Capital:

— Недавно прочла книгу Джеффа Сазерленда «Scrum. Революционный метод управления проектами». Книга основателя методики Scrum Джеффа Сазерленда должна стать настольной для всех руководителей и менеджеров проектов и перевернуть подход к управлению проектами. По словам создателя, этот подход позволяет делать в два раза больше за вдвое меньшее время. В двух словах Scrum — это гибкий project management, предсказуемые результаты, эффективная работа в команде.

Этот подход к управлению бизнесом помогает значительно сократить издержки, организовать очень продуктивную командную работу сотрудников и получать желаемые результаты. Руководители бизнеса постоянно должны развиваться и искать новые подходы и технологии, чтобы оптимизировать процессы управления. Рынок очень конкурентный, и такие знания дают самые сильные преимущества.

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